FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Republic Day Parade Live Streaming: कब और कहां देखें परेड शो? एक क्लिक में मिलेगी पूरी डिटेल्स

Republic Day Parade Live Streaming: कब और कहां देखें परेड शो? एक क्लिक में मिलेगी पूरी डिटेल्स

Padma Awards 2026: एक्टर धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण... अलका याज्ञनिक-ममूटी समेत ये दिग्गज भी सम्मानित

Padma Awards 2026: एक्टर धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण... अलका याज्ञनिक-ममूटी समेत ये दिग्गज भी सम्मानित

कौन थे मार्क टली? जिनकी भारत में एंट्री पर लगा दिया गया था बैन, 90 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

कौन थे मार्क टली? जिनकी भारत में एंट्री पर लगा दिया गया था बैन, 90 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Republic Day 2026: 76वां या 77वां... इस बार कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा भारत? ऐसे दूर करें कन्फ्यूजन

Republic Day 2026: 76वां या 77वां... इस बार कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा भारत? ऐसे दूर करें कन्फ्यूजन

Republic Day पर बच्चों के साथ जरूर करें ये 5 एक्टिविटीज, देशभक्ति की पाठशाला से दिन बनाएं खास

Republic Day पर बच्चों के साथ जरूर करें ये 5 एक्टिविटीज, देशभक्ति की पाठशाला से दिन बनाएं खास

T20 World Cup में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

T20 World Cup में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Padma Awards 2026: एक्टर धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण... अलका याज्ञनिक-ममूटी समेत ये दिग्गज भी सम्मानित

Padma Awards 2026 List: केंद्र सरकार ने इस साल 5 को पद्म विभूषण, 13 को पद्म भूषण और 113 नायकों को पद्म श्री पुरस्कार देने की घोषणा की है. जिनमें से भारतीय सिनेमा से जुड़े कुछ दिग्गजों का भी नाम शामिल है.

Latest News

रईश खान

Updated : Jan 25, 2026, 07:38 PM IST

Padma Awards 2026: एक्टर धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण... अलका याज्ञनिक-ममूटी समेत ये दिग्गज भी सम्मानित

दिवंगत धर्मेंद्र, अलका याज्ञनिक और ममूटी

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है. इस साल 5 को पद्म विभूषण, 13 को पद्म भूषण और 113 नायकों को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. इस लिस्ट में कला, सिनेमा, साहित्य और खेल अलावा अन्य से जुड़ीं हस्तियां शामिल हैं. बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है. उनके अलावा 5 और सिनेमा से जुड़ी हस्तियों को सम्मानित किया गया है.

इनमें मशहूर गायिका अलका याज्ञनिक (Alka Yagnik) और साउथ सिनेमा के सुपरस्टार ममूटी (Mammootty) का नाम भी शामिल हैं. इन्हें 'उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा' के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है. इसके अलावा कला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए अभिनेता आर माधवन,  बंगाली सिनेमा के अभिनेता प्रोसेनजीत चटर्जी और दिग्गज अभिनेता सतीश शाह (मरणोपरांत) को पद्म श्री के लिए चुना गया है.

कब दिए जाते हैं पद्म पुरस्कार?

बता दें, हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है. इसके बाद राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक खास समारोह में ये सम्मान दिए जाते हैं. इस साल पद्म पुरस्कारों पाने वालों में 19 महिलाएं, 6 विदेशी, NRI, PIO और OCI श्रेणी के व्यक्ति भी शामिल हैं. 16 लोगों को मरणोप्रांत पुरस्कार दिया गया है.

पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है, जिसे तीन श्रेणियों में दिया जाता है. जैसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री. ये पुरस्कार विभिन्न विषयों कला, समाज सेवा, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवाओं के क्षेत्र में दिए जाते हैं.'पद्म विभूषण' असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, 'पद्म भूषण' उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए और 'पद्म श्री' किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है.

मरोपरांत धर्मेंद्र सिंह देओल को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, जबकि केरल के केटी थॉमस को सार्वजनिक मामले में यह पुरस्कार मिला. आर्ट में उत्तर प्रदेश के एन राजम, साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में केरल के पी नारायणन और सार्वजनिक मामले में केरल के वी एस अच्युतानंदन (मरणोपरांत) को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला.

पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है, जिसे तीन श्रेणियों में दिया जाता है. जैसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री. ये पुरस्कार विभिन्न विषयों कला, समाज सेवा, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवाओं के क्षेत्र में दिए जाते हैं.'पद्म विभूषण' असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, 'पद्म भूषण' उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए और 'पद्म श्री' किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Republic Day 2026: 76वां या 77वां... इस बार कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा भारत? ऐसे दूर करें कन्फ्यूजन
Republic Day 2026: 76वां या 77वां... इस बार कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा भारत? ऐसे दूर करें कन्फ्यूजन
Republic Day पर बच्चों के साथ जरूर करें ये 5 एक्टिविटीज, देशभक्ति की पाठशाला से दिन बनाएं खास
Republic Day पर बच्चों के साथ जरूर करें ये 5 एक्टिविटीज, देशभक्ति की पाठशाला से दिन बनाएं खास
T20 World Cup में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
T20 World Cup में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
क्या होता है Golden Hour? दिन में इस वक्त Manifest करने से बदलती है किस्मत!
क्या होता है Golden Hour? दिन में इस वक्त Manifest करने से बदलती है किस्मत!
Happy Republic Day: 'तीन रंगों से रंगा तिरंगा, अपनी ये पहचान है..', 77वें गणतंत्र दिवस पर इन शायरियों से अपनों को दें शुभकामनाएं
Happy Republic Day: 'तीन रंगों से रंगा तिरंगा, अपनी ये पहचान है..', 77वें गणतंत्र दिवस पर इन शायरियों से अपनों को दें शुभकामनाएं
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों की जुबां पर हर वक्त होता हैं सरस्वती का वास, इनकी दुआ और बद्दुआ तुरंत लगती है
इन तारीखों पर जन्मे लोगों की जुबां पर हर वक्त होता हैं सरस्वती का वास, इनकी दुआ और बद्दुआ तुरंत लगती है
Char Dham Yatra 2026: 2026 में इस दिन से होगी चार धाम यात्रा की शुरुआत, सरकार और प्रशासनिक स्तर पर शुरू हुई तैयारिया
2026 में इस दिन से होगी चार धाम यात्रा की शुरुआत, सरकार और प्रशासनिक स्तर पर शुरू हुई तैयारिया
Numerology: Border 2 स्टार अहान शेट्टी पर इस साल क्यों बरसेगी कामयाबी? 2026 में 'किंग' की भूमिका में रहेंगे इस मूलांक के लोग
Border 2 स्टार अहान शेट्टी पर इस साल क्यों बरसेगी कामयाबी? 2026 में 'किंग' की भूमिका में रहेंगे इस मूलांक के लोग
Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर भूलकर भी न करें ये काम, नाराज हो जाएगी मां सरस्वती
बसंत पंचमी पर भूलकर भी न करें ये काम, नाराज हो जाएगी मां सरस्वती
Basant Panchami 2026: आज बसंत पंचमी पर जान लें मां सरस्वती की पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
आज बसंत पंचमी पर जान लें मां सरस्वती की पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
MORE
Advertisement