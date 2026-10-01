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​कुली का घूंसा हो या KBC की चोट... शूटिंग सेट पर अमिताभ बच्चन के साथ कब-कब हुए हादसे?

कुली से KBC तक अमिताभ बच्चन शूटिंग सेट पर कई बार चोटिल हो चुके हैं. जानिए 1982 के जानलेवा Coolie हादसे से लेकर KBC 18 की हालिया चोट तक की पूरी कहानी.

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Neha Awasthi

Updated : Oct 01, 2026, 04:48 PM IST

​कुली का घूंसा हो या KBC की चोट... शूटिंग सेट पर अमिताभ बच्चन के साथ कब-कब हुए हादसे?

कुली से KBC तक,शूटिंग सेट पर अमिताभ के साथ हुए हादसों की पूरी कहानी
 

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  • Coolie के सेट पर अमिताभ बच्चन का हुआ था जानलेवा हादसा.
  • Major Saab में 30 फीट ऊंचाई से छलांग के दौरान हुए घायल.
  • Project K की शूटिंग में पसली के कार्टिलेज और मांसपेशियों में चोट लगी.
  • KBC के सेट पर भी चोटिल हो चुके हैं बिग बी

अमिताभ बच्चन की पहचान सिर्फ उनकी फिल्मों और आवाज से नहीं है. पांच दशक से ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने कैमरे के सामने जिस तरह काम किया, उसमें एक्शन और शारीरिक मेहनत भी हमेशा शामिल रही. उम्र के 83वें पड़ाव पर भी वह काम कर रहे हैं. लेकिन इसी सफर में शूटिंग सेट पर कई बार उनका सामना ऐसी चोटों से हुआ, जिन्होंने उनके करियर और जिंदगी दोनों को प्रभावित किया.

अब एक बार फिर अमिताभ बच्चन की चोट चर्चा में है. कौन बनेगा करोड़पति 18 के हालिया एपिसोड में उन्होंने बताया कि पिछली शूटिंग के दौरान वह फिसलकर गिर गए थे और उनके बाएं घुटने में चोट लगी. आमतौर पर KBC का ओपनिंग मोनोलॉग खड़े होकर करने वाले अमिताभ इस बार बैठे नजर आए. उन्होंने बताया कि चोट गंभीर नहीं है, लेकिन खड़े होने में थोड़ी परेशानी हो रही है. इसके बावजूद उन्होंने शो की मेजबानी जारी रखी, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब शूटिंग के दौरान लगी चोट ने अमिताभ के काम करने के तरीके को बदला हो. 1982 के Coolie हादसे से लेकर 2023 के Project K तक, उनके करियर में कई ऐसे मौके आए जब सेट पर लगी चोट मामूली नहीं थी.


1982: Coolie का हादसा, जिसने जिंदगी बदल दी

अमिताभ बच्चन के शूटिंग हादसों की बात Coolie के बिना पूरी नहीं हो सकती. 1982 में फिल्म की शूटिंग के दौरान हुआ यह हादसा उनके जीवन का सबसे गंभीर सेट एक्सीडेंट बना. यहां एक जरूरी तथ्य भी साफ कर देना चाहिए. इस घटना को आम बोलचाल में कई बार 'Coolie का घूंसा' कहा जाता है, लेकिन India Today के 1982 के archival report के मुताबिक सीन में पुनीत इस्सर के किरदार को अमिताभ के पेट पर किक मारनी थी. इसके बाद अमिताभ को घूमकर एक स्टील की मेज पर गिरना था.

अमिताभ ने इस सीन के लिए डुप्लीकेट लेने से इनकार किया और खुद स्टंट किया. लेकिन गिरते वक्त उनके पेट का निचला हिस्सा स्टील की मेज के किनारे से जोर से टकरा गया. कुछ ही पल बाद उन्हें तेज दर्द हुआ और वह गिर पड़े. शुरुआत में चोट को उतना गंभीर नहीं समझा गया. लेकिन बाद में हालत बिगड़ने लगी. जांच में पता चला कि उनकी आंत में गंभीर चोट आई थी. संक्रमण फैलने लगा और उनकी हालत बेहद नाजुक हो गई.

