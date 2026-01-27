FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
लाखों दर्शकों की मौजूदगी में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाएंगे टी20 वर्ल्ड कप के ये 5 मैच, जानें कैसा है अहमदाबाद का रिकॉर्ड

लाखों दर्शकों की मौजूदगी में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाएंगे टी20 वर्ल्ड कप के ये 5 मैच, जानें कैसा है अहमदाबाद का रिकॉर्ड

Census 2027: दूसरे चरण में होगी जातिवार गणना, गृह मंत्रालय ने भ्रम पर दी सफाई

दूसरे चरण में होगी जातिवार गणना, गृह मंत्रालय ने भ्रम पर दी सफाई

X पर ग्रोक AI अब लोगों को नहीं कर पाएगा निर्वस्त्र, कंपनी ने कुछ ऐसी की है प्लानिंग 

X पर ग्रोक AI अब लोगों को नहीं कर पाएगा निर्वस्त्र, कंपनी ने कुछ ऐसी की है प्लानिंग

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ये हैं दुनिया के टॉप-5 देश जहां सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन होता है, यहां देखें पूरी लिस्ट

ये हैं दुनिया के टॉप-5 देश जहां सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन होता है, यहां देखें पूरी लिस्ट

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इन 5 दिग्गज खिलाड़ियों को दुनिया करेगी मिस, देखें लिस्ट में किन प्लेयर्स का नाम

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इन 5 दिग्गज खिलाड़ियों को दुनिया करेगी मिस, देखें लिस्ट में किन प्लेयर्स का नाम

IAS अफसर को नौकरी से कौन हटा सकता है? CM और PM के पास भी नहीं है ये अधिकार

IAS अफसर को नौकरी से कौन हटा सकता है? CM और PM के पास भी नहीं है ये अधिकार

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से लिया रिटायरमेंट! फैंस को लगा झटका, जानें क्या बताया कारण

Arijit Singh: अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट का ऐलान किया है. हालांकि वह संगीत से दूर नहीं होंगे. उनके इस फैसले से फैंस और संगीत जगत हैरान और भावुक है.

Latest News

राजा राम

Updated : Jan 27, 2026, 09:31 PM IST

अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से लिया रिटायरमेंट! फैंस को लगा झटका, जानें क्या बताया कारण

अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है. 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Arijit Singh: हिंदी फिल्म संगीत जगत से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. अपनी आवाज से करोड़ों श्रोताओं के दिलों पर राज करने वाले मशहूर गायक अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है. इस फैसले की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी. अरिजीत के इस कदम से संगीत इंडस्ट्री और उनके प्रशंसक हैरान और भावुक नजर आ रहे हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया है कि वह संगीत से पूरी तरह दूरी नहीं बना रहे हैं. 

बतौर प्लेबैक सिंगर कोई नया काम नहीं करेंगे

दरअसल, मशहूर गायक अरिजीत सिंह ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर बताया कि वह अब फिल्मों के लिए बतौर प्लेबैक सिंगर कोई नया काम नहीं करेंगे. उनके इस ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई और फैंस को बड़ा झटका लगा. देखते ही देखते ‘Arijit Singh Retirement’ ट्रेंड करने लगा. अपने सोशल मीडिया पोस्ट में अरिजीत सिंह ने लिखा कि वह अपने फैंस के प्यार और समर्थन के लिए हमेशा आभारी रहेंगे. उन्होंने कहा कि इतने वर्षों तक उन्हें जो सम्मान और स्नेह मिला, वह उनके लिए बहुत खास है. अरिजीत ने यह भी बताया कि प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेना उनके लिए आसान फैसला नहीं था, लेकिन अब वह इस सफर को यहीं विराम देना चाहते हैं. 

अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट का ऐलान किया है.

