‘दृश्यम 3’ जैसा ट्विस्ट! अजय देवगन की प्रॉपर्टी पर चला बुलडोजर, लेकिन ये उनका घर नहीं... क्या है पूरा मामला?

अजय देवगन की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर की कार्रवाई ने सबका ध्यान खींचा. लेकिन कहानी में ट्विस्ट यह है कि यह उनका निजी घर नहीं है. आखिर क्या है पूरा मामला?

अजय देवगन की प्रॉपर्टी पर BMC की कार्रवाई, लेकिन यह उनका निजी घर नहीं है.

जुहू की करीब 7,802 वर्ग फुट की संपत्ति किराये पर दी गई थी.

यहां सैलून और स्पा खोलने की तैयारी थी, लेकिन निर्माण संबंधी मंजूरियों को लेकर विवाद हुआ.

करीब 47.5 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी पांच साल के लिए लीज पर दी गई थी.

बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन इन दिनों अपनी फिल्म ‘दृश्यम 3’ को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म में रहस्य, शक और चौंकाने वाले खुलासे दर्शकों को उलझाए रखते हैं. अब असल जिंदगी में भी उनकी एक प्रॉपर्टी को लेकर ऐसा ही ट्विस्ट सामने आया है. मुंबई के जुहू इलाके में अजय देवगन से जुड़ी एक संपत्ति के कुछ हिस्सों पर बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने कार्रवाई की है. शुरुआत में इसे अभिनेता के बंगले पर बुलडोजर चलने की खबर के तौर पर पेश किया गया, लेकिन बाद में उनकी टीम ने सफाई दी कि जिस संपत्ति पर कार्रवाई हुई, वह अजय का निजी घर नहीं है. यह एक अलग प्रॉपर्टी है, जिसे किराये पर दिया गया है.

इस मामले में दिलचस्प बात सिर्फ बुलडोजर की कार्रवाई नहीं, बल्कि उस संपत्ति से जुड़ा पूरा मामला है. करीब 47.5 करोड़ रुपये में खरीदी गई इस प्रॉपर्टी को पांच साल के लिए लीज पर दिया गया था. यहां एक सैलून और स्पा शुरू करने की तैयारी थी. लेकिन निर्माण में किए जा रहे बदलावों और जरूरी अनुमतियों को लेकर मामला नगर निगम तक पहुंच गया. आइए समझते हैं कि आखिर पूरा विवाद क्या है और अजय देवगन की टीम ने क्या कहा है.

अजय देवगन का घर नहीं, दूसरी प्रॉपर्टी है मामला

मुंबई के जुहू इलाके में स्थित जिस संपत्ति पर BMC ने कार्रवाई की, उसका क्षेत्रफल करीब 7,802 वर्ग फुट बताया गया है. यह संपत्ति कपोल को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में है और अजय देवगन तथा उनकी मां वीना देवगन की संयुक्त संपत्ति बताई गई है. हालांकि, यह उनका निजी निवास नहीं है. अभिनेता का मुख्य घर ‘शिवशक्ति’ भी जुहू में ही स्थित है, लेकिन विवाद दूसरी प्रॉपर्टी को लेकर है.

अजय देवगन की टीम ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा कि संबंधित संपत्ति अभिनेता का निजी घर नहीं, बल्कि एक अलग प्रॉपर्टी है, जिसे किराये पर दिया गया है. टीम के मुताबिक, परिसर में बदलाव और निर्माण के लिए जरूरी अनुमतियों के संबंध में BMC के साथ प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है. टीम का यह भी कहना है कि नगर निगम की ओर से जिन बदलावों की जरूरत बताई गई थी, वे किए जा चुके हैं.

यानी जिस खबर को शुरुआत में अभिनेता के बंगले पर बुलडोजर चलने से जोड़कर देखा गया, उसमें सबसे बड़ा तथ्य यह है कि कार्रवाई उनके निजी घर पर नहीं, बल्कि किराये पर दी गई दूसरी संपत्ति पर हुई.

47.5 करोड़ में खरीदी थी प्रॉपर्टी, अब लाखों में मिलता है किराया

इस संपत्ति की कीमत और इससे होने वाली कमाई भी चर्चा का विषय है. रिपोर्टों के मुताबिक, अजय देवगन ने दिसंबर 2020 में इस जुहू प्रॉपर्टी को करीब 47.5 करोड़ रुपये में खरीदा था. बाद में इस संपत्ति को Florian Hurel Salons Private Limited को पांच साल के लिए लीज पर दिया गया. लीज एग्रीमेंट 10 अगस्त 2026 को रजिस्टर हुआ था.

रिपोर्टों के अनुसार, पहले साल का मासिक किराया 16 लाख रुपये तय किया गया था. समझौते में हर साल किराये में पांच प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रावधान है. इसके तहत दूसरे साल मासिक किराया 16.80 लाख रुपये, तीसरे साल 17.64 लाख रुपये, चौथे साल 18.52 लाख रुपये और पांचवें साल 19.45 लाख रुपये होना है. पांच साल में कुल किराये की अनुमानित रकम करीब 10.61 करोड़ रुपये बताई गई है. इसके अलावा, समझौते में 48 लाख रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट का भी जिक्र है.