अमिताभ को तेज बुखार, उल्टी और बहुत तेज धड़कन जैसी समस्याएं हुईं और वह कोमा में चले गए. ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने आंत में छेद पाया. उसका इलाज किया गया, लेकिन संकट खत्म नहीं हुआ. मुंबई लाए जाने के बाद उन्हें दूसरी बड़ी सर्जरी से भी गुजरना पड़ा, क्योंकि पेट की सिलाई से जुड़ी गंभीर जटिलता सामने आई थी.यानी पर्दे पर कुछ सेकंड का एक्शन सीन असल जिंदगी में अमिताभ के लिए कई दिनों तक चलने वाली जिंदगी और मौत की लड़ाई बन गया था.

 

1998: Major Saab में 30 फीट की छलांग

Coolie के बाद भी अमिताभ ने एक्शन से दूरी नहीं बनाई. इसका एक उदाहरण 1998 की फिल्म Major Saab की शूटिंग है. अजय देवगन ने 2023 में इस घटना को याद करते हुए बताया था कि एक सीन के लिए अमिताभ करीब 30 फीट यानी लगभग तीन मंजिल की ऊंचाई से छलांग लगाने पर अड़ गए थे. अजय ने डुप्लीकेट से यह सीन कराने का सुझाव दिया था, लेकिन अमिताभ खुद शॉट करना चाहते थे. अजय के मुताबिक उस समय फिल्मों में आज जैसी सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती थी. उन्होंने मैट्रेस और केबल जैसे आधुनिक सुरक्षा इंतजामों की कमी का भी जिक्र किया. अजय ने बताया कि उस फिल्म में दोनों को चोट लगी थी. इस घटना की खास बात यह है कि Coolie के गंभीर हादसे के वर्षों बाद भी अमिताभ का अपने एक्शन सीन खुद करने का उत्साह कम नहीं हुआ था.


2018: Thugs of Hindostan में भारी कॉस्ट्यूम से बढ़ी तकलीफ

2018 में Thugs of Hindostan की शूटिंग के दौरान भी अमिताभ की सेहत को लेकर खबरें सामने आईं. लेकिन इसे Coolie जैसा कोई बड़ा एक्सीडेंट कहना सही नहीं होगा. जोधपुर में फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ को पीठ और गर्दन में दर्द की शिकायत हुई. उनकी पत्नी जया बच्चन ने बताया था कि फिल्म के भारी कॉस्ट्यूम की वजह से उन्हें दर्द हो रहा था. उनकी जांच के लिए डॉक्टरों की टीम भी मुंबई से जोधपुर पहुंची थी. अमिताभ पहले भी बता चुके थे कि 1970 और 1980 के दशक में किए गए स्टंट की वजह से उन्हें गर्दन और कंधे में जकड़न और दर्द की शिकायत रहती रही है इसलिए Thugs of Hindostan का मामला किसी एक खतरनाक स्टंट से हुए हादसे से ज्यादा शरीर पर लगातार पड़ने वाले दबाव का उदाहरण था.

2022: KBC के सेट पर कटी पैर की नस

दिलचस्प बात यह है कि अमिताभ को चोट सिर्फ फिल्मों के एक्शन सीन में ही नहीं लगी. 2022 में KBC के सेट पर ही उनके साथ ऐसा हादसा हुआ जिसमें खून तेजी से बहने लगा था. अमिताभ ने अपने ब्लॉग में बताया था कि एक निकली हुई धातु की चीज ने उनके बाएं पैर के calf को काट दिया और एक नस भी कट गई. उनके मुताबिक नस कटने के बाद काफी खून बहा. उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया और ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर टांके लगाए गए. डॉक्टरों ने उन्हें पैर पर जोर न देने और चलने से बचने की सलाह दी थी. इसके बावजूद अमिताभ ने काम जारी रखने की कोशिश की. उस समय उनकी सेट से सामने आई तस्वीरों में पैर पर पट्टी भी नजर आई थी. यानी KBC का सेट भी अमिताभ के लिए चोट से पूरी तरह अछूता नहीं रहा.

