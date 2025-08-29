Add DNA as a Preferred Source
Budh Gochar Prabhav: ग्रहों के राजकुमार करने जा रहे गृह प्रवेश, ये 5 राशियां बनेंगी मालामाल, चारों तरफ से होगा लाभ

VIDEO: पटना में भिड़े कांग्रेस और BJP के कार्यकर्ता, जमकर चले लाठी-डंडे, PM मोदी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर बवाल

सितंबर का चंद्र ग्रहण इन राशियों के लिए होगा बहुत खराब, धन हानि से लेकर मानसिक और शारीरिक कष्ट का बनेगा योग 

BCCI President: रोजर बिन्नी ने दिया इस्तीफा, नया अध्यक्ष चुने जाने तक राजीव शुक्ला संभालेंगे जिम्मेदारी

वो 25 कदम और इमरजेंसी...सिंधिया परिवार में कलह की शुरुआत का ये रहस्य क्या है!

Yellow Line Metro: दिल्ली में बारिश बनी आफत, मेट्रो की येलो लाइन बाधित, रास्ते में फंसे सैकड़ों यात्री

नेशनल अवॉर्ड जीतते ही कंगाल हो गए थे आशीष विद्यार्थी, बोले- पार्टी में सता रहा था बर्तन मांजने का डर

वैवाहिक जीवन पर सलाह देने वाले आचार्य चाणक्य विवाहित थे? क्योंकि स्त्री विरोधी करार दिए जाते हैं कौटिल्य

यूपी के इस शहर की जनसांख्यिकी बदल गई, बचे हैं सिर्फ 15 फीसदी हिंदू, आयोग ने सीएम योगी को सौंपी रिपोर्ट

पीएम मोदी के बर्थडे से कुछ दिन पहले मोहन भागवत ने ऐसा क्यों कहा- 'न रिटायर होउंगा न होने दूंगा'

नेशनल अवॉर्ड जीतते ही कंगाल हो गए थे आशीष विद्यार्थी, बोले- पार्टी में सता रहा था बर्तन मांजने का डर

आशीष विद्यार्थी का जीवन संघर्षो से भरा रहा है. राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने के बाद भी उन्हें पैसे कमाने के लिए मजबूर होना पड़ा. उनकी जीनव की कुछ रोचक बातें जिनसे आप अनजान हैं.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Aug 29, 2025, 02:07 PM IST

नेशनल अवॉर्ड जीतते ही कंगाल हो गए थे आशीष विद्यार्थी, बोले- पार्टी में सता रहा था बर्तन मांजने का डर

आशीष विद्यार्थी

बॉलीवुड में जितनी चकाचौंध हमें बाहर से दिखती है, अंदर की हकीकत उतनी ही अलग होती है. यहां कई ऐसे सितारे हैं जिन्होंने सफलता का स्वाद तो चखा, लेकिन उसके पीछे का उनका संघर्ष किसी को नजर नहीं आया. ऐसे ही एक कलाकार हैं आशीष विद्यार्थी, जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से हमेशा दर्शकों का दिल जीता है. आज वो एक जाने-माने एक्टर, मोटिवेशनल स्पीकर और फूड व्लॉगर हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब नेशनल अवॉर्ड जैसा बड़ा सम्मान पाने के बाद भी उनकी जेब बिल्कुल खाली थी.

डायरेक्टर ने कहा 'पार्टी दो', एक्टर की जेब थी खाली

आशीष विद्यार्थी ने अपने उस दौर को याद किया जब उन्हें फिल्म 'द्रोहकाल' (1995) के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवॉर्ड मिला था. ये किसी भी एक्टर के लिए बहुत बड़ा पल होता है, लेकिन आशीष के लिए ये खुशी के साथ-साथ एक बड़ी चिंता भी लेकर आया. उन्होंने बताया कि अवॉर्ड मिलने के बाद फिल्म के डायरेक्टर गोविंद निहलानी ने उनसे एक शानदार पार्टी देने के लिए कहा. उन्होंने तो मुंबई के मशहूर रेस्टोरेंट 'मेनलैंड चाइना' का नाम भी सुझा दिया.

यह भी पढ़ें: ननद को दोस्त की तरह ट्रीट करती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, संजोकर रखती हैं ससुराल में हर रिश्ता

पार्टी में नींबू पानी पी रहे थे आशीष, सता रहा था बिल का डर

आशीष बताते हैं कि उस वक्त वो मुंबई में किराए के एक छोटे से घर में रहते थे और अपने माता-पिता की देखभाल भी करते थे. उनकी आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि घर का किराया देना भी मुश्किल हो रहा था. दोस्तों के जोर देने पर उन्होंने पार्टी तो रख ली, लेकिन पूरी शाम उनका दिल किसी अनहोनी की आशंका से धड़कता रहा. वो बताते हैं, मैं पूरी पार्टी में हाथ में सिर्फ नींबू पानी का गिलास लेकर घूमता रहा, क्योंकि मैं बिल नहीं बढ़ाना चाहता था. मैं इतना डर गया था कि मैंने डायरेक्टर से पूछा, 'सर, अगर मैं बिल नहीं चुका पाया तो क्या होगा? क्या मुझे पूरी जिंदगी यहां बर्तन मांजने पड़ेंगे?

डायरेक्टर बने मसीहा, तब जाकर एक्टर ने ली राहत की सांस

उनकी ये हालत देखकर डायरेक्टर गोविंद निहलानी मुस्कुराए और उन्हें तसल्ली दी. उन्होंने आशीष से कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, पार्टी का पूरा बिल वो चुकाएंगे. ये सुनने के बाद ही आशीष की जान में जान आई और वो अपनी सफलता का जश्न मना सके.

अवॉर्ड के बाद भी करना पड़ा संघर्ष

आशीष ने यह भी बताया कि नेशनल अवॉर्ड मिलने के बाद भी उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ था. परिवार की जिम्मेदारियों के चलते उन्हें जो भी काम मिलता, वो कर लेते थे, फिर चाहे वो बी-ग्रेड फिल्में ही क्यों न हों. आज आशीष विद्यार्थी एक सफल मुकाम पर हैं, लेकिन उनका ये किस्सा दिखाता है कि कामयाबी के शिखर पर पहुंचने का रास्ता कितना मुश्किलों भरा हो सकता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

