Padma Awards 2026: एक्टर धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण... अलका याज्ञनिक-ममूटी समेत ये दिग्गज भी सम्मानित

Padma Awards 2026 List: केंद्र सरकार ने इस साल 5 को पद्म विभूषण, 13 को पद्म भूषण और 113 नायकों को पद्म श्री पुरस्कार देने की घोषणा की है. जिनमें से भारतीय सिनेमा से जुड़े कुछ दिग्गजों का भी नाम शामिल है.

केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है. इस साल 5 को पद्म विभूषण, 13 को पद्म भूषण और 113 नायकों को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. इस लिस्ट में कला, सिनेमा, साहित्य और खेल अलावा अन्य से जुड़ीं हस्तियां शामिल हैं. बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है. उनके अलावा 5 और सिनेमा से जुड़ी हस्तियों को सम्मानित किया गया है.

इनमें मशहूर गायिका अलका याज्ञनिक (Alka Yagnik) और साउथ सिनेमा के सुपरस्टार ममूटी (Mammootty) का नाम भी शामिल हैं. इन्हें 'उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा' के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है. इसके अलावा कला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए अभिनेता आर माधवन, बंगाली सिनेमा के अभिनेता प्रोसेनजीत चटर्जी और दिग्गज अभिनेता सतीश शाह (मरणोपरांत) को पद्म श्री के लिए चुना गया है.

कब दिए जाते हैं पद्म पुरस्कार?

बता दें, हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है. इसके बाद राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक खास समारोह में ये सम्मान दिए जाते हैं. इस साल पद्म पुरस्कारों पाने वालों में 19 महिलाएं, 6 विदेशी, NRI, PIO और OCI श्रेणी के व्यक्ति भी शामिल हैं. 16 लोगों को मरणोप्रांत पुरस्कार दिया गया है.

पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है, जिसे तीन श्रेणियों में दिया जाता है. जैसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री. ये पुरस्कार विभिन्न विषयों कला, समाज सेवा, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवाओं के क्षेत्र में दिए जाते हैं.'पद्म विभूषण' असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, 'पद्म भूषण' उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए और 'पद्म श्री' किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है.

मरोपरांत धर्मेंद्र सिंह देओल को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, जबकि केरल के केटी थॉमस को सार्वजनिक मामले में यह पुरस्कार मिला. आर्ट में उत्तर प्रदेश के एन राजम, साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में केरल के पी नारायणन और सार्वजनिक मामले में केरल के वी एस अच्युतानंदन (मरणोपरांत) को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला.

पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है, जिसे तीन श्रेणियों में दिया जाता है. जैसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री. ये पुरस्कार विभिन्न विषयों कला, समाज सेवा, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवाओं के क्षेत्र में दिए जाते हैं.'पद्म विभूषण' असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, 'पद्म भूषण' उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए और 'पद्म श्री' किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.