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Akshay Kumar Hospitalized: 'भूत बंगला' के जश्न के बीच अचानक अस्पताल क्यों पहुंचे खिलाड़ी? जानें अक्षय कुमार की सेहत

Akshay Kumar Health Update: अक्षय कुमार ने हाल ही में सर्जरी करवाई है. 'भूत बंगला' की सफलता के बीच, डॉक्टर ने उन्हें कुछ समय आराम करने की सलाह दी है. चलिए जानते हैं कि बॉलीवुड के खिलाड़ी को क्या हुआ था.

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Pragya Bharti

Updated : May 07, 2026, 07:59 AM IST

Akshay Kumar Hospitalized: 'भूत बंगला' के जश्न के बीच अचानक अस्पताल क्यों पहुंचे खिलाड़ी? जानें अक्षय कुमार की सेहत
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Akshay Kumar Health Update: बॉलीवुड के सबसे फिट और अनुशासित अभिनेताओं में शुमार अक्षय कुमार के प्रशंसकों के लिए हाल ही में एक चिंताजनक खबर सामने आई. अपनी हालिया फिल्म 'भूत बंगला' की बॉक्स ऑफिस सफलता का आनंद ले रहे अक्षय कुमार को अचानक अस्पताल में भर्ती होना पड़ा. हालांकि, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि यह उनके स्वास्थ्य से जुड़ा एक नियोजित फैसला था.

अक्षय कुमार क्यों हुए अस्पताल में भर्ती?

ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, अक्षय कुमार पिछले कुछ समय से आंखों की रोशनी से संबंधित मामूली समस्याओं का सामना कर रहे थे. डॉक्टरों की सलाह पर उन्होंने 6 मई 2026 को अपनी आंखों की 'विजन करेक्शन सर्जरी' करवाई. यह एक रूटीन मेडिकल प्रक्रिया थी, जो पूरी तरह सफल रही है. सर्जरी के बाद अक्षय अब तेजी से रिकवरी कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें आंखों पर दबाव न डालने और कुछ दिनों तक पूरी तरह आराम करने का निर्देश दिया है.

काम के बीच लिया स्वास्थ्य के लिए समय

अक्षय कुमार हाल ही में केरल में अपनी अगली फिल्म की शूटिंग व्यस्त थे, जिसमें उनके साथ विद्या बालन और राशी खन्ना नजर आने वाली हैं. शूटिंग शेड्यूल पूरा करने के तुरंत बाद उन्होंने अपनी सेहत पर ध्यान देने का फैसला किया. 'भूत बंगला' के हिट होने के बाद अक्षय के पास अनीस बज्मी की अगली फिल्म सहित कई बड़े प्रोजेक्ट्स लाइन में हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने काम से एक छोटा ब्रेक लिया है.

फैंस ने की जल्द ठीक होने की दुआ

सोशल मीडिया पर जैसे ही अक्षय कुमार के अस्पताल में होने की खबर वायरल हुई, उनके फैंस के बीच हलचल मच गई. हालांकि, सर्जरी के सफल होने की खबर ने सभी को राहत दी है. खिलाड़ी कुमार की फिटनेस को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि वे बहुत जल्द काम पर वापसी करेंगे और अपनी अगली फिल्म के सेट पर नजर आएंगे.

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