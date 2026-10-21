‘अमिताभ बच्चन काम मांगने गए तो किसी ने कुछ नहीं कहा’... उनका जिक्र कर क्यों भड़कीं अनीता कंवल?

अमिताभ बच्चन काम मांगने यश चोपड़ा के पास गए थे,अनीता कंवल ने यह उदाहरण देकर क्यों उठाया सवाल? जानिए आर्थिक तंगी की खबरों पर अभिनेत्री की नाराजगी की पूरी कहानी.

अनीता कंवल ने आर्थिक तंगी की खबरों पर जताई नाराजगी.

अमिताभ बच्चन और यश चोपड़ा का उदाहरण देकर उठाया सवाल.

छह महीने पुराने इंटरव्यू को गलत संदर्भ में पेश करने का लगाया आरोप.

अभिनेत्री बोलीं, काम करना चाहती हूं, किसी से मदद नहीं मांग रही.

बॉलीवुड में काम मांगना किसी कलाकार के लिए नई बात नहीं है.बड़े से बड़े सितारे के करियर में भी ऐसा दौर आ सकता है,जब उसे नए काम की तलाश करनी पड़े लेकिन जब कोई कलाकार अपनी आर्थिक स्थिति और काम न मिलने की परेशानी के बारे में खुलकर बात करता है, तो उसकी बात को किस नजरिए से देखा जाता है? वरिष्ठ अभिनेत्री अनीता कंवल ने अपने ताजा इंस्टाग्राम वीडियो में इसी सवाल को उठाया है.उन्होंने अमिताभ बच्चन का उदाहरण देते हुए पूछा कि जब वह काम मांगने फिल्ममेकर यश चोपड़ा के पास गए थे, तब किसी ने इस बात को लेकर ऐसा हंगामा नहीं किया फिर उनके अपने बयान को इस तरह क्यों पेश किया जा रहा है,मानो वह लोगों से आर्थिक मदद मांग रही हों?

अनीता कंवल इन दिनों अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर सामने आई खबरों से नाराज हैं.उनका कहना है कि करीब छह महीने पहले दिए गए एक इंटरव्यू की बातों को संदर्भ से अलग करके पेश किया गया.वह अपनी बात स्पष्ट करना चाहती हैं कि काम की जरूरत जाहिर करना और किसी से पैसे मांगना दो अलग बातें हैं.अभिनेत्री की नाराजगी इसी फर्क को लेकर है.

'सो नहीं पा रही हूं'...अभिनेत्री ने सुबह के पौने चार बजे किया पोस्ट

दिग्गज अभिनेत्री अनीता कंवल के एक पुराने इंटरव्यू को लेकर शुरू हुआ विवाद अब उन्हें परेशान कर रहा है.उन्होंने सुबह करीब 4 बजे सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर अपनी बात रखी.उनकी पोस्ट में छलकती बेचैनी ने इस पूरे मामले को एक नया संदर्भ दिया. अनीता का सवाल है कि अगर अमिताभ बच्चन जैसे बड़े अभिनेता काम मांगने के लिए यश चोपड़ा के पास गए थे, तो उस बात को लेकर किसी ने सवाल क्यों नहीं उठाया? फिर उनके पुराने इंटरव्यू को इस तरह क्यों पेश किया जा रहा है, मानो वह आर्थिक मदद मांग रही हों?



अमिताभ बच्चन का उदाहरण देकर क्यों उठाया सवाल?

अनीता कंवल ने अपने वीडियो में अमिताभ बच्चन और यश चोपड़ा का जिक्र किया.उन्होंने सवाल उठाया कि जब अमिताभ बच्चन अपने करियर के मुश्किल दौर में काम मांगने गए थे,तब उनकी इस जरूरत को बदनामी की तरह क्यों नहीं देखा गया? उनके मुताबिक,अगर एक बड़ा अभिनेता काम की तलाश कर सकता है तो एक अभिनेत्री के ऐसा करने या अपनी आर्थिक स्थिति पर बात करने को गलत नजरिए से क्यों पेश किया जा रहा है?

अमिताभ बच्चन के करियर में भी एक ऐसा दौर आया था,जब उनकी कंपनी एबीसीएल को भारी आर्थिक नुकसान हुआ.इसके बाद उन्होंने अभिनय में दोबारा पूरी तरह सक्रिय होने पर ध्यान दिया.इसी समय वह यश चोपड़ा के पास काम मांगने गए थे.उन्हें फिल्म 'मोहब्बतें'में अहम भूमिका मिली,जो साल 2000 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने उनके करियर को नई दिशा देने में भूमिका निभाई.इसी दौर में उन्होंने टेलीविजन शो 'कौन बनेगा करोड़पति'के जरिए भी नई पारी शुरू की.

