भारत के दिग्गज म्यूजिशियन एआर रहमान (AR Rahman) की पर्सनल लाइफ इन दिनों काफी चर्चा में है. जबसे उन्होंने सायरा बानो (Saira Banu) के साथ तलाक का ऐलान किया है तभी से वो सुर्खियों में हैं. कपल ने अपनी 29 साल की शादी खत्म (AR Rahman Saira Banu Divorce) करने का ऐलान किया है. अब उन्होंने एक और पोस्ट शेयर किया है, जिसमें एक्स कपल को बदनाम करने वालों को नोटिस भेजा है.

एआर रहमान ने हाल ही में अपनी पत्नी सायरा बानो से अलग होने की घोषणा कर सभी को हैरान कर दिया था. अब उन्होंने तलाक के बारे में मनगढ़ंत कहानी बताने वाले यूट्यूबर्स और अन्य सोशल मीडिया यूजर्स को एक नोटिस जारी किया है. अपने कानूनी प्रतिनिधियों के जरिए रहमान ने शनिवार को सोशल मीडिया पर अपना नया बयान साझा किया. इस लेटर में सभी यूट्यूब चैनलों से उनके और उनकी बेसिस्ट मोहिनी डे के कथित अफेयर के वीडियो हटाने के लिए कहा गया है.



Notice to all slanderers from ARR's Legal Team. pic.twitter.com/Nq3Eq6Su2x