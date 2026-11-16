'बच गए...' अमिताभ बच्चन के इस ट्वीट ने बढ़ाई हलचल, घर के बाहर फायरिंग की साजिश में 2 गिरफ्तार!

अमिताभ बच्चन के 'बच गए...' पोस्ट के बीच सुपरस्टार के घर के बाहर फायरिंग की साजिश का खुलासा हुआ है. दो कथित शूटर गिरफ्तार हुए हैं. उधर जलसा की प्रॉपर्टी को लेकर भाभी रमोला ने गिफ्ट डीड को चुनौती दी है.

अमिताभ बच्चन का 'बच गए...' पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा में

दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े दो कथित शूटरों को किया गिरफ्तार

एक शूटर को मुंबई में बड़े सुपरस्टार के घर के बाहर फायरिंग का मिला था टास्क

अमिताभ के बंगले 'जलसा' की प्रॉपर्टी को लेकर भाभी रमोला ने 1993 की गिफ्ट डीड को दी चुनौती

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का एक छोटा-सा सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा में है. उन्होंने X पर सिर्फ दो शब्द लिखे- 'बच गए...' और इसके बाद से ही उनके इस पोस्ट को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं. दरअसल, यह पोस्ट ऐसे समय सामने आया है, जब बॉलीवुड सितारों को मिल रही धमकियों के बीच दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े दो कथित शूटरों को गिरफ्तार किया है. इनमें से एक को मुंबई में एक बड़े सुपरस्टार के घर के बाहर फायरिंग करने का टास्क दिया गया था. इसी घटनाक्रम के बीच अमिताभ बच्चन का पोस्ट सामने आने से लोगों का ध्यान उनकी सुरक्षा की ओर भी गया है. हालांकि, अमिताभ ने अपने ट्वीट में इस साजिश या गिरफ्तारी का कोई जिक्र नहीं किया है और न ही पुलिस ने आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि की है कि निशाने पर उनका ही घर था.

T 5847 - बच गए — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 14, 2026

अमिताभ बच्चन के दो शब्दों ने क्यों खींचा ध्यान?

अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं. वह अक्सर अपने ब्लॉग और X पोस्ट के जरिए अपनी जिंदगी, काम और विचारों से जुड़ी बातें साझा करते हैं. लेकिन इस बार उनका छोटा-सा पोस्ट ऐसे घटनाक्रम के बीच चर्चा में आ गया है, जब बॉलीवुड सितारों की सुरक्षा को लेकर गंभीर खुलासे हुए हैं.

'बच गए...' लिखने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स इस पोस्ट के अलग-अलग मायने निकाल रहे हैं. कुछ लोग इसे हालिया धमकियों और शूटरों की गिरफ्तारी से जोड़कर देख रहे हैं. हालांकि, इस पोस्ट को सीधे तौर पर फायरिंग की साजिश से जोड़ने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. अमिताभ की तरफ से भी इस बारे में कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है. इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि उन्होंने यह पोस्ट गिरफ्तारी या हमले की योजना के संदर्भ में किया है.

सुपरस्टार के घर के बाहर गोली चलाने की थी तैयारी, दो शूटर गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पंजाब के दो कथित शूटरों विकास ठाकुर उर्फ विक्की और दीपक सिंह उर्फ दीप को गिरफ्तार किया है. दीपक को मुंबई से पकड़ा गया, जबकि विकास को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया. दोनों पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का शक है.

जांच के मुताबिक, दीपक सिंह को मुंबई में रुकने और एक बड़े सुपरस्टार के घर के बाहर फायरिंग करने का निर्देश दिया गया था. कथित तौर पर उसे इस काम को अंजाम देने की पूरी तैयारी करने को कहा गया था. हालांकि, पुलिस ने उसे वारदात से पहले ही पकड़ लिया. मीडिया रिपोर्ट्स में इस सुपरस्टार की पहचान अमिताभ बच्चन के तौर पर की गई है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक कथित बयान को लेकर गैंगस्टर उनसे नाराज था और इसी वजह से उन्हें निशाना बनाने की साजिश रची गई थी.

दूसरी तरफ विकास ठाकुर को दिल्ली में एक कारोबारी पर फायरिंग करने की जिम्मेदारी दी गई थी. आरोप है कि यह हमला फिरौती वसूलने के मकसद से किया जाना था. विकास से पूछताछ के बाद ही पुलिस को मुंबई में मौजूद दीपक के बारे में जानकारी मिली. इस तरह दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी से दो अलग-अलग आपराधिक योजनाओं को नाकाम करने का दावा किया गया है.

1984 के दंगों से क्या है अमिताभ का कनेक्शन?

इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात हमले के पीछे बताई जा रही कथित वजह है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, विदेश में बैठे गैंगस्टर को अमिताभ बच्चन से 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े कथित बयान को लेकर नाराजगी थी. इसी वजह से उन्हें निशाना बनाने की योजना बनाई गई थी.

दरअसल, 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी हिंसा भड़क उठी थी. इसी दौरान अमिताभ बच्चन पर भीड़ को उकसाने वाले नारे लगाने के आरोप लगाए गए थे. कुछ शिकायतकर्ताओं का दावा था कि उन्होंने दिल्ली के एम्स अस्पताल के बाहर ऐसे नारे लगाए थे. हालांकि, अमिताभ बच्चन इन आरोपों को लगातार खारिज करते रहे हैं.

अक्टूबर 2014 में अमेरिका की एक अदालत में भी इस मामले को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था. अमिताभ ने कानूनी स्तर पर इन आरोपों का विरोध किया. इस विवाद को लेकर कई बार उनका नाम चर्चा में आया है. हालांकि, इन आरोपों को स्थापित तथ्य की तरह पेश नहीं किया जा सकता.

पहले भी 'जलसा' को उड़ाने की मिल चुकी है धमकी

अमिताभ बच्चन के बंगले 'जलसा' को हाल के दिनों में एक से ज्यादा बार धमकी मिल चुकी है. 23 अक्टूबर को मुंबई की मेयर रितु तावड़े को भेजे गए एक धमकी भरे ईमेल में अमिताभ के घर को निशाना बनाने की बात कही गई थी. इसी ईमेल में पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ के मुंबई कॉन्सर्ट को लेकर भी धमकी दी गई थी.

इसके बाद 6 नवंबर को एक और धमकी भरा ईमेल सामने आया, जिसमें अमिताभ के घर के अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट और मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स का भी जिक्र था. इन धमकियों के बाद उनके बंगले के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी.

हाल ही में अमिताभ बच्चन अपने घर के बाहर प्रशंसकों से मिलने के दौरान बुलेटप्रूफ शीशे के पीछे खड़े नजर आए थे. उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी उनके साथ मौजूद थे. अमिताभ का इस तरह सुरक्षा घेरे में प्रशंसकों से मिलना भी चर्चा में रहा था.

जलसा को लेकर भाभी रमोला ने उठाए सवाल, गिफ्ट डीड को दी चुनौती

अमिताभ बच्चन इन दिनों अपने बंगले जलसा को लेकर एक अलग वजह से भी चर्चा में हैं. उनकी भाभी रमोला ने साल 1993 में हुई उस गिफ्ट डीड को चुनौती दी है, जिसके जरिए इस संपत्ति का मालिकाना हक जया बच्चन को ट्रांसफर किया गया था. रमोला का दावा है कि यह ट्रांसफर उनकी जानकारी के बिना किया गया.

रिपोर्ट के मुताबिक, रमोला ने पिछले सात महीनों में रजिस्ट्रेशन अधिकारियों के पास कई शिकायतें दर्ज कराई हैं. उनका कहना है कि जलसा की संपत्ति पहले उनके नाम पर रजिस्टर्ड थी और गिफ्ट डीड के जरिए जया बच्चन को मालिकाना हक दिए जाने की प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं.

इस मामले में एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि कपोल हाउसिंग सोसाइटी के रिकॉर्ड में जया बच्चन का नाम मालिक के तौर पर दर्ज है, जबकि महाराष्ट्र सरकार के प्रॉपर्टी रिकॉर्ड में अब भी रमोला का नाम होने का दावा किया गया है. इस शिकायत के बाद अंधेरी स्थित डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव सोसाइटीज के दफ्तर तक मामला पहुंच गया है.

हालांकि, इस पूरे प्रॉपर्टी विवाद पर अभी तक अमिताभ बच्चन या जया बच्चन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. अभिषेक बच्चन के प्रवक्ता ने भी इस पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए इसे परिवार का आंतरिक मामला बताया है.

फिलहाल अमिताभ बच्चन के घर के बाहर फायरिंग की कथित साजिश और जलसा की संपत्ति को लेकर उठे सवाल दो अलग-अलग मामले हैं. एक तरफ पुलिस शूटरों और उनके कथित गैंगस्टर नेटवर्क की जांच कर रही है, तो दूसरी तरफ प्रॉपर्टी विवाद में रमोला की शिकायतों पर प्रक्रिया आगे बढ़ रही है. इन सबके बीच अमिताभ का 'बच गए...' पोस्ट चर्चा का विषय बना हुआ है.

