विक्की-कैट के बाद अब किन सेलेब्स के घर गूंजेगी किलकारी? दिसंबर-जनवरी में इनके यहां आने वाला है नन्हा मेहमान

बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में खुशियों का माहौल है. कई चर्चित सेलेब्रिटीज माता-पिता बनने की राह पर हैं. इनमें सबसे ताजा खुशखबरी अभिनेत्री कैटरीना कैफ और उनके पति विक्की कौशल के घर से आई है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर जोड़े ने बताया कि उनके घर नन्हें राजकुमार ने जन्म ले लिया है.

राजकुमार पत्रलेखा के घर आने वाला है नन्हा मेहमान

खुशियों का यह सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है. बॉलीवुड सेलिब्रिटी कपल राजकुमार राव और पत्रलेखा ने 9 जुलाई 2025 को अपनी प्रेग्नेंसी का ऐलान किया था. दोनों ने नवंबर 2021 में शादी रचाई थी. यह इस कपल का पहला बच्चा होगा.

सोनारिका भदौरिया भी जल्द करेंगी बच्चे का स्वागत

टीवी इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री सोनारिका भदौरिया भी इस लिस्ट में शामिल हैं. 'देवों के देव महादेव' फेम सोनारिका ने सितंबर 2025 में मैटरनिटी फोटोशूट कराते हुए अपनी प्रेग्नेंसी की जानकारी साझा की थी. यह उनका पहला बच्चा होगा.

कॉमेडी क्वीन भारती सिंह दूसरी बार बनने वाली हैं मां

कॉमेडी क्वीन के नाम से लोकप्रिय भारती सिंह भी दूसरी बार मां बनने वाली हैं. भारती और उनके पति हर्ष लिंबाचिया पहले से बेटे गोला (लक्ष्य लिंबाचिया) के माता-पिता हैं. भारती ने हाल ही में ऐलान किया है कि वे 2026 में अपने दूसरे बच्चे का स्वागत करेंगी.

