एंटरटेनमेंट

Actress Sandhya Shantaram Death: मशहूर एक्ट्रेस संध्या शांताराम का निधन, बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर

Veteran Actress Sandhya Shantaram Dies: संध्या शांताराम बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस में से एक थीं. फिल्म 'नवरंग', 'पिंजरा' और 'झनक झनक पायल बाजे' में उनकी एक्टिंग के लोग आज भी मुरीद हैं.

Latest News

रईश खान

Updated : Oct 04, 2025, 05:47 PM IST

Actress Sandhya Shantaram Death: मशहूर एक्ट्रेस संध्या शांताराम का निधन, बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर

एक्ट्रेस संध्या शांताराम का निधन

बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आ रही है. मशहूर एक्ट्रेस संध्या शांताराम (Sandhya Shantaram Death) का निधन हो गया है. उन्होंने 87 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. उनके निधन के बाद फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई. संध्या शांताराम को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी नवरंग फिल्म के गीत 'अरे जा रे हट नटखट' से मिली थी. इसके अलावा 'पिंजरा', 'झनक झनक पायल बाजे' और 'दो आंखें बारह हाथ' जैसी फिल्मों उनके अभिनय को खूब सराहा गया.

संध्या शांताराम का अंतिम संस्कार शनिवार को शिवाजी पार्क स्थित वैकुंठ धाम में किया गया. वह अभिनय के साथ अपने डांस के लिए भी जानी जाती थीं. उन्होंने मराठी और हिंदी सिनेमा में अपने अद्भुत अभिनय और नृत्य कौशल से दर्शकों पर एक अनूठी छाप छोड़ी. फिल्म 'झनक झनक पायल बाजे', 'दो आंखें बारह हाथ,' और खासकर 'पिंजरा' में उनकी अमर भूमिका दर्शकों के दिलों में हमेशा याद रहेगी.

संध्या मशहूर फिल्मकार वी. शांताराम की तीसरी पत्नी थीं. उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी जयश्री से तलाक लेने के एक महीने बाद ही संध्या से शादी कर ली थी. दोनों ने फिल्म 'पिंजरा' में साथ काम किया था.

यह भी पढ़ें- जब बिना डरे हाथी-घोड़ों के बीच डांस करने लगी थीं संध्या शांताराम, जानें फिल्म 'नवरंग' की शूटिंग की कहानी

हालांकि, संध्या ने भले ही ज्यादा फिल्में नहीं कीं, लेकिन हिंदी सिनेमा की कुछ यादगार फिल्मों के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा.

'अमर भूपाली' से ही मुलाकात
वी. शांताराम ने 1951 में अपनी फिल्म 'अमर भूपाली' के लिए संध्या से मुलाकात हुई थी. एक मुलाकात में उनकी प्रतिभा के कायल हो गए.फिल्म निर्माता को उनकी मनमोहक आवाज ने प्रभावित किया था. इस फिल्म में संध्या ने एक सिंगर का रोल प्ले किया था.

संध्या शांताराम ने 'झनक झनक पायल बाजे', 'दो आंखें बारह हाथ', 'नवरंग', 'पिंजरा' और 'अमर भूपाली' जैसी फिल्मों में काम किया. फिल्म 'झनक झनक पायल बाजे' में वह गोपी कृष्ण रूप में नजर आई थीं.

