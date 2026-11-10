FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
'आपने हां कर दिया', जब PM पद के लिए सोनिया गांधी ने भरी हामी तो भड़क गए थे राहुल, गुस्से में पूछा- हमारा क्या?  

'आपने हां कर दिया', जब PM पद के लिए सोनिया गांधी ने भरी हामी तो भड़क गए थे राहुल, गुस्से में पूछा- हमारा क्या?

Mumbai Chhath Puja: चौपाटी पर गणेशोत्सव, रामलीला की अनुमति छठ पूजा की नहीं, HC ने कहा- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पर...

Mumbai Chhath Puja: चौपाटी पर गणेशोत्सव, रामलीला की अनुमति छठ पूजा की नहीं, HC ने कहा- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पर...

जब्त पटाखों के बंटवारे को लेकर SHO से हुआ विवाद, UP में हेड कांस्टेबल ने खाया जहर, Whatsapp स्टेटस पर लगाया सुसाइड नोट

जब्त पटाखों के बंटवारे को लेकर SHO से हुआ विवाद, UP में हेड कांस्टेबल ने खाया जहर, Whatsapp स्टेटस पर लगाया सुसाइड नोट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में UP का शहर, दिल्ली से दूरी सिर्फ 30 km, बना प्रदूषण का हॉटस्पॉट

दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में UP का शहर, दिल्ली से दूरी सिर्फ 30 km, बना प्रदूषण का हॉटस्पॉट

दिवाली पर करीना का नवाबी स्वैग! खास पगड़ी पहन बेबो ने दिखाया शादी अंदाज, देखें PHOTOS

दिवाली पर करीना का नवाबी स्वैग! खास पगड़ी पहन बेबो ने दिखाया शादी अंदाज, देखें PHOTOS

समय रैना को मिल गई 'ड्रीम गर्ल'? दिवाली पार्टी की तस्वीरों ने खींचा फैंस का ध्यान! फोटो देख अटकलें तेज

समय रैना को मिल गई 'ड्रीम गर्ल'? दिवाली पार्टी की तस्वीरों ने खींचा फैंस का ध्यान! फोटो देख अटकलें तेज

हिंदी न्यूज़एंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

पवन कल्याण का तीसरी बार तलाक, अन्ना कोनिडेला से 2013 में की थी शादी; 1997 में नंदिनी के साथ लिए थे 7 फेरे

पवन कल्याण की पहली शादी 1997 में नंदिनी के साथ हुई थी. उन्होंने 2009 में दूसरी शादी रेनू के साथ रचाई. 2012 में तलाक के बाद 2013 में पवन कल्याण ने तीसरी शादी रूसी मॉडल से की थी.

Latest News

Rishi Kant

Updated : Nov 10, 2026, 09:29 AM IST

पवन कल्याण का तीसरी बार तलाक, अन्ना कोनिडेला से 2013 में की थी शादी; 1997 में नंदिनी के साथ लिए थे 7 फेरे

पवन कल्याण ने अन्ना कोनिडेला के साथ किया तलाक का ऐलान (फोटो-इंस्टाग्राम)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • पवन कल्याण ने 13 साल पहले की थी अन्ना कोनिडेला से तीसरी शादी
  • 1997 में पवन कल्याण की नंदिनी से हुई थी शादी
  • नंदिनी से तलाक के बाद 2009 में रेनू देसाई से की शादी

आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और एक्टर पवन कल्याण ने तीसरी पत्नी अन्ना कोनिडेला ने तलाक ले लिया है. तेलुगु एक्टर ने साल 2013 में रूसी मॉडल अन्ना कोनिडेला के साथ शादी की थी. 

डिप्टी सीएम के ऑफिस की ओर से जारी बयान के मुताबिक, पवन कल्याण और अन्ना कोनिडेला ने आपसी सहमति और सम्मान के साथ ये फैसला लिया है. दोनों ने कहा कि वो अच्छे दोस्त बने रहेंगे.

शादी खत्म, लेकिन दोस्त बने रहेंगे: पवन कल्याण-अन्ना

बयान में कहा गया है, 'जीवन का एक बड़ा हिस्सा साथ बिताने के बाद हमने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया है. भले ही हमारी शादी खत्म हो गई, लेकिन हम अच्छे दोस्त बने रहेंगे. हम अपने बच्चों के लिए  समर्पित माता-पिता की भूमिका निभाते रहेंगे. बच्चों की खुशी और उनकी भलाई हमेशा हमारी प्राथमिकता रहेगी.'

pawan kalyan
 
पवन कल्याण और अन्ना कोनिडेला ने समर्थकों और फैंस से प्राइवेट लाइफ में हुए इन बदलावों को लेकर प्राइवेसी बनाए रखने की अपील की है. 