2023: Project K में पसली का कार्टिलेज टूट गया

2023 में अमिताभ को एक और गंभीर चोट लगी. इस बार हादसा हैदराबाद में Project K, जो बाद में Kalki 2898 AD के नाम से रिलीज हुई, की शूटिंग के दौरान हुआ. अमिताभ ने खुद अपने ब्लॉग में बताया था कि एक्शन शॉट के दौरान उनकी rib cartilage यानी पसली का कार्टिलेज टूट गया और दाईं तरफ rib cage की मांसपेशियों में tear हुआ. उन्हें हैदराबाद के AIG Hospital में CT scan कराया गया. इसके बाद वह मुंबई लौटे. डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी और चोट वाली जगह को स्पोर्ट देने के लिए strapping की गई. इस चोट का असर उनकी रोजमर्रा की गतिविधियों पर भी पड़ा. अमिताभ ने बताया था कि हिलने-डुलने और यहां तक कि सांस लेने में भी दर्द हो रहा था. उनकी शूटिंग से जुड़े काम कुछ समय के लिए रोक दिए गए थे और उन्हें ठीक होने में कई हफ्ते लगने की बात कही गई थी. इस घटना में भी एक खास बात थी, चोट की जानकारी अमिताभ ने खुद अपने ब्लॉग के जरिए दी थी, जैसा कि वह अपने करियर में कई बार करते रहे हैं.


2026: KBC 18 में फिर फिसले बिग बी

अब ताजा मामला KBC 18 का है. 30 सितंबर 2026 को प्रसारित एपिसोड में अमिताभ बच्चन ने बताया कि पिछली शूटिंग के दौरान वह फिसलकर गिर गए थे और उनके बाएं घुटने में चोट लगी. चोट के बाद उन्होंने इस बार अपना ओपनिंग मोनोलॉग स्टेज के बीच खड़े होकर नहीं, बल्कि बैठकर किया. अमिताभ ने बताया कि आमतौर पर वह मोनोलॉग खड़े होकर करते हैं, लेकिन घुटने की चोट की वजह से उन्हें खड़े होने में थोड़ी परेशानी हो रही थी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चोट गंभीर नहीं है. उन्होंने कहा कि वह शो की मेजबानी और कंटेस्टेंट्स के साथ बातचीत के लिए खड़े होंगे. यानी चोट ने KBC की उनकी सालों पुरानी प्रस्तुति में एक छोटा सा बदलाव जरूर किया, लेकिन उन्होंने काम जारी रखा.

 

 

 

Coolie से KBC तक, चोटें बदलीं लेकिन काम नहीं रुका

अमिताभ बच्चन के इन हादसों को सिर्फ चोटों की सूची के तौर पर देखना इस कहानी को छोटा कर देगा. इनमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि अलग-अलग दौर में चोटों की प्रकृति बदली, लेकिन कैमरे के सामने लौटने का सिलसिला नहीं टूटा. 1982 में Coolie के दौरान एक स्टंट ने उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया. 1998 में Major Saab के लिए उन्होंने ऊंचाई से छलांग लगाने पर जोर दिया. 2018 में भारी कॉस्ट्यूम और लगातार शूटिंग ने गर्दन और पीठ पर असर डाला. 2022 में KBC के सेट पर पैर की नस कट गई. 2023 में Project K के दौरान पसली का कार्टिलेज टूट गया. और अब 2026 में KBC 18 के सेट पर घुटने की चोट सामने आई है. फर्क इतना जरूर दिखता है कि आज अमिताभ चोट के बावजूद काम करने के तरीके में बदलाव स्वीकार करते हैं. KBC 18 में इसका सबसे ताजा उदाहरण सामने आया. जहां वह हर बार की तरह खड़े होकर शुरुआत करते थे, इस बार बैठे. लेकिन शो जारी रखा.

इसलिए Coolie से KBC तक की यह कहानी सिर्फ हादसों की टाइमलाइन नहीं है. यह अमिताभ बच्चन के उस लंबे करियर की भी तस्वीर है, जिसमें शरीर को कई बार चोट लगी, शूटिंग कई बार रुकी, लेकिन कैमरे के सामने लौटने का सिलसिला लगातार चलता रहा.
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