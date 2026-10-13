'बिग बॉस' में नजर आएंगी आशा नेगी? एक्ट्रेस ने शेयर किए हॉन्टेड एक्सपीरियंस!

Asha Negi Ghost Experience: आशा नेगी ने 'बिग बॉस' जाने से लेकर अपने हॉरर शो 'अली बाबा और 40 भूत' तक के बारे में कई बड़े-बड़े खुलासे किए हैं.

आशा नेगी अपने हॉरर-कॉमेडी शो 'अली बाबा और 40 भूत' को लेकर चर्चा में.

सेट पर अनुभवों के बारे में उन्होंने खुलकर बात की.

आशा ने बताया कि वह सुपरनैचुरल चीजों पर विश्वास करती हैं.

आशा ने बताया कई बार सोते समय उनको नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है.

Asha Negi Ghost Experience: टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस और पवित्र रिश्ता फेम आशा नेगी इन दिनों अपने नए हॉरर-कॉमेडी प्रोजेक्ट 'अली बाबा और 40 भूत' को लेकर चर्चा में हैं. आशा को टीवी शो 'पवित्र रिश्ता' से लोगों का काफी प्यार देखने के लिए मिला था. उनका किरदार घर-घर में जाना-माना बन चुका था.

आशा ने कई शोज और वेब-सीरीज से अपनी खास पहचान बना ली है. 'बॉलीवुड लाइफ' से बातचीत के दौरान उन्होने कई सारे खुलासे किए हैं. एक्ट्रेस ने अपने रियल लाइफ के कुछ ऐसे अनुभव भी शेयर किए, जिन्हें सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और साथ ही साथ उन्होने बिग बॉस में जाने को लेकर भी बड़ी बात कही है.

बिग बॉस के घर में आशा नेगी की मौजूदगी की खबरों ने फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी, लेकिन इस पर उन्होने चुप्पी तोड़ी है. एक्ट्रेस के डरावने अनुभवों ने उनकी हॉरर सीरीज को लेकर चर्चा और तेज कर दी है. आशा ने अपनी सीरीज से जुड़ी कई अनसुनी बातों को भी बताया है.

'अली बाबा और 40 भूत' करने का ज्यादा वक्त नहीं मिला

एक्ट्रेस आशा नेगी ने बताया है कि मुझे तैयारी करने का ज्यादा समय भी नहीं मिल पाया है, लेकिन मैंने इस सीरिज में अपना बेस्ट दिया है. उन्होंने आगे बताया कि इसको करने में काफी मजा आया और साथ ही साथ इसको करना किसी चैलेंजिग से कम नहीं था.

सीरिज में ऐसे-ऐसे सीन जैसे कभी लटकना है, रात में धुंआ-धुआ फैला देते थे जिससे माहौल डरावना सा हो जाता था. फिल्म में सारे कलाकार अच्छे थे. मुझे उनके साथ काम करके बड़ा ही मजा आया.

'अली बाबा और 40 भूत' में कैसा है आशा का किरदार?

'अली बाबा और 40 भूत' में आशा नेगी ने अलीशा 'अली' निगम का किरदार निभाया है. कहानी आगे बढ़ने के साथ उसे एक ऐसी दुनिया का सामना करना पड़ता है, जो देखने में बिल्कुल भी आसान नहीं है, हर कदम-कदम पर डरा देने वाले सीन हैं.



आशा के किरदार को भूतों और रहस्यमयी घटनाओं का सामना करना पड़ता है. उनके लिए ये किरदार किसी चुनौती से कम नहीं है. एक्ट्रेस ने बताया कि हॉरर में सिर्फ डरने की एक्टिंग ही नहीं करनी पड़ती है, बल्कि उसे स्किन पर भी महसूस करना पड़ा है.

आशा ने बताए अपने पुराने किस्से

आशा ने बताया कि पवित्र रिश्ता में लोगों को उनका काफी प्यार मिला है. लोग आज तक भी उनका वो वाला किरदार काफी पसंद करते हैं. उन्होंने आगे कहा मेरी लाइफ में बहुत उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं. एक टाइम ऐसा था जब मेरा काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा था और टीवी में भी कुछ खास नहीं आ रहा था.

