डायरेक्टर की डांट से छोड़ दिया था थिएटर... जानें कौन थे अरुण बाली, जिनके डायलॉग आज भी दिलों पर करते हैं राज

भारतीय सिनेमा और टीवी के दिग्गज अभिनेता अरुण बाली (Arun Bali) भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके किरदार आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा हैं. छोटे-बड़े हर रोल में उन्होंने ऐसी जान फूंकी कि लोग उन्हें भूल नहीं पाते. '3 इडियट्स', 'पीके', 'लगे रहो मुन्नाभाई' जैसी फिल्मों से लेकर 'नीम का पेड़' जैसे टीवी शो तक, अरुण बाली ने हर जगह अपनी छाप छोड़ी.

23 दिसंबर को अभिनेता का जन्म दिन है. अरुण बाली ने टीवी से लेकर बॉलीवुड तक लंबा सफर तय किया। उन्होंने आखिरी सांस तक अभिनय किया और उनकी आखिरी फिल्म 'गुडबाय' रिलीज के दिन ही वे दुनिया को अलविदा कह गए.

नर्वस होकर भूल गए थे डायलॉग

अरुण बाली का शुरुआती जीवन बड़ा संघर्ष भरा रहा था. उन्हें एक्टिंग के साथ ही सिंगिंग का बहुत शौक था. एक बार थिएटर में स्टेज पर आने के बाद वह इतने नर्वस हो गए कि डायलॉग्स ही भूल गए. दर्शकों ने हूटिंग शुरू कर दी थी. किसी तरह स्टेज से उतरकर बैकस्टेज पहुंचे तो डायरेक्टर ने उन्हें डांट लगा दी थी.

इस घटना से बाली इतने निराश हो गए कि उन्होंने थिएटर छोड़ने का फैसला कर लिया और घर लौट आए. हालांकि, उनके बड़े भाई ने नोटिस किया कि अब शाम को जल्दी घर आने लगे हैं. पूछने पर सारी बात बताई. भाई ने समझाया कि अगर कोई सिखा रहा है तो उसकी डांट का बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसका सम्मान करना चाहिए। इस प्रेरणा से अरुण बाली ने हार नहीं मानी और आगे बढ़े.

इस फिल्म से किया डेब्यू

अरुण बाली ने टीवी की दुनिया से सफलता हासिल की. 'नीम का पेड़', 'चाणक्य', 'स्वाभिमान', 'कुमकुम' जैसे कई शो में यादगार किरदार निभाए. असली पहचान उन्हें 'कुमकुम' टीवी शो से मिली. इसके बाद बॉलीवुड में उनकी एंट्री हुई. साल 1991 में रिलीज 'सौगंध' से उन्होंने फिल्मी करियर शुरू किया.

इसके बाद 'यलगार', 'राजू बन गया जेंटलमैन', 'फूल और अंगारे', 'खलनायक', 'सत्या', 'हे राम', 'लगे रहो मुन्नाभाई' जैसी फिल्मों में अपने शानदार अभिनय की छाप छोड़ी. वह 'केदारनाथ', 'थ्री इडियट्स', 'पीके', 'पानीपत', 'बर्फी', 'लाल सिंह चड्ढा' और 'गुडबाय' में भी अहम किरदारों में दिखे. वह आखिरी दम तक काम करते रहे. 7 अक्टूबर 2022 को उनका निधन हो गया. उसी दिन उनकी फिल्म 'गुडबाय' रिलीज हुई थी.

लाहौल में हुआ था जन्म

अरुण बाली का जन्म 23 दिसंबर 1942 को लाहौर, पंजाब (अब पाकिस्तान) में हुआ था. उनकी शादी प्रकाश बाली से हुई थी. उनके चार बच्चे हैं- तीन बेटियां (इतिश्री बाली, स्तुति बाली, और प्रगति बाली) और एक बेटा अंकुश बाली है.

