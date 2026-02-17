Pravina Deshpande Death: पिता अस्पताल में, को-स्टार का निधन... इस समय दुखों के संकट से जूझ रहे भाईजान

Actress Pravina Deshpande Passes Away: एक्ट्रेस परवीना देशपांडे 2019 से मल्टीपल मायलोमा नामक कैंसर से जूझ रही थीं. उनका इलाज चल रहा था. यह एक तरह का ब्लड कैंसर होता है.

हिंदी और मराठी फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस परवीना देशपांडे का आज (17 फरवरी) को निधन हो गया. 60 वर्षीय एक्ट्रेस लंबे समय से कैंसर से जूझ रही थीं. उन्होंने मुंबई के निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली. परवीना देशपांडे ने फिल्म 'रेड्डी' में सलमान खान के साथ काम किया था. उन्होंने 'भाईजान' की मां का रोल निभाया था. उनका जाना बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. वहीं, सलमान खान के पिता सलीम खान भी अस्पताल में भर्ती हैं.

प्रवीना देशपांडे के निधन से इंडस्ट्री में गम का माहौल है. एक्ट्रेस के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से निधन के बारे में जानकारी दी गई. परिवार ने इमोशनल पोस्ट किया, 'सालों से बीमारी से जंग लड़ने के बाद 17 फरवरी को उन्होंने आखिरी सांस ली.'

कौन से कैंसर से जूझ रही थीं परवीना देशपांडे

एक्ट्रेस 2019 से मल्टीपल मायलोमा नामक कैंसर से जूझ रही थीं. उनका इलाज चल रहा था. बताया जाता है कि यह एक तरह का ब्लड कैंसर होता है, जो हड्डियों को कमजोर और गुर्दे में समस्या पैदा करता है. साथ ही बार संक्रमण का कारण भी बनता है. इस बीमारी के मुख्य लक्षण हड्डियों में दर्द रहना, थकान, एनीमिया, वजन घटना और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या होती है. इसका इलाज कीमोथेरपी और दवाओं से किया जाता है.

परवीना देशपांडे फिल्मों के अलावा टेलीविजन शो में भी काम कर चुकी थीं. इनमें घर एक मंदिर, कुमकुम जैसे मशहूर सीरियल शामिल थे. एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि एक नाटक की शूटिंग के दौरान उनको इस बीमारी के बारे में पता चला. उनको अचानक पीठ में दर्द हुआ. जब जांच कराई तो कैंसर निकला. इसके बाद कीमोथेरेपी शुरू की.

उन्होंने कहा, 'यह स्किन पर छोटे-मोटे दानों से शुरू हुआ और धीरे-धीरे पूरे शरीर में फैल गया. 2022 में इलाज का पहला राउंड खत्म होने के बाद प्रवीणा देशपांडे को बहुत ज्यादा पीठ दर्द हुआ था.