इस तरह यह केवल एक सेलिब्रिटी की प्रॉपर्टी से जुड़ी खबर नहीं है. इसके पीछे करोड़ों रुपये की संपत्ति और उससे होने वाली कमाई का मामला भी है. लेकिन इस निवेश को व्यावसायिक इस्तेमाल में लाने की योजना ही आगे चलकर विवाद की वजह बनी.

सैलून और स्पा खोलने की तैयारी, फिर क्यों हुई कार्रवाई?

रिपोर्टों के मुताबिक, प्रॉपर्टी को लीज पर लेने वाली कंपनी यहां सैलून और स्पा शुरू करने की तैयारी कर रही थी. इसके लिए परिसर के अंदर बदलाव किए जा रहे थे. इनमें विभाजन की दीवारें बनाने, खिड़कियों में बदलाव और अन्य आंतरिक निर्माण कार्य शामिल बताए गए हैं.

BMC की आपत्ति इन निर्माण कार्यों और जरूरी अनुमतियों से जुड़ी थी. नगर निगम का कहना था कि संबंधित परिसर में आवश्यक मंजूरियों के बिना बदलाव किए जा रहे थे. मामला केवल अंदरूनी सजावट का नहीं रह गया था, बल्कि रिहायशी संपत्ति के व्यावसायिक इस्तेमाल और निर्माण संबंधी नियमों का सवाल भी सामने आया.

यहां एक और महत्वपूर्ण पहलू है. आवासीय संपत्ति को किराये पर देना और उसमें व्यावसायिक गतिविधि शुरू करना दो अलग बातें हैं. किसी सोसाइटी की ओर से प्रॉपर्टी को लीज पर देने पर आपत्ति नहीं होने का मतलब अपने आप यह नहीं होता कि वहां व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोलने या संरचनात्मक बदलाव करने की अनुमति भी मिल गई है.

10 सितंबर को नोटिस, 12 अक्टूबर को तोड़े गए कुछ हिस्से

इस मामले में BMC की कार्रवाई अचानक नहीं हुई थी. उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, नगर निगम के के-वेस्ट वार्ड ने 10 सितंबर 2026 को मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा 354A के तहत स्टॉप-वर्क नोटिस जारी किया था. इसमें निर्माण कार्य रोकने और जरूरी दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए गए थे.

रिपोर्टों के अनुसार, संबंधित पक्ष की ओर से जवाब दिया गया, लेकिन नगर निगम ने उसे स्वीकार नहीं किया. इसके बाद 12 अक्टूबर को संपत्ति के कुछ हिस्सों को तोड़ने की कार्रवाई की गई. BMC की कार्रवाई कथित तौर पर बिना जरूरी अनुमति किए गए निर्माण से संबंधित थी.

हालांकि, इस मामले में BMC का पक्ष और अजय देवगन की टीम की सफाई अलग-अलग पहलुओं पर जोर देती है. नगर निगम ने आवश्यक मंजूरियों के अभाव और निर्माण कार्य पर आपत्ति जताई, जबकि अभिनेता की टीम ने कहा कि संबंधित नियमों का पालन किया जा रहा है और जरूरी बदलाव किए जा चुके हैं. इसलिए पूरे मामले को केवल अभिनेता के खिलाफ कार्रवाई के तौर पर देखना सही नहीं होगा. निर्माण की मंजूरियों और संपत्ति के इस्तेमाल से जुड़े तथ्य यहां अहम हैं.

‘दृश्यम 3’ जैसा ट्विस्ट, लेकिन असली कहानी क्या है?

‘दृश्यम’ फ्रेंचाइजी की फिल्मों में किसी घटना का पहला नजर आने वाला सच अक्सर पूरी कहानी नहीं होता. अजय देवगन की प्रॉपर्टी से जुड़ी इस खबर में भी शुरुआती सुर्खियों के बाद एक अहम स्पष्टीकरण सामने आया है. जिस संपत्ति पर कार्रवाई हुई, वह उनका निजी घर नहीं, बल्कि किराये पर दी गई अलग प्रॉपर्टी है.

इस मामले का दूसरा पहलू यह है कि करोड़ों रुपये की संपत्ति को व्यावसायिक इस्तेमाल में लाने की योजना के दौरान निर्माण संबंधी मंजूरियों पर विवाद खड़ा हो गया. अब इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि परिसर में किए गए बदलावों के लिए कौन-कौन सी अनुमतियां जरूरी थीं और संबंधित पक्षों के दावों के बीच नियमों का पालन किस तरह हुआ.

फिलहाल, अजय देवगन की टीम की सफाई ने इस खबर के एक बड़े भ्रम को दूर किया है. बुलडोजर की कार्रवाई उनके निजी घर पर नहीं, बल्कि उनसे जुड़ी उस संपत्ति पर हुई, जिसे किराये पर दिया गया था. यही इस पूरे मामले का असली ट्विस्ट है.

