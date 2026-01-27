अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से लिया रिटायरमेंट! फैंस को लगा झटका, जानें क्या बताया कारण

एंटरटेनमेंट
Arijit Singh: अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट का ऐलान किया है. हालांकि वह संगीत से दूर नहीं होंगे. उनके इस फैसले से फैंस और संगीत जगत हैरान और भावुक है.
Arijit Singh: हिंदी फिल्म संगीत जगत से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. अपनी आवाज से करोड़ों श्रोताओं के दिलों पर राज करने वाले मशहूर गायक अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है. इस फैसले की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी. अरिजीत के इस कदम से संगीत इंडस्ट्री और उनके प्रशंसक हैरान और भावुक नजर आ रहे हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया है कि वह संगीत से पूरी तरह दूरी नहीं बना रहे हैं.
दरअसल, मशहूर गायक अरिजीत सिंह ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर बताया कि वह अब फिल्मों के लिए बतौर प्लेबैक सिंगर कोई नया काम नहीं करेंगे. उनके इस ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई और फैंस को बड़ा झटका लगा. देखते ही देखते ‘Arijit Singh Retirement’ ट्रेंड करने लगा. अपने सोशल मीडिया पोस्ट में अरिजीत सिंह ने लिखा कि वह अपने फैंस के प्यार और समर्थन के लिए हमेशा आभारी रहेंगे. उन्होंने कहा कि इतने वर्षों तक उन्हें जो सम्मान और स्नेह मिला, वह उनके लिए बहुत खास है. अरिजीत ने यह भी बताया कि प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेना उनके लिए आसान फैसला नहीं था, लेकिन अब वह इस सफर को यहीं विराम देना चाहते हैं.
हालांकि, अरिजीत सिंह ने यह स्पष्ट किया कि वह संगीत बनाना बंद नहीं कर रहे हैं.उन्होंने कहा कि वह आगे भी एक कलाकार के रूप में सीखते रहेंगे और अपने स्तर पर संगीत से जुड़े रहेंगे. इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उनके कुछ पुराने कमिटमेंट्स अभी बाकी हैं, जिन्हें वह पूरा करेंगे. ऐसे में आने वाले समय में उनके कुछ नए गाने रिलीज हो सकते हैं.
यह भी पढ़ें: 'धमाल 4' की रिलीज डेट में बदलाव, 12 जून नहीं अब इस दिन देगी सिनेमाघरों में दस्तक
अरिजीत ने साल 2011 में फिल्म ‘मर्डर 2’ के गाने ‘फिर मोहब्बत’ से पहचान बनाई थी. इसके बाद ‘तुम ही हो’ ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया. उनके गानों ने उन्हें इस दौर का सबसे लोकप्रिय प्लेबैक सिंगर बना दिया. अपने करियर में अरिजीत सिंह को दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समेत कई बड़े अवॉर्ड मिले. इंडस्ट्री के कई कलाकारों ने उनके फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्लेबैक सिंगिंग में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा. फैंस भी भावुक होकर सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं जाहिर कर रहे हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से