पवन कल्याण ने 1997 में की थी पहली शादी 

तेलुगु एक्टर और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने तीन शादियां कीं. उनकी पहली शादी साल 1997 में नंदिनी से हुई थी. यह अरेंज मैरिज थी यानी पवन कल्याण की पहली जीवनसाथी को फैमिली ने ही चुना था. परिवार के कहने पर उन्होंने इस रिश्ते को अपना लिया था. पवन कल्याण ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कुछ समय में ही हमारे बीच चीजें खराब होने लगीं.  

pm modi with anna

पवन कल्याण ने अन्ना कोनिडेला के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की थी. (फोटो-ANI)

पवन कल्याण को देनी पड़ी थी 5 करोड़ की एलिमनी

नंदिनी से तलाक लेने से पहले ही पवन कल्याण को-एक्टर रेनू देसाई के साथ लिव इन में रहने लगे थे. बिना तलाक दिए दूसरी महिला के साथ रहने की वजह से नंदिनी ने उन पर बाइगैमी (एक ही समय पर दो पत्नियों के साथ रहना) का केस दर्ज कराया था. नंदिनी ने पवन कल्याण के भाई चिरंजीवी, नागेंद्र बाबू और पार्टनर रेनू देसाई समेत अन्य लोगों पर भी केस दर्ज कराया. इसके बाद 2008 में पवन कल्याण ने तलाक ले लिया और उन्हें एलिमनी के तौर पर 5 करोड़ रुपये देने पड़े.

2009 में रेनू देसाई के साथ की थी शादी 

नंदिनी से तलाक के बाद पवन कल्याण ने 2009 में रेनु देसाई के साथ शादी रचाई. उनकी शादी सिर्फ तीन साल ही चल सकी. 2012 में दोनों ने डाइवोर्स ले लिया. हालांकि इस डाइवोर्स को लेकर दोनों में किसी ने भी वजह नहीं बताई. इस शादी से पवन कल्याण को दो बच्चे हुए- अकीरा नंदन और आध्या.

renu desai

रेनू देसाई और बेटे अकीरा नंदन (फोटो: IANS)

अन्ना कोनिडेला के साथ 13 साल चली मैरिज

अन्ना कोनिडेला ने साल 2011 में पवन कल्याण के साथ 'तीन मार' मूवी की थी. तलाक के एक साल बाद ही 2013 में पवन कल्याण ने रूसी एक्ट्रेस अन्ना कोनिडेला के साथ शादी की. इस शादी से कपल को दो बच्चे हुए. बेटी- पोलेना अंजना पवनोवा और बेटे मार्क शंकर पवनोविच.

pawan kalyan wife

महाकुंभ में संगम स्नान करने गई थीं अन्ना कोनिडेला

अन्ना कोनिडेला को हिंदू धार्मिक स्थलों पर बार-बार देखा गया.वह अकसर पवन कल्याण के साथ मंदिर में पूजा करने जाती थीं. डिप्टी सीएम ने 2025 में हुए प्रयागराज महाकुंभ में भी पत्नी अन्ना के साथ पवित्र संगम स्नान किया था. अन्ना कोनिडेला ने तिरुपति मंदिर में अपने बाल भी दान किए थे. 

ये भी पढ़ें- 60 मिनट में बिक गईं 1.4 लाख टिकट! रामायण ने पुष्पा, धुरंधर को पछाड़ा, 1000 करोड़ की तरफ बढ़ी रणबीर-यश की फिल्म

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में UP का शहर, दिल्ली से दूरी सिर्फ 30 km, बना प्रदूषण का हॉटस्पॉट
दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में UP का शहर, दिल्ली से दूरी सिर्फ 30 km, बना प्रदूषण का हॉटस्पॉट
दिवाली पर करीना का नवाबी स्वैग! खास पगड़ी पहन बेबो ने दिखाया शादी अंदाज, देखें PHOTOS
दिवाली पर करीना का नवाबी स्वैग! खास पगड़ी पहन बेबो ने दिखाया शादी अंदाज, देखें PHOTOS
समय रैना को मिल गई 'ड्रीम गर्ल'? दिवाली पार्टी की तस्वीरों ने खींचा फैंस का ध्यान! फोटो देख अटकलें तेज
समय रैना को मिल गई 'ड्रीम गर्ल'? दिवाली पार्टी की तस्वीरों ने खींचा फैंस का ध्यान! फोटो देख अटकलें तेज
Vande Bharat स्लीपर में तत्काल कोटा खत्म, वेटिंग-RAC को लेकर भी रेलवे ने दिया बड़ा अपडेट- जानिये पूरी डिटेल्स
Vande Bharat स्लीपर में तत्काल कोटा खत्म, वेटिंग-RAC को लेकर भी रेलवे ने दिया बड़ा अपडेट- जानिये पूरी डिटेल्स
'इस तरह के दृश्य मैंने नहीं देखे'...रामायण में साई पल्लवी के एक्शन पर 'पुरानी सीता' का रिएक्शन वायरल
'इस तरह के दृश्य मैंने नहीं देखे'...रामायण में साई पल्लवी के एक्शन पर 'पुरानी सीता' का रिएक्शन वायरल
MORE
Advertisement
Advertisement