आशा ने आगे बताया डाउनफॉल के बाद उन्होने ये सोचा कि अब वो आने वाला कोई भी नया काम साइन नहीं करेंगे. फिर मैंने काफी इंतजार किया कि अच्छा कुछ हो लाइफ में. कभी-कभी ऐसा भी होता था कि काम करना पड़ता था सर्वाइवल के लिए. उन्होंने आगे कहा ये जिंदगी का हिस्सा जो शायद कभी खत्म नहीं होगा वो आगे चलता ही रहेगा. मैं हमेशा कुछ न कुछ नया करूंगी और अलग-अलग किरदार में नजर आऊंगी.

आशा ने बताई उत्तराखंड की हॉरर कहानी

एक्ट्रेस उत्तराखंड से आती हैं और उन्होंने बताया है कि उनके गांव में 'जागर' जैसी परंपराएं होती हैं, जहां पूजा और धार्मिक आस्था को काफी माना जाता है. पुरानी सोल दूसरी सोल से मिलती हैं. एक्ट्रेस ने कहा कि वह ऐसी हॉरर कहानियों में काफी विश्वास करती हैं.

आशा का डरावना किस्सा

आशा ने बताया जब रात में आंख खुलती है, तो ऐसा लगता है कि बैड पर कोई बैठा हुआ है और मैं तो काफी डर जाती है. कंबल को सिर पर पूरा कवर कर लेती हूं. उस समय पर हनुमान जी को भी याद कर लो तो डर थोड़ा कम लगता है.

आशा की सबसे डरावनी फिल्म कौन सी है?

एक्ट्रेस से जब पूछा गया कि आपकी सबसे फेवरेट डरावनी फिल्म कौन सी है, जिसको देखने के बाद आपको अंदर ही अंदर डर लगने लगा तो उन्होंने कहा-बॉलीवुड की फिल्म 'पिज्जा' और 'तुम्बाड़' काफी डरावनी है. इसके बाद उन्होने बताया उनको सोनम कपूर का ड्रेसिंग सेंस बहुत पसंद है. उनका स्टाइल सबसे हटके हमेशा रहता है.

क्या बिग बॉस करेंगी आशा नेगी?

एक्ट्रेस से पूछा गया कि आपने कभी 'बिग बॉस' क्यों नहीं किया तो उन्होने इस पर कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिग बॉस मटेरियल हूं ही नहीं. थोड़ा अलग मैं शो को देखने की कोशिश करती हूं तो मैं परेशान हो जाती हूं कि ये कितना झगड़ा कर रहे हैं. मैं अगर यहां गई तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगी.

'बिग बॉस' में जाकर में एक ही बात कहूंगी कि मुझे बाहर निकालो. उलझना और झगड़ा करना मुझे से बिल्कुल भी नहीं हो पाता है. मैं बहुत शांत और मस्ती करने वाली लड़की हूं मुझे यहां मजा तो आएगा, लेकिन मैं लड़ नहीं पाऊंगी इसलिए मैं नहीं जाती.

खतरों के खिलाड़ी को लेकर कही बड़ी बात

आशा ने कहा इस बार मैंने खतरों के खिलाड़ी नहीं किया लेकिन आगे मैं जरूर करना पसंद करूंगी. आगे उन्होंने बताया कि मैंने पहले भी किया है और मुझे उस समय बहुत मजे आए थे. जब मैं गई थी तो मैंने सोचा मैं क्यों जा रही हूं? क्या ही मैं कर लूंगी? लेकिन जब मैं गई तो मेरा हौसला काफी बढ़ गया.

'अली बाबा और 40 भूत' को कहां देख सकते हैं?

'अली बाबा और 40 भूत' सीरीज को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. हॉरर-कॉमेडी कंटेंट को दर्शकों के बीच काफी प्यार देखने के लिए मिल सकता है. लोगों को खूब पसंद भी आ रही है.

