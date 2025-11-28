​​​​​​​Celina Jaitly: एक्ट्रेस सेलिनी जेटली का इमोशनल पोस्ट, बोलीं- मेरे बच्चों को इसमें न घसीटें

सेलिनी जेटली ने कहा कि वह इस वक्त जिंदगी के सबसे बुरे दौर अकेले झेल रही है. लेकिन वह फौजी की बेटी है और अपनी लड़ाई साहस के साथ लड़ती रहेंगी.

पति पीटर हाग के गलत बर्ताव की वजह से मुश्किल दौर से गुजर रही एक्ट्रेस सेलिनी जेटली ने सोशल मीडिया के जरिए मीडिया से खास अपील की है. उन्होंने कहा कि इस मामले में उनके बच्चों को नहीं घसीटा जाए. सेलिनी ने पीटर हाग के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया है. एक्ट्रेस ने आरोप लगाया कि पीटर ने उन्हें गैरमर्दों से यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया. उसकी न्यूड तस्वीरें क्लिक की और ब्लैकमेल किया.

सेलिना जेटली (Celina Jaitly) ने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट करते हुए खुद को 'ब्रोकेन हार्ट मदर' बताया और लिखा, "डियर मीडिया मेंबर्स मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करती हूं कि प्लीज लीगल मामले से जुड़ी किसी भी खबर या कवरेज में मेरे बच्चों की तस्वीरों का इस्तेमाल न किया जाए. मैं आपकी संवेदनशीलता और समझ के लिए हमेशा आभारी रहूंगी. ब्रोकेन हार्ट वाली मां."

सेलिना जेटली ने हाल ही में पति पर घरेलू हिंसा के आरोप में केस दर्ज कराने की जानकारी दी थी. उन्होंने बच्चों की प्राइवेसी की रक्षा के लिए यह कदम उठाया है, ताकि उनकी कानूनी लड़ाई का असर बच्चों पर न पड़े.

'मैं अपनी लड़ाई साहस से लड़ती रहूंगी'

एक्ट्रेस ने बताया कि वह इस वक्त जिंदगी के सबसे बुरे दौर को अकेले झेल रही हैं. उनके माता-पिता, भाई, मेरा एक बच्चा और वह इंसान जिसने हमेशा साथ निभाने का वादा किया था, सब चले गए या पीछे हट गए. सब कुछ छिन गया और भरोसा टूट गया. उन्होंने कहा कि वह फौजी की बेटी है. अपनी लड़ाई साहस के साथ लड़ती रहेंगी.

सेलिना और उनके पति पीटर हाग के चार बच्चे हैं. जुड़वां बेटे विंस्टन और विन्शान जिनका जन्म 2012 में हुआ था. फिर 2017 में दो जुड़वां बेटे वीराज और आर्थर हुए. दुर्भाग्य से 2021 में दिल की बीमारी के चलते आर्थर का निधन हो गया था, जिसके बाद सेलिना लंबे समय तक डिप्रेशन में रहीं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से