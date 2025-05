रियलिटी शोज में आजकल कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच जाता है. समय रैना का शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि एक और शो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. यह शो एजाज खान का 'हाउस अरेस्ट' है. जिस पर अश्लील कंटेंट परोसने को लेकर कार्रवाई करनी की मांग की जा रही है. बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने भी एक्शन लेने की बात कही है.

दरअसल, उल्लू ऐप के रियलिटी शो 'हाउस अरेस्ट' की एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. जिसमें चैलेंज के नाम पर महिला कंटेस्टेंट्स से सरेआम उनके अंडरगार्मेंट्स उतरवाए जा रहे हैं. वीडियो क्लिप में एक लड़की टास्क के नाम पर अपनी ब्रा-पेंटी उतारती नजर आ रही है. जो कंटेस्टेंट्स यह चैलेंज पूरा कर रहे हैं, उनके लिए होस्ट और बाकी लोग हूटिंग और ताली बजा रहे हैं.

कंटेस्टेंट्स से सेक्स पोजिशन के बारे में पूछा

यह रियलिटी शो Ullu App पर प्रसारित किया जा रहा है. जिसके होस्ट बिग बॉस 7 के हिस्सा रहे एजाज खान (Ajaz Khan) हैं. इसमें कंटेस्टेंट्स एजाज खान के साथ House Arrest यानी एक घर में बंद रहते हैं. एजाज उनको अलग-अलग टास्क देते हैं. जिसमें कैमरे के सामने उनके अंडरगार्मेंट्स तक उतरवाए जा रहे हैं. इतना ही नहीं वायरल क्लिप देखा गया कि एजाज खान कंटेस्टेंट्स से सेक्स पोजिशन के बारे में भी पूछ रहे हैं.

शो को बंद करने की मांग

ये देख लोगों का गुस्सा फूट रहा है. शो को बंद करने की मांग कर रहे हैं. शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि उन्होंने संसदीय स्थायी समिति के समक्ष इस मुद्दे को उठाया है. ऐसे शो को तुरंत बंद करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि उल्लू ऐप और ऑल्ट बालाजी जैसे ऐप अश्लील सामग्री के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से बचने में कामयाब रहे हैं. मैं अभी भी समिति के जवाब का इंतजार कर रही हूं.

I came from silence, built in shadows, and moved with purpose. No handouts, no shortcuts — just hustle, scars, and lessons turned into power. They talk loud, I move quiet. I don’t need to prove I’m real — the streets know, the grind shows. Every setback made me sharper. Every… pic.twitter.com/ZmoLrY6rmB