एक कलाकार के रूप में सीखते रहेंगे

हालांकि, अरिजीत सिंह ने यह स्पष्ट किया कि वह संगीत बनाना बंद नहीं कर रहे हैं.उन्होंने कहा कि वह आगे भी एक कलाकार के रूप में सीखते रहेंगे और अपने स्तर पर संगीत से जुड़े रहेंगे. इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उनके कुछ पुराने कमिटमेंट्स अभी बाकी हैं, जिन्हें वह पूरा करेंगे. ऐसे में आने वाले समय में उनके कुछ नए गाने रिलीज हो सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: 'धमाल 4' की रिलीज डेट में बदलाव, 12 जून नहीं अब इस दिन देगी सिनेमाघरों में दस्तक

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समेत कई बड़े अवॉर्ड मिले

अरिजीत ने साल 2011 में फिल्म ‘मर्डर 2’ के गाने ‘फिर मोहब्बत’ से पहचान बनाई थी. इसके बाद ‘तुम ही हो’ ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया. उनके गानों ने उन्हें इस दौर का सबसे लोकप्रिय प्लेबैक सिंगर बना दिया. अपने करियर में अरिजीत सिंह को दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समेत कई बड़े अवॉर्ड मिले. इंडस्ट्री के कई कलाकारों ने उनके फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्लेबैक सिंगिंग में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा. फैंस भी भावुक होकर सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं जाहिर कर रहे हैं. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ये हैं दुनिया के टॉप-5 देश जहां सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन होता है, यहां देखें पूरी लिस्ट
ये हैं दुनिया के टॉप-5 देश जहां सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन होता है, यहां देखें पूरी लिस्ट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इन 5 दिग्गज खिलाड़ियों को दुनिया करेगी मिस, देखें लिस्ट में किन प्लेयर्स का नाम
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इन 5 दिग्गज खिलाड़ियों को दुनिया करेगी मिस, देखें लिस्ट में किन प्लेयर्स का नाम
IAS अफसर को नौकरी से कौन हटा सकता है? CM और PM के पास भी नहीं है ये अधिकार
IAS अफसर को नौकरी से कौन हटा सकता है? CM और PM के पास भी नहीं है ये अधिकार
दो देशों के लिए टी20 वर्ल्ड कप खेलने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में चौंकाने वाले नाम शामिल
दो देशों के लिए टी20 वर्ल्ड कप खेलने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में चौंकाने वाले नाम शामिल
T20I में सबसे बड़ा रन चेज करने वाली 10 टीमें, लिस्ट देख आंखों पर नहीं होगा यकीन
T20I में सबसे बड़ा रन चेज करने वाली 10 टीमें, लिस्ट देख आंखों पर नहीं होगा यकीन
MORE
Advertisement
धर्म
Today Horoscope 27 January: इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Surya-Budh-Shukra Gochar: फरवरी में इन 6 राशियों की किस्मत लेने वाली है यू-टर्न, बिना मांगें पूरी होंगी मनचाही मुरादें
फरवरी में इन 6 राशियों की किस्मत लेने वाली है यू-टर्न, बिना मांगें पूरी होंगी मनचाही मुरादें
Navgrah Mantra Chanting:कुंडली दोष हो या मन की अशांति दूर कर देंगे 9 ग्रहों के ये मंत्र, जाप और सुनने मात्र से कर देंगे हील
कुंडली दोष हो या मन की अशांति दूर कर देंगे 9 ग्रहों के ये मंत्र, जाप और सुनने मात्र से कर देंगे हील
Numerology: जन्म तारीख से जानें क्या है आपका 'लव पैटर्न', रिलेशनशिप में सबसे बड़ी कमजोरी और स्ट्रेंथ
Numerology: जन्म तारीख से जानें क्या है आपका 'लव पैटर्न', रिलेशनशिप में सबसे बड़ी कमजोरी और स्ट्रेंथ
Numerology: शादी के बाद जिम्मेदा​रियों से दूर भागते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, जीवनभर महसूस करते हैं घुटन
शादी के बाद जिम्मेदा​रियों से दूर भागते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, जीवनभर महसूस करते हैं घुटन
MORE
Advertisement