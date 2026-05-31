'दर्शक दिल से मुझे ही राम मानते हैं..', अरुण गोविल ने Ramayan के रीमेक पर दिया रिएक्शन; क्या Ranbir Kapoor बन पाएंगे राम?

Arun Govil on Ranbir Kapoor Ram Role: रणबीर कपूर की आने वाली 'रामायण' पर अरुण गोविल ने कहा कि लोग आज भी उन्हें ही राम मानते हैं, क्योंकि उनके द्वारा निभाया गया किरदार दर्शकों के लिए एक मानक बन गया है.

Arun Govil on Ranbir Kapoor Ram Role: बॉलीवुड में रणबीर कपूर और यश की आने वाली फिल्म 'रामायण' लंबे समय से चर्चा में है. नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित इस 4000 करोड़ रुपये के बजट वाली फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच काफी उत्सुकता है. हालांकि, फिल्म के टीजर को सोशल मीडिया पर मिश्रित प्रतिक्रिया और ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा है.

राजा दशरथ के रूप में वापसी

इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका निभाएंगे, जिसे लेकर कुछ दर्शक खुश नहीं हैं. उनका मानना है कि रणबीर के चेहरे पर वह दिव्य तेज नहीं है, जैसा कि रामानंद सागर की क्लासिक 'रामायण' में अरुण गोविल के चेहरे पर दिखता था. खास बात यह है कि अरुण गोविल खुद इस नई फिल्म में राजा दशरथ का किरदार निभाते नजर आएंगे.

रणबीर की तारीफ और वास्तविकता का संतुलन

एक हालिया इंटरव्यू में अरुण गोविल ने रणबीर कपूर के काम की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक बेहतरीन अभिनेता और इंसान बताया. उन्होंने कहा कि हर कलाकार किसी किरदार को अपने अंदाज में पेश करता है और रणबीर ने भी अपनी कोशिश की है.

'मानक बन चुकी है मेरी छवि'

ट्रोलिंग और दर्शकों की नाराजगी के सवाल पर अरुण गोविल ने बड़ी बात कही. उन्होंने माना कि भगवान राम के रूप में उनकी भूमिका लोगों के दिलों में बस चुकी है और एक मानक बन गई है. उन्होंने कहा, "शायद यही कारण है कि लोग किसी दूसरे को राम के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते."

तस्वीरों में आज भी अरुण गोविल

अरुण गोविल ने आगे बताया कि आज भी उत्तर और मध्य भारत के मेलों में भगवान राम की जो तस्वीरें बिकती हैं, उनमें उन्हीं का चेहरा होता है. उनके अनुसार, यह जुड़ाव इतना गहरा है कि दशकों बाद भी लोग पुरानी रामायण को भूलने के लिए तैयार नहीं हैं. यही कारण है कि किसी अन्य अभिनेता के राम अवतार पर टिप्पणी करना उन्हें उचित नहीं लगता.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से