पवन कल्याण का तीसरी बार तलाक, अन्ना कोनिडेला से 2013 में की थी शादी; 1997 में नंदिनी के साथ लिए थे 7 फेरे

पवन कल्याण की पहली शादी 1997 में नंदिनी के साथ हुई थी. उन्होंने 2009 में दूसरी शादी रेनू के साथ रचाई. 2012 में तलाक के बाद 2013 में पवन कल्याण ने तीसरी शादी रूसी मॉडल से की थी.

पवन कल्याण ने 13 साल पहले की थी अन्ना कोनिडेला से तीसरी शादी

1997 में पवन कल्याण की नंदिनी से हुई थी शादी

नंदिनी से तलाक के बाद 2009 में रेनू देसाई से की शादी

आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और एक्टर पवन कल्याण ने तीसरी पत्नी अन्ना कोनिडेला ने तलाक ले लिया है. तेलुगु एक्टर ने साल 2013 में रूसी मॉडल अन्ना कोनिडेला के साथ शादी की थी.

डिप्टी सीएम के ऑफिस की ओर से जारी बयान के मुताबिक, पवन कल्याण और अन्ना कोनिडेला ने आपसी सहमति और सम्मान के साथ ये फैसला लिया है. दोनों ने कहा कि वो अच्छे दोस्त बने रहेंगे.

शादी खत्म, लेकिन दोस्त बने रहेंगे: पवन कल्याण-अन्ना

बयान में कहा गया है, 'जीवन का एक बड़ा हिस्सा साथ बिताने के बाद हमने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया है. भले ही हमारी शादी खत्म हो गई, लेकिन हम अच्छे दोस्त बने रहेंगे. हम अपने बच्चों के लिए समर्पित माता-पिता की भूमिका निभाते रहेंगे. बच्चों की खुशी और उनकी भलाई हमेशा हमारी प्राथमिकता रहेगी.'





पवन कल्याण और अन्ना कोनिडेला ने समर्थकों और फैंस से प्राइवेट लाइफ में हुए इन बदलावों को लेकर प्राइवेसी बनाए रखने की अपील की है.

पवन कल्याण ने 1997 में की थी पहली शादी

तेलुगु एक्टर और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने तीन शादियां कीं. उनकी पहली शादी साल 1997 में नंदिनी से हुई थी. यह अरेंज मैरिज थी यानी पवन कल्याण की पहली जीवनसाथी को फैमिली ने ही चुना था. परिवार के कहने पर उन्होंने इस रिश्ते को अपना लिया था. पवन कल्याण ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कुछ समय में ही हमारे बीच चीजें खराब होने लगीं.

पवन कल्याण ने अन्ना कोनिडेला के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की थी. (फोटो-ANI)

पवन कल्याण को देनी पड़ी थी 5 करोड़ की एलिमनी

नंदिनी से तलाक लेने से पहले ही पवन कल्याण को-एक्टर रेनू देसाई के साथ लिव इन में रहने लगे थे. बिना तलाक दिए दूसरी महिला के साथ रहने की वजह से नंदिनी ने उन पर बाइगैमी (एक ही समय पर दो पत्नियों के साथ रहना) का केस दर्ज कराया था. नंदिनी ने पवन कल्याण के भाई चिरंजीवी, नागेंद्र बाबू और पार्टनर रेनू देसाई समेत अन्य लोगों पर भी केस दर्ज कराया. इसके बाद 2008 में पवन कल्याण ने तलाक ले लिया और उन्हें एलिमनी के तौर पर 5 करोड़ रुपये देने पड़े.

2009 में रेनू देसाई के साथ की थी शादी

नंदिनी से तलाक के बाद पवन कल्याण ने 2009 में रेनु देसाई के साथ शादी रचाई. उनकी शादी सिर्फ तीन साल ही चल सकी. 2012 में दोनों ने डाइवोर्स ले लिया. हालांकि इस डाइवोर्स को लेकर दोनों में किसी ने भी वजह नहीं बताई. इस शादी से पवन कल्याण को दो बच्चे हुए- अकीरा नंदन और आध्या.

रेनू देसाई और बेटे अकीरा नंदन (फोटो: IANS)

अन्ना कोनिडेला के साथ 13 साल चली मैरिज

अन्ना कोनिडेला ने साल 2011 में पवन कल्याण के साथ 'तीन मार' मूवी की थी. तलाक के एक साल बाद ही 2013 में पवन कल्याण ने रूसी एक्ट्रेस अन्ना कोनिडेला के साथ शादी की. इस शादी से कपल को दो बच्चे हुए. बेटी- पोलेना अंजना पवनोवा और बेटे मार्क शंकर पवनोविच.

महाकुंभ में संगम स्नान करने गई थीं अन्ना कोनिडेला

अन्ना कोनिडेला को हिंदू धार्मिक स्थलों पर बार-बार देखा गया.वह अकसर पवन कल्याण के साथ मंदिर में पूजा करने जाती थीं. डिप्टी सीएम ने 2025 में हुए प्रयागराज महाकुंभ में भी पत्नी अन्ना के साथ पवित्र संगम स्नान किया था. अन्ना कोनिडेला ने तिरुपति मंदिर में अपने बाल भी दान किए थे.

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