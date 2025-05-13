FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Aryan Khan से लेकर सोनू सूद तक... 2025 में इन सितारों की डायरेक्शन में चमकी किस्मत

Aryan Khan से लेकर सोनू सूद तक... 2025 में इन सितारों की डायरेक्शन में चमकी किस्मत

सुबह बिस्तर से उठते ही न करें ये गलतियां, वरना सेहत पर पड़ सकता है बुरा असर

सुबह बिस्तर से उठते ही न करें ये गलतियां, वरना सेहत पर पड़ सकता है बुरा असर

PAK इंटरनेशनल एयरलाइन हो गई नीलाम, जानें कौन बना नया मालिक और कितने करोड़ रुपये में खरीदा?

PAK इंटरनेशनल एयरलाइन हो गई नीलाम, जानें कौन बना नया मालिक और कितने करोड़ रुपये में खरीदा?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
18 साल के होते ही ये 5 इम्पोर्टेन्ट काम कराना जरूरी, वरना मुसीबतों का करना पड़ेगा सामना!

18 साल के होते ही ये 5 इम्पोर्टेन्ट काम कराना जरूरी, वरना मुसीबतों का करना पड़ेगा सामना!

Bird Flu: बर्ड फ्लू फैलने से फिर लगा मांस-अंडे की बिक्री पर बैन! किन बातों का ध्यान रखना है जरूरी? 

Bird Flu: बर्ड फ्लू फैलने से फिर लगा मांस-अंडे की बिक्री पर बैन! किन बातों का ध्यान रखना है जरूरी?

Test में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीय खिलाड़ी

Test में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीय खिलाड़ी

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Aryan Khan से लेकर सोनू सूद तक... 2025 में इन सितारों की डायरेक्शन में चमकी किस्मत

आर्यन खान के निर्देशन में बनी फिल्म 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी, जो इस साल की सबसे चर्चित डेब्यू वेब सीरीज रही.

Latest News

रईश खान

Updated : Dec 24, 2025, 12:08 AM IST

Aryan Khan से लेकर सोनू सूद तक... 2025 में इन सितारों की डायरेक्शन में चमकी किस्मत

Aryan Khan and Sonu Sood

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

साल 2025 खत्म होने में अब बस एक हफ्ते का समय बचा है. यह साल बॉलीवुड के लिए यादगार रहा. न केवल बड़े और छोटे बजट की फिल्में और सीरीज ने धूम मचाई, बल्कि कई जाने-पहचाने एक्टर्स ने पहली बार निर्देशन (Direction) की कुर्सी संभाली. इनमें अभिनेता, स्टार किड्स और नए नाम शामिल हैं, जिन्होंने एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, एनिमेशन और सोशल मुद्दों पर आधारित कहानियां पेश कीं.

आर्यन खान

इनमें पहला नाम शाखरुख खान के बेटे आर्यन खान का है. आर्यन के निर्देशन में बनी फिल्म 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. यह साल की सबसे चर्चित डेब्यू रही. इसमें बॉबी देओल, लक्ष्य और राघव जुयाल के किरदारों को खूब सराहा गया. साथ ही आर्यन के डायरेक्शन की जबरदस्त तारीफ हुई.

सोनू सूद

10 जनवरी को अभिनेता सोनू सूद ने 'फतेह' फिल्म के साथ निर्देशन के क्षेत्र में डेब्यू किया. एक्शन थ्रिलर साइबर क्राइम पर आधारित है, जिसमें सोनू खुद लीड रोल में हैं. सोनू के साथ अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिज और नसीरुद्दीन शाह भी अहम भूमिकाओं नजर आए. फिल्म ने एक्शन सीक्वेंस और सोशल मैसेज से दर्शकों को प्रभावित किया और सोनू के विजन को सराहा गया. हालांकि, फिल्म का प्रदर्शन औसत रहा.

बोमन ईरानी

दमदार एक्टिंग से पर्दे पर छाने वाले अभिनेता बोमन ईरानी ने 'द मेहता बॉयज' से निर्देशन में एंट्री की. 7 फरवरी को रिलीज हुई 'द मेहता बॉयज' फैमिली ड्रामा है, जो पिता-पुत्र के रिश्ते पर केंद्रित है, जिसमें बोमन और अविनाश तिवारी लीड रोल में हैं. प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई इस फिल्म को भावुक कहानी और परफॉर्मेंस के लिए तारीफ मिली. वहीं, बोमन के निर्देशन की सराहना हुई.

