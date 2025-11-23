FacebookTwitterYoutubeInstagram
इंडिया गेट पर प्रदूषण को लेकर चल रहे प्रदर्शन में पुलिस ने 20 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, प्रदर्शन के दौरान एक पुलिसकर्मी के आंखों में मिर्च स्प्रे डाला गया था

एंटरटेनमेंट

अक्षरा सिंह के लाइव शो में हंगामा, सैकड़ों कुर्सियों को तोड़ा, फ्लैश लहराते हुए बनाने लगे VIDEO

Akshara Singh News: महोत्सव समति ने दर्शकों के लिए सैंकड़ों कुर्सियां और अलग-अलग ब्लॉक बनाकर व्यवस्था की थी. लेकिन एक्ट्रेस अक्षरा सिंह को देखने उनके पास पहुंच गए.

Latest News

रईश खान

Updated : Nov 23, 2025, 07:47 PM IST

अक्षरा सिंह के लाइव शो में हंगामा, सैकड़ों कुर्सियों को तोड़ा, फ्लैश लहराते हुए बनाने लगे VIDEO

Akshara Singh

उत्तर प्रदेश के बारांबकी जिले में भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के एक कार्यक्रम में हंगामा हो गया. अक्षरा सिंह के लाइव परफॉर्मेंस के दौरान भीड़ बैरिकेडिंग तोड़ते हुए मंच के पास जा पहुंची और माहौल एकदम नियंत्रण से बाहर हो गया. सैंकड़ों कुर्सियां तोड़ दी गईं. पुलिस और सुरक्षाकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद भीड़ को कंट्रोल किया और एक्ट्रेस को वहां से निकाला.

जानकारी के मुताबिक, बाराबंकी के रामनगर तहसील क्षेत्र स्थित मौराणिक महादेव धाम में चल रहे महोत्सव में अक्षरा सिंह को बुलाया गया था. शनिवार रात करीब 10 बजे वह मंच पर परफॉर्म कर रही थीं. उनका स्टाइलिश मूव देखकर फैंस का उत्साह अचानक उफान पर आ गया. फैंस एक दूसरे को धक्का देकर मंच की ओर बढ़ने लगे.

महोत्सव समति ने दर्शकों के लिए सैंकड़ों कुर्सियां और अलग-अलग ब्लॉक बनाकर व्यवस्था की थी. लेकिन एक्ट्रेस को देखने के लिए मंच के पास पहुंचने के लिए दबाव बनाने लगे. कई युवा पंडाल के खंभे, रेलिंग और अन्य हिस्सों पर चढ़ गए और मोबाइल फ्लैश लहराते हुए वीडियो बनाने लगे.

भीड़ ने सैंकड़ों कुर्सियों को किया चकनाचूर

सुरक्षा कर्मियों ने उनको काफी रोकने का प्रयास किया लेकिन भीड़ उम्मीद से ज्यादा पहुंच गई. भीड़ बैरिकेडिंग तोड़ते हुए मंच तक जा पहुंची. इसमें सैंकड़ों कुर्सियां चकनाचूर हो गईं. भीड़ को देखते हुए एक्ट्रेस कार्यक्रम से जल्दी ही वापस चली गईं. महोत्सव समिति ने बताया कि कार्यक्रम में जितने लोगों की व्यवस्था की गई थी, उससे दो गुनी भीड़ पहुंच गई.

