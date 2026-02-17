FacebookTwitterYoutubeInstagram
Pravina Deshpande Death: पिता अस्पताल में, को-स्टार का निधन... इस समय दुखों के संकट से जूझ रहे भाईजान

Dead Sea Marathon 2026: तपती धूप में चिलचिलाते नमक पर दौड़े 8000 लोग, जानिए कहां हुई ये खतरनाक रेस

AI स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी... मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के 75 स्कूलों में 'सीएम श्री' प्रोजेक्ट किया लॉन्च

करोड़ों का कर्ज लेकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 2400 करोड़ रुपये कंपनी

T20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने वाले 5 सबसे बूढ़े खिलाड़ी, एक ने 44 साल की उम्र में रचा इतिहास

बिना JEE पास किए पूरा होगा IIT में पढ़ाई का सपना, इन 5 कोर्स में ले सकते हैं एडमिशन

एंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Actress Pravina Deshpande Passes Away: एक्ट्रेस परवीना देशपांडे 2019 से मल्टीपल मायलोमा नामक कैंसर से जूझ रही थीं. उनका इलाज चल रहा था. यह एक तरह का ब्लड कैंसर होता है.

Latest News

रईश खान

Updated : Feb 17, 2026, 09:55 PM IST

एक्ट्रेस परवीना देशपांडे ने सलमान खान के साथ रेड्डी फिल्म में किया था काम

हिंदी और मराठी फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस परवीना देशपांडे का आज (17 फरवरी) को निधन हो गया. 60 वर्षीय एक्ट्रेस लंबे समय से कैंसर से जूझ रही थीं. उन्होंने मुंबई के निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली. परवीना देशपांडे ने फिल्म 'रेड्डी' में सलमान खान के साथ काम किया था. उन्होंने 'भाईजान' की मां का रोल निभाया था. उनका जाना बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. वहीं, सलमान खान के पिता सलीम खान भी अस्पताल में भर्ती हैं.

प्रवीना देशपांडे के निधन से इंडस्ट्री में गम का माहौल है. एक्ट्रेस के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से निधन के बारे में जानकारी दी गई. परिवार ने इमोशनल पोस्ट किया, 'सालों से बीमारी से जंग लड़ने के बाद 17 फरवरी को उन्होंने आखिरी सांस ली.'

कौन से कैंसर से जूझ रही थीं परवीना देशपांडे
एक्ट्रेस 2019 से मल्टीपल मायलोमा नामक कैंसर से जूझ रही थीं. उनका इलाज चल रहा था. बताया जाता है कि यह एक तरह का ब्लड कैंसर होता है, जो हड्डियों को कमजोर और गुर्दे में समस्या पैदा करता है. साथ ही बार संक्रमण का कारण भी बनता है. इस बीमारी के मुख्य लक्षण हड्डियों में दर्द रहना, थकान, एनीमिया, वजन घटना और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या होती है. इसका इलाज कीमोथेरपी और दवाओं से किया जाता है.

परवीना देशपांडे फिल्मों के अलावा टेलीविजन शो में भी काम कर चुकी थीं. इनमें घर एक मंदिर, कुमकुम जैसे मशहूर सीरियल शामिल थे. एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि एक नाटक की शूटिंग के दौरान उनको इस बीमारी के बारे में पता चला. उनको अचानक पीठ में दर्द हुआ. जब जांच कराई तो कैंसर निकला. इसके बाद कीमोथेरेपी शुरू की.

उन्होंने कहा, 'यह स्किन पर छोटे-मोटे दानों से शुरू हुआ और धीरे-धीरे पूरे शरीर में फैल गया. 2022 में इलाज का पहला राउंड खत्म होने के बाद प्रवीणा देशपांडे को बहुत ज्यादा पीठ दर्द हुआ था.