कुश एस सिन्हा

अभिनेता-राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे कुश सिन्हा ने फिल्म 'निकिता रॉय' के साथ निर्देशन के क्षेत्र में डेब्यू किया. 18 जुलाई को रिलीज हुई फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा लीड रोल नजर आईं. साथ में परेश रावल और अर्जुन रामपाल भी हैं. यह मिस्ट्री हॉरर फिल्म अंधविश्वास और तर्क के टकराव पर आधारित है. कुश की स्टोरीटेलिंग को तारीफ मिली.

कायोज ईरानी

बोमन ईरानी के बेटे कायोज ईरानी ने भी इसी साल निर्देशन में डेब्यू किया. 25 जुलाई को उनकी फिल्म 'सरजमीन' रिलीज हुई. यह फिल्म कश्मीर बैकड्रॉप पर पॉलिटिकल थ्रिलर है. पृथ्वीराज सुकुमारन, काजोल और इब्राहिम अली खान स्टारर यह फिल्म ड्यूटी और फैमिली के कॉन्फ्लिक्ट को दिखाती है.

टिस्का चोपड़ा

साल 2025 में बतौर निर्देशक काम करने वाले सितारों की लिस्ट में एक्ट्रेस टिस्का चोपड़ा का भी नाम शामिल है. टिस्का ने 'साली मोहब्बत' के साथ डेब्यू किया. राधिका आप्टे और दिव्येंदु स्टारर यह साइकोलॉजिकल थ्रिलर लव और सीक्रेट्स पर बनी है, जो इसी महीने यानी 12 दिसंबर को रिलीज हुई है. टिस्का की संवेदनशील डायरेक्शन सराही गई.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
18 साल के होते ही ये 5 इम्पोर्टेन्ट काम कराना जरूरी, वरना मुसीबतों का करना पड़ेगा सामना!
18 साल के होते ही ये 5 इम्पोर्टेन्ट काम कराना जरूरी, वरना मुसीबतों का करना पड़ेगा सामना!
Bird Flu: बर्ड फ्लू फैलने से फिर लगा मांस-अंडे की बिक्री पर बैन! किन बातों का ध्यान रखना है जरूरी? 
Bird Flu: बर्ड फ्लू फैलने से फिर लगा मांस-अंडे की बिक्री पर बैन! किन बातों का ध्यान रखना है जरूरी?
Test में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीय खिलाड़ी
Test में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीय खिलाड़ी
दिल्ली में कहां मिलता है बेस्ट बटर चिकन, देखते ही मुंह में आ जाता है पानी
दिल्ली में कहां मिलता है बेस्ट बटर चिकन, देखते ही मुंह में आ जाता है पानी
WTC इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
WTC इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को 2026 देगा गहरा घाव, मिलेगें धन-नौकरी-प्रेम में धोखे
इन तारीखों पर जन्मे लोगों को 2026 देगा गहरा घाव, मिलेगें धन-नौकरी-प्रेम में धोखे
Baba Khatu Shyam:2026 आने के साथ खाटू श्याम जी में बढ़ी भक्तों की भीड़, अब VIP दर्शन बंद, नये साल को 24 घंटे खुलेगा मंदिर
2026 आने के साथ खाटू श्याम जी में बढ़ी भक्तों की भीड़, अब VIP दर्शन बंद, नये साल को 24 घंटे खुलेगा मंदिर
Mangal Gochar 2026: 2026 में चमक जाएगा इन राशियों के जातकों का भाग्य, शनि और मंगल के मिलने से बरसेगा धन
Mangal Gochar 2026 : 2026 में चमक जाएगा इन राशियों के जातकों का भाग्य, शनि और मंगल के मिलने से बरसेगा धन
महादेव को प्रसन्न करने के लिए कितनी बार करना चाहिए “ॐ नमः शिवाय” का जाप, जानें कैसे मिलती है भगवान की कृपा
महादेव को प्रसन्न करने के लिए कितनी बार करना चाहिए “ॐ नमः शिवाय” का जाप, जानें कैसे मिलती है भगवान की कृपा
Numerology: 101 से 108 तक के कलर शेड्स ही घर में क्यों लगाने चाहिए? ये रंग देता है तरक्की-सफलता और पैसा
101 से 108 तक के कलर शेड्स ही घर में क्यों लगाने चाहिए? ये रंग देता है तरक्की-सफलता और पैसा
MORE
Advertisement