अनीता कंवल ने इसी उदाहरण को अपनी बात का आधार बनाया है.उनका सवाल है कि काम मांगने को किसी कलाकार के संघर्ष और मेहनत के रूप में क्यों नहीं देखा जा सकता? किसी कलाकार के लिए काम की जरूरत होना उसकी प्रतिभा या सम्मान को कम नहीं करता.

अमिताभ बच्चन और अनीता कंवल के करियर और परिस्थितियां अलग रही हैं.दोनों के अनुभवों की तुलना हर स्तर पर नहीं की जा सकती लेकिन अनीता ने इस उदाहरण के जरिए उस नजरिए पर सवाल उठाया है,जिसके तहत किसी कलाकार की आर्थिक चिंता को उसकी बेबसी के रूप में पेश किया जा सकता है.

छह महीने पुराने इंटरव्यू में क्या कहा था?

इस पूरे मामले की शुरुआत अनीता कंवल के एक पुराने इंटरव्यू से हुई.अभिनेत्री के मुताबिक,उनसे पूछा गया था कि अगर उन्हें काम नहीं मिलता और कमाई बंद हो जाती है,तो वह अपनी बचत के सहारे कितने समय तक गुजारा कर सकती हैं.

अनीता ने जवाब दिया था कि वह करीब एक से डेढ़ साल तक बिना कमाई के अपना खर्च चला सकती हैं.उनके अनुसार,यह एक सवाल का सीधा जवाब था लेकिन हालिया खबरों में उनकी बात को इस तरह पेश किया गया कि उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब है और उन्हें लोगों से मदद की जरूरत है.

अभिनेत्री ने अपने नए वीडियो में इसी प्रस्तुति पर नाराजगी जताई उनका कहना है कि उन्होंने किसी से पैसे नहीं मांगे थे.वो केवल अपनी आर्थिक स्थिति और भविष्य को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दे रही थीं.इसके बावजूद उनकी बात को जिस तरह सामने रखा गया,उससे उन्हें दुख पहुंचा.

यहां दो बातों के बीच अंतर समझना जरूरी है.किसी कलाकार का अपनी बचत,कमाई या काम न मिलने की स्थिति के बारे में बात करना एक बातचीत हो सकती है. लेकिन उसी बातचीत को आर्थिक मदद की अपील की तरह पेश करना अलग बात है.अनीता की आपत्ति इसी अंतर को लेकर है.

'मैं खुद कमाने की ताकत रखती हूं'

अनीता कंवल ने अपने वीडियो में यह भी स्पष्ट किया कि वह खुद को आर्थिक रूप से असहाय नहीं मानतीं.उन्होंने कहा कि वह एक सम्मानित और संपन्न परिवार से आती हैं.उन्होंने कुछ निवेश गलत साबित होने की बात स्वीकार की,लेकिन उनके मुताबिक,निवेश में नुकसान होना किसी के साथ भी हो सकता है.

अभिनेत्री का कहना है कि वो आज भी काम कर सकती हैं और अपनी जरूरतों के लिए कमाई करने में सक्षम हैं.वो अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहती हैं.उनके लिए आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब है कि उन्हें अपनी जरूरतों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर न रहना पड़े.

अनीता ने यह भी बताया कि जिस समय उन्होंने काम न मिलने की बात कही थी,वह करीब छह महीने पहले की स्थिति थी.इसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना शुरू किया. इस सबके बाद उन्हें एक फिल्म में काम मिली और सोशल मीडिया पर कोलैबोरेशन के अवसर भी मिलने लगे.

अभिनेत्री कहना है कि उन्होंने अपने स्तर पर माइक्रो-ड्रामा रील सीरीज बनाने की पहल की है.अनिता चाहती हैं कि उनके इस काम और नए प्रयासों की भी चर्चा हो. उनका मानना है कि उनकी पूरी कहानी को केवल आर्थिक परेशानी तक सीमित कर देना उनके काम और कोशिशों को नजरअंदाज करने जैसा है.

बच्चों से मदद नहीं लेना चाहतीं अनीता कंवल

अनीता कंवल की बातों में आर्थिक स्वतंत्रता का मुद्दा भी प्रमुख है.उन्होंने पहले बताया था कि वह अपने बच्चों पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं रहना चाहतीं.उनके बच्चे उनकी मदद करने के लिए तैयार हैंलेकिन अभिनेत्री अपनी जरूरतों के लिए खुद कमाना चाहती हैं.

उनकी यह सोच उस चिंता से जुड़ी है,जिसका सामना कई कलाकार अपने करियर के बाद के दौर में करते हैं.अभिनय में काम मिलने का सिलसिला हमेशा एक जैसा नहीं रहता,कभी लगातार काम मिलता है,तो कभी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है.ऐसे में अपनी बचत और भविष्य की योजना के बारे में सोचना स्वाभाविक है.

अनीता का कहना है कि वह काम करना चाहती हैं और अपनी कमाई के जरिए आत्मनिर्भर बने रहना चाहती हैं.उनके लिए यह कमजोरी नहीं,बल्कि अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद उठाने का तरीका है.

तीन दशक से ज्यादा का अभिनय सफर,फिर भी काम की तलाश

अनीता कंवल टेलीविजन और फिल्मों का जाना-पहचाना चेहरा हैं.उन्होंने चाणक्य,शांति,बनेगी अपनी बात और ससुराल गेंदा फूल जैसे टीवी शोज में काम किया है. फिल्मों में भी वह कभी हां कभी ना,मुझसे दोस्ती करोगे!, ना तुम जानो ना हम और गंगाजल जैसी फिल्मों का हिस्सा रही हैं.

इतने लंबे अभिनय सफर के बावजूद नए काम की तलाश करना उनके लिए आज भी जरूरी है.मनोरंजन जगत में कलाकारों के लिए अवसर बदलते रहते हैं.नए चेहरे आते हैं,कास्टिंग की प्राथमिकताएं बदलती हैं और वरिष्ठ कलाकारों को भी नए किरदारों के लिए अपनी जगह बनानी पड़ती है.

अनीता के मामले में यह सवाल भी अहम है कि लंबे अनुभव के बाद किसी कलाकार को काम की जरूरत के बारे में खुलकर बात करने पर सफाई क्यों देनी पड़े? किसी कलाकार की पहचान केवल उसके पुराने काम से नहीं,बल्कि उसके वर्तमान प्रयासों से भी बनती है.अगर वह नए अवसर तलाश रहा है या सोशल मीडिया जैसे माध्यमों से काम करने की कोशिश कर रहा है,तो ये उसके सक्रिय रहने का संकेत भी हो सकता है.

क्या कलाकार के संघर्ष को गलत नजरिए से देखा जा रहा है?

अनीता कंवल के बयान ने कलाकारों के संघर्ष को पेश करने के तरीके पर चर्चा शुरू कर दी है.किसी कलाकार की आर्थिक स्थिति खबर का विषय हो सकती है.काम न मिलना,बचत की चिंता और भविष्य की योजना जैसे मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं लेकिन खबर में बयान का संदर्भ और व्यक्ति की गरिमा बनाए रखना उतना ही जरूरी है.

अनीता की नाराजगी इस बात को लेकर है कि उनके पुराने इंटरव्यू को इस तरह पेश किया गया,मानो वह लोगों से मदद मांग रही हों.अमिताभ बच्चन का उदाहरण देकर उन्होंने यह सवाल उठाया कि काम मांगने को किसी कलाकार की मजबूरी या बदनामी के रूप में देखने के बजाय उसके संघर्ष के तौर पर क्यों नहीं समझा जा सकता.

यह कहना जल्दबाजी होगी कि पूरे बॉलीवुड या मीडिया का रवैया एक जैसा है लेकिन अनीता के अनुभव ने यह सवाल जरूर खड़ा किया है कि क्या महिला कलाकारों की आर्थिक चिंताओं को कभी-कभी उनके काम और पेशेवर संघर्ष से अलग करके देखा जाता है?

अभिनेत्री की बात का सार यही है कि उन्हें काम चाहिए,लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह किसी से आर्थिक मदद मांग रही हैं.वो अपनी मेहनत से कमाना चाहती हैं और भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा तैयार करना चाहती हैं.

अमिताभ बच्चन का उदाहरण देकर अनीता कंवल ने इसी फर्क पर ध्यान दिलाया है.उनके लिए मुद्दा सिर्फ एक खबर नहीं,बल्कि अपनी बात को सही संदर्भ में समझे जाने और अपने सम्मान को बनाए रखने का है.