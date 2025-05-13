Aryan Khan से लेकर सोनू सूद तक... 2025 में इन सितारों की डायरेक्शन में चमकी किस्मत

आर्यन खान के निर्देशन में बनी फिल्म 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी, जो इस साल की सबसे चर्चित डेब्यू वेब सीरीज रही.

साल 2025 खत्म होने में अब बस एक हफ्ते का समय बचा है. यह साल बॉलीवुड के लिए यादगार रहा. न केवल बड़े और छोटे बजट की फिल्में और सीरीज ने धूम मचाई, बल्कि कई जाने-पहचाने एक्टर्स ने पहली बार निर्देशन (Direction) की कुर्सी संभाली. इनमें अभिनेता, स्टार किड्स और नए नाम शामिल हैं, जिन्होंने एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, एनिमेशन और सोशल मुद्दों पर आधारित कहानियां पेश कीं.

आर्यन खान

इनमें पहला नाम शाखरुख खान के बेटे आर्यन खान का है. आर्यन के निर्देशन में बनी फिल्म 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. यह साल की सबसे चर्चित डेब्यू रही. इसमें बॉबी देओल, लक्ष्य और राघव जुयाल के किरदारों को खूब सराहा गया. साथ ही आर्यन के डायरेक्शन की जबरदस्त तारीफ हुई.

सोनू सूद

10 जनवरी को अभिनेता सोनू सूद ने 'फतेह' फिल्म के साथ निर्देशन के क्षेत्र में डेब्यू किया. एक्शन थ्रिलर साइबर क्राइम पर आधारित है, जिसमें सोनू खुद लीड रोल में हैं. सोनू के साथ अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिज और नसीरुद्दीन शाह भी अहम भूमिकाओं नजर आए. फिल्म ने एक्शन सीक्वेंस और सोशल मैसेज से दर्शकों को प्रभावित किया और सोनू के विजन को सराहा गया. हालांकि, फिल्म का प्रदर्शन औसत रहा.

बोमन ईरानी

दमदार एक्टिंग से पर्दे पर छाने वाले अभिनेता बोमन ईरानी ने 'द मेहता बॉयज' से निर्देशन में एंट्री की. 7 फरवरी को रिलीज हुई 'द मेहता बॉयज' फैमिली ड्रामा है, जो पिता-पुत्र के रिश्ते पर केंद्रित है, जिसमें बोमन और अविनाश तिवारी लीड रोल में हैं. प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई इस फिल्म को भावुक कहानी और परफॉर्मेंस के लिए तारीफ मिली. वहीं, बोमन के निर्देशन की सराहना हुई.

कुश एस सिन्हा

अभिनेता-राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे कुश सिन्हा ने फिल्म 'निकिता रॉय' के साथ निर्देशन के क्षेत्र में डेब्यू किया. 18 जुलाई को रिलीज हुई फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा लीड रोल नजर आईं. साथ में परेश रावल और अर्जुन रामपाल भी हैं. यह मिस्ट्री हॉरर फिल्म अंधविश्वास और तर्क के टकराव पर आधारित है. कुश की स्टोरीटेलिंग को तारीफ मिली.

कायोज ईरानी

बोमन ईरानी के बेटे कायोज ईरानी ने भी इसी साल निर्देशन में डेब्यू किया. 25 जुलाई को उनकी फिल्म 'सरजमीन' रिलीज हुई. यह फिल्म कश्मीर बैकड्रॉप पर पॉलिटिकल थ्रिलर है. पृथ्वीराज सुकुमारन, काजोल और इब्राहिम अली खान स्टारर यह फिल्म ड्यूटी और फैमिली के कॉन्फ्लिक्ट को दिखाती है.

टिस्का चोपड़ा

साल 2025 में बतौर निर्देशक काम करने वाले सितारों की लिस्ट में एक्ट्रेस टिस्का चोपड़ा का भी नाम शामिल है. टिस्का ने 'साली मोहब्बत' के साथ डेब्यू किया. राधिका आप्टे और दिव्येंदु स्टारर यह साइकोलॉजिकल थ्रिलर लव और सीक्रेट्स पर बनी है, जो इसी महीने यानी 12 दिसंबर को रिलीज हुई है. टिस्का की संवेदनशील डायरेक्शन सराही गई.

