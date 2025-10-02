Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Vitamin Deficiency: हाथ-पैर में लगातार चींटी काटने जैसा या झुनझुनाहट होता है महसूस? कहीं आपके शरीर में तो नहीं इस विटामिन की कमी

Rashifal 03 October 2025: इन लोगों पर होगी मां लक्ष्मी की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

यूट्यूब-Google के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका, Abhishek-Aishwarya ने मांगा ₹4 करोड़ का हर्जाना, जानें पूरा मामला

इन रहस्यमयी जगहों पर एकदम जीरो है ग्रेविटी, 2 तो हैं भारत में मौजूद

Crime news: सनकी प्रेमी ने पानी के ड्रम में डुबोकर की प्रमिका की हत्या, फिर थाने जाकर किया सरेंडर, जानें पूरा मामला

कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को क्यों मारना चाहता है रोहित गोडारा–गोल्डी बराड़ गैंग? विदेश से रच डाली थी हत्या की साजिश

भारत-चीन के बीच 5 साल बाद हवाई सेवा बहाल, अक्टूबर में इस तारीख से शुरू होंगी डायरेक्ट फ्लाइट

MP: दशहरे के दिन खंडवा में बड़ा हादसा, मूर्ति विसर्जन से लौट रहा वाहन नदी में गिरा, 11 लोगों की मौत, कई डूबे

Ayurveda: लंबे समय तक स्वस्थ रहने का ये है आयुर्वेद तरीका, बीमारी को दबाने में नहीं इलाज में करता है मदद 

IND vs WI: स्टार्क को पीछे छोड़ मोहम्मद सिराज ने रचा कीर्तिमान, ऐसा करने वाले बने दुनिया के पहले गेंदबाज

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Vitamin Deficiency: हाथ-पैर में लगातार चींटी काटने जैसा या झुनझुनाहट होता है महसूस? कहीं आपके शरीर में तो नहीं इस विटामिन की कमी

हाथ-पैर में लगातार चींटी काटने जैसा या झुनझुनाहट होता है महसूस? कहीं आपके शरीर में तो नहीं इस विटामिन की कमी

Rashifal 03 October 2025: इन लोगों पर होगी मां लक्ष्मी की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

इन लोगों पर होगी मां लक्ष्मी की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

यूट्यूब-Google के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका, Abhishek-Aishwarya ने मांगा ₹4 करोड़ का हर्जाना, जानें पूरा मामला

यूट्यूब-Google के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे Abhishek-Aishwarya, मांगा ₹4 करोड़ का हर्जाना, जानें पूरा मामला

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
इन रहस्यमयी जगहों पर एकदम जीरो है ग्रेविटी, 2 तो