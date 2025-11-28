FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
​​​​​​​Celina Jaitly: एक्ट्रेस सेलिनी जेटली का इमोशनल पोस्ट, बोलीं- मेरे बच्चों को इसमें न घसीटें

Celina Jaitly: एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने मीडिया से की अपील, बोलीं- मेरे बच्चों को इसमें न घसीटें

पिच का 'ऑलराउंडर' कैसे सियासत के अखाड़े में हो गया क्लीन बोल्ड? जानें इमरान की क्रिकेटर से राजनेता बनने की कहानी

पिच का 'ऑलराउंडर' कैसे सियासत के अखाड़े में हो गया क्लीन बोल्ड? जानें इमरान की क्रिकेटर से राजनेता बनने की कहानी

अर्जुन तेंदुलकर ने बरपाया गेंद से कहर, मुंबई इंडियंस से बाहर होते ही घातक स्पेल डालकर टीम को दिलाई जीत

अर्जुन तेंदुलकर ने बरपाया गेंद से कहर, मुंबई इंडियंस से बाहर होते ही घातक स्पेल डालकर टीम को दिलाई जीत

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
पहला घर खरीदने की सोच रहे हैं? इन 5 जरूरी बातों के साथ बनाएं स्मार्ट रणनीति

पहला घर खरीदने की सोच रहे हैं? इन 5 जरूरी बातों के साथ बनाएं स्मार्ट रणनीति

क्या फोन स्विच ऑफ होने पर भी चोरी हो सकता है डेटा? जानें शटडाउन स्कैम के बारे में

क्या फोन स्विच ऑफ होने पर भी चोरी हो सकता है डेटा? जानें शटडाउन स्कैम के बारे में

Hair Regrowth: सरसों का तेल, प्याज का रस और करी पत्ता... गंजे सिर पर फिर से बाल उगा देंगे ये 3 देसी नुस्खे 

Hair Regrowth: सरसों का तेल, प्याज का रस और करी पत्ता... गंजे सिर पर फिर से बाल उगा देंगे ये 3 देसी नुस्खे

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

​​​​​​​Celina Jaitly: एक्ट्रेस सेलिनी जेटली का इमोशनल पोस्ट, बोलीं- मेरे बच्चों को इसमें न घसीटें

सेलिनी जेटली ने कहा कि वह इस वक्त जिंदगी के सबसे बुरे दौर अकेले झेल रही है. लेकिन वह फौजी की बेटी है और अपनी लड़ाई साहस के साथ लड़ती रहेंगी.

Latest News

रईश खान

Updated : Nov 28, 2025, 11:39 PM IST

​​​​​​​Celina Jaitly: एक्ट्रेस सेलिनी जेटली का इमोशनल पोस्ट, बोलीं- मेरे बच्चों को इसमें न घसीटें

Celina Jaitly

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

पति पीटर हाग के गलत बर्ताव की वजह से मुश्किल दौर से गुजर रही एक्ट्रेस सेलिनी जेटली ने सोशल मीडिया के जरिए मीडिया से खास अपील की है. उन्होंने कहा कि इस मामले में उनके बच्चों को नहीं घसीटा जाए. सेलिनी ने पीटर हाग के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया है. एक्ट्रेस ने आरोप लगाया कि पीटर ने उन्हें गैरमर्दों से यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया. उसकी न्यूड तस्वीरें क्लिक की और ब्लैकमेल किया.

सेलिना जेटली (Celina Jaitly) ने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट करते हुए खुद को 'ब्रोकेन हार्ट मदर' बताया और लिखा, "डियर मीडिया मेंबर्स मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करती हूं कि प्लीज लीगल मामले से जुड़ी किसी भी खबर या कवरेज में मेरे बच्चों की तस्वीरों का इस्तेमाल न किया जाए. मैं आपकी संवेदनशीलता और समझ के लिए हमेशा आभारी रहूंगी. ब्रोकेन हार्ट वाली मां."

सेलिना जेटली ने हाल ही में पति पर घरेलू हिंसा के आरोप में केस दर्ज कराने की जानकारी दी थी. उन्होंने बच्चों की प्राइवेसी की रक्षा के लिए यह कदम उठाया है, ताकि उनकी कानूनी लड़ाई का असर बच्चों पर न पड़े.

'मैं अपनी लड़ाई साहस से लड़ती रहूंगी'

एक्ट्रेस ने बताया कि वह इस वक्त जिंदगी के सबसे बुरे दौर को अकेले झेल रही हैं. उनके माता-पिता, भाई, मेरा एक बच्चा और वह इंसान जिसने हमेशा साथ निभाने का वादा किया था, सब चले गए या पीछे हट गए. सब कुछ छिन गया और भरोसा टूट गया. उन्होंने कहा कि वह फौजी की बेटी है. अपनी लड़ाई साहस के साथ लड़ती रहेंगी.

सेलिना और उनके पति पीटर हाग के चार बच्चे हैं. जुड़वां बेटे विंस्टन और विन्शान जिनका जन्म 2012 में हुआ था. फिर 2017 में दो जुड़वां बेटे वीराज और आर्थर हुए. दुर्भाग्य से 2021 में दिल की बीमारी के चलते आर्थर का निधन हो गया था, जिसके बाद सेलिना लंबे समय तक डिप्रेशन में रहीं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पहला घर खरीदने की सोच रहे हैं? इन 5 जरूरी बातों के साथ बनाएं स्मार्ट रणनीति
पहला घर खरीदने की सोच रहे हैं? इन 5 जरूरी बातों के साथ बनाएं स्मार्ट रणनीति
क्या फोन स्विच ऑफ होने पर भी चोरी हो सकता है डेटा? जानें शटडाउन स्कैम के बारे में
क्या फोन स्विच ऑफ होने पर भी चोरी हो सकता है डेटा? जानें शटडाउन स्कैम के बारे में
Hair Regrowth: सरसों का तेल, प्याज का रस और करी पत्ता... गंजे सिर पर फिर से बाल उगा देंगे ये 3 देसी नुस्खे 
Hair Regrowth: सरसों का तेल, प्याज का रस और करी पत्ता... गंजे सिर पर फिर से बाल उगा देंगे ये 3 देसी नुस्खे
अब घर बैठे अपडेट करें आधार का मोबाइल नंबर, OTP और फेस ऑथेंटिकेशन से प्रक्रिया होगी आसान, जानें पूरी प्रक्रिया
अब घर बैठे अपडेट करें आधार का मोबाइल नंबर, OTP और फेस ऑथेंटिकेशन से प्रक्रिया होगी आसान, जानें पूरी प्रक्रिया
कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?
कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को मिलता है ग्रीन फ्लैग का टैग, पार्टनर पर खूब लुटाते हैं प्यार
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को मिलता है ग्रीन फ्लैग का टैग, पार्टनर पर खूब लुटाते हैं प्यार
Panchak 2025: आज से शुरू हो जाएंगे पंचक, अगले 5 दिनों तक भूलकर भी न करें ये काम  
आज से शुरू हो जाएंगे पंचक, अगले 5 दिनों तक भूलकर भी न करें ये काम
राम ध्वज फहराते ही पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ क्यों कांपने लगे? इसके पीछे क्या थी वजह
राम ध्वज फहराते ही पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ क्यों कांपने लगे? इसके पीछे क्या थी वजह
Mahabharata: पांडवों में सबसे पहले किसका विवाह हुआ था? आपकी सोच से तय है विपरीत होगा ये जवाब
पांडवों में सबसे पहले किसका विवाह हुआ था? आपकी सोच से तय है विपरीत होगा ये जवाब
क्या रात में नाखून काटना अशुभ होता है? जानें इस मान्यता के पीछे क्या थी असल वजह
क्या रात में नाखून काटना अशुभ होता है? जानें इस मान्यता के पीछे क्या थी असल वजह
MORE
Advertisement