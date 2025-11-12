'वीरू' का हाल जानने खुद गाड़ी चलाकर पहुंचे 'जय', अमिताभ का ये अंदाज देख फैंस हुए हैरान, VIDEO

Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र काफी दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे. उनके निधन की गलत अफवाहें भी चलाई गईं. लेकिन आज वह डिस्चार्ज होकर घर पहुंच गए.

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र पिछले कुछ दिनों से बीमार थे. वह अस्पताल में भर्ती थे, जो आज (12 नवंबर) ही डिस्चार्ज होकर घर पहुंचे. ही-मैन का हालचाल जानने के लिए उनके घर पर सेलेब्स का तांता लगा हुआ है. इस बीच सदी के महानायक अभिताभ बच्चन भी अपने दोस्त मिलने पहुंचे. लेकिन हैरानी की बात यह है कि 'जय' खुद गाड़ी चलाकर 'वीरू' से मिलने पहुंचे.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें देखा जा सकता है कि अमिताभ बच्चन खुद गाड़ी चला रहे हैं. 'जय-वीरू' की इस जोड़ी को साथ देखने के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. धर्मेंद्र काफी दिनों से अस्पताल में भर्ती थे. उनसे मिलने के लिए सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान समेत कई सेबेब्स अस्पताल पहुंचे थे. लेकिन अमिताभ के नहीं पहुंचने पर फैंस सवाल उठा रहे थे.

(खबर अपडेट हो रही है)