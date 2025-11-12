धर्मेंद्र को अस्पताल से मिली छुट्टी, बेटे बॉबी देओल के साथ He-Man ने की वापसी, अब घर पर होगा इलाज

बुधवार सुबह एंबुलेंस धर्मेंद्र को अस्पताल लेकर उनके मुंबई स्थित घर पर पहुंची. ब्रीच कैंडी के एक डॉक्टर ने बताया कि अभिनेता धर्मेंद्र की सेहत में काफी सुधार है. इसलिए उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है.

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र को अस्पताल से छुट्टी से मिल गई है. वे पिछले डेढ़ हफ्ते से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे. यहां उन्हें सांस लेने में तकलीफ की वजह से भर्ती कराया गया था. यह समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्हें आईसीयू से लेकर वेंटिलेटर सपोर्ट देना पड़ा, लेकिन अब तबीयत में सुधार होने के साथ ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है. बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र को इलाज अब घर पर ही होगा.

सुबह ही मैन को लेकर अस्पताल से निकली एंबुलेंस

बुधवार सुबह एंबुलेंस धर्मेंद्र को अस्पताल लेकर उनके मुंबई स्थित घर पर पहुंची. ब्रीच कैंडी के एक डॉक्टर ने बताया कि अभिनेता धर्मेंद्र की सेहत में काफी सुधार है. इसलिए उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है. उनका इलाज अब घर पर ही जारी रहेगा. इसकी वजह परिवार ने उन्हें घर पर ही इलाज देने का फैसला किया है.

ईशा देओल ने इंस्टाग्राम पर किया पोस्ट

ईशा देओल ने इंस्टाग्राम पर लिखा, " ऐसा लगता है कि मीडिया बहुत ज़्यादा सक्रिय है और झूठी खबरें फैला रही है. मेरे पिता की हालत स्थिर है और वे ठीक हो रहे हैं. हम सभी से अनुरोध करते हैं कि हमारे परिवार को निजता दें. पापा के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद." उन्होंने कमेंट सेक्शन भी बंद कर दिया.

हेमा मालिनी ने भी कही ये बात

धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी ने भी एक बयान जारी कर उनके स्वास्थ्य के बारे में झूठी खबरों की निंदा की. उन्होंने कहा कि "जो कुछ हो रहा है, वह अक्षम्य है! ज़िम्मेदार चैनल ऐसे व्यक्ति के बारे में झूठी खबर कैसे फैला सकते हैं जो इलाज का असर दिखा रहा है और ठीक हो रहा है? यह बेहद अपमानजनक और गैरज़िम्मेदाराना है. कृपया परिवार और उसकी निजता की ज़रूरत का पूरा सम्मान करें."

