अली गोनी ने ट्रोलिंग पर तोड़ी चुप्पी, बताया- क्यों नहीं बोल सकते 'गणपति बप्पा मोरया'?

अली गोनी अपनी गर्लफ्रेंड जैस्मीन भसीन के साथ मुंबई में गणपति समारोह में शामिल हुए थे लेकिन इस दौरान वह गणपति बप्पा मोरया की जयकार पर चुप्पी साधे दिखे, जानें अब उन्होंने इसपर क्या सफाई दी है...

एक्टर और बिग बॉस के पूर्व कंटेस्टेंट अली गोनी अपनी गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस जैस्मीन भसीन के साथ मुंबई में गणपति समारोह में गए थे. लेकिन वहां गणपति बप्पा मोरया नहीं बोलने पर उन्हें ट्रोल किया जाने लगा. अब एक्टर ने इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है.

फिल्मीज्ञान से बात करते हुए, अली ने स्पष्ट किया कि उनकी चुप्पी न तो जानबूझकर थी और न ही अपमानजनक. उन्होंने कहा, 'मुझे इसका एहसास ही नहीं हुआ. मैं अपने विचारों में खोया हुआ था. मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ इतना बड़ा मुद्दा बन सकता है. मैं पहली बार गणपति समारोह में गया था. मैं आमतौर पर नहीं जाता. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे वहां क्या करना है और मुझे हमेशा डर लगता है कि कहीं अनजाने में मैं कुछ गलत न कर दूं.

अली गोनी ने क्या तर्क दिए?

उन्होंने अपने धार्मिक कारणों को आगे समझाया, 'मेरे धर्म में इसकी अनुमति नहीं है, हम पूजा नहीं करते हैं. हमारी एक ही मान्यता है, हम नमाज़ पढ़ते हैं. हम प्रार्थना करते हैं और हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं।.कुरान में लिखा है कि हमें सभी का सम्मान करना चाहिए और मैं करता हूं.'

ट्रोलिंग तब शुरू हुई जब जश्न के वीडियो वायरल हुए. एक क्लिप में जैस्मीन और निया शर्मा गणपति बप्पा मोरया बोलते और नाचते हुए दिखाई दे रहे थे जबकि अली चुपचाप खड़े थे.जैस्मीन ने उन्हें प्रोत्साहित भी किया लेकिन वह चुपचाप खड़े रहे. एक दूसरे वीडियो में वह जैस्मीन और अभिनेत्री निया शर्मा के साथ पारंपरिक पोशाक में फोटोग्राफरों के लिए पोज़ देते हुए दिखाई दिए.

सपोर्ट में आईं निया शर्मा

जब भीड़ ने "गणपति बप्पा" का नारा लगाया तो जैस्मीन और निया ने "मोरया" कहकर जवाब दिया, अली फिर भी चुप रहे. सोशल मीडिया पर इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई. कुछ लोगों ने इस समारोह में शामिल होने पर उनकी आलोचना की तो कुछ लोग उनकी सपोर्ट में नजर आए. इस विवाद के बीच निया शर्मा ने सार्वजनिक रूप से अली का समर्थन किया और ट्रोलिंग को अनुचित और अनावश्यक बताया.



