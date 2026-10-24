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'मरते दम तक...' आशा नेगी ने करियर को लेकर किया बड़ा खुलासा

Asha Negi Career: टीवी एक्ट्रेस आशा नेगी अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों में राज करती हैं. हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने करियर को लेकर खुलकर बात की है.

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Ritika

Updated : Oct 24, 2026, 02:45 PM IST

'मरते दम तक...' आशा नेगी ने करियर को लेकर किया बड़ा खुलासा

आशा नेगी ने अपने करियर को लेकर की खुलकर बात. (Image Credit: Bollywood Life) 

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  • आशा नेगी ने अपने करियर को लेकर की खुलकर बात.
  • एक्ट्रेस ने कहा 'मरते दम तक काम करना चाहती हूं'.
  • आशा नेगी टीवी की दुनिया से बनाई खास पहचान.
  • अलग-अलग तरह के किरदारों के जरिए किया फैंस के दिलों में राज

Asha Negi Career: टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस आशा नेगी अपनी एक्टिंग के साथ-साथ बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं. आशा ने छोटे पर्दे से लेकर फिल्मों और वेब सीरीज की दुनिया में भी अपनी गहरी छाप छोड़ी है. फैंस को उनका मासूम और बेबाक अंदाज काफी पसंद आता है. 

'बॉलीवुड लाइफ' से बातचीत के दौरान आशा ने अपने करियर के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खुलकर बात की है. उन्होंने बताया है कि काम उनके लिए हमेशा आगे रहेगा और वो जब तक हैं अच्छे से काम करना चाहती हैं. 

आशा नेगी ने करियर को लेकर कही बात

'बॉलीवुड लाइफ' से बातचीत के दौरान आशा नेगी से उनके काम और भविष्य को लेकर कई बातें की हैं. उन्होंने कहा कि पहले एक समय ऐसा था जब उनके पास कोई भी काम नहीं था और वो चाहती थी कि गुजारा करने के लिए कोई काम मिल जाए बस. 

आशा ने आगे बताया कि उनकी जिंदगी में काफी उतार-चढ़ाव आए हैं. उन्होंने अपनी लाइफ में कई ऐसे फेस भी देखें हैं जब उनके पास बिल्कुल भी काम नहीं होता था. टीवी पर उनके कोई भी शो नहीं आ रहे थे और तब वो काफी परेशान हो गई थी. वो दिन काफी बुरे थे लेकिन कुछ न कुछ सीखने के लिए मिलता ही है.

 
 

बातचीत में उन्होंने आगे बताया कि मैंने फिर अपने आप पर ध्यान दिया और कुछ समय के लिए चमक-धमक की दुनिया से ब्रेक लिया और टीवी पर कोई भी काम साइन नहीं किया.  भविष्य को लेकर उन्होंने कहा कि वो मरते दम तक काम करना चाहती हैं. वह खुद को किसी एक उम्र या समय सीमा में बांधकर नहीं रखना चाहती हैं. वो लाइफ में कुछ न कुछ सीखना चाहती हैं. 

एक्टिंग से बनाई खास पहचान

आशा नेगी ने टीवी की दुनिया में अपनी मेहनत और दमदार एक्टिंग से एक अलग पहचान बना ली है. करियर में अलग-अलग तरह के किरदार निभाकर फैंस के दिलों में आज राज करती हैं. टीवी शो 'पवित्र रिश्ता' से उन्होंने घर-घर में पहचान बनाई है. साल 2011 से 2014 तक 'पूर्वी देशमुख' के किरदार में उनको लोगों ने खूब पसंद किया. 

2010 में टीवी शो 'सपनों से भरे नैना' से उन्होंने अपने करियर की शुरूआत की थी.  'पवित्र रिश्ता' में उनको सफलता मिली और आज तक भी लोग उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ करते हैं. आज आशा कई सारी फिल्म और वेब सीरीज में भी काम कर चुकी हैं. हाल में में आए नए हॉरर-कॉमेडी प्रोजेक्ट 'अली बाबा और 40 भूत' को लेकर चर्चा में हैं. 

सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव 

सोशल मीडिया पर आशा काफी एक्टिव रहती हैं और साथ ही साथ अपनी वीडियों और फोटोज भी फैंस के साथ शेयर करती हैं.सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस के साथ जुड़ी रहती हैं. अपनी जिंदगी और प्रोफेशनल अपडेट सीधे फैंस तक पहुंचाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है. अपने करियर में अलग-अलग तरह के अनुभव हासिल करने के बाद आज अदाकार कई फैंस के दिलों पर राज करती हैं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Asha Negi (@ashanegi)

आशा नेगी की फिल्म और वेब सीरीज

आशा नेगी ने बारिश, अभय, हनीमून फोटोग्राफर, अली बाबा और 40 भूत, लव का पंगा, ख्वाबों के परिंदे, लूडो जैसी फिल्म और वेब सीरीज में काम करके लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई है. 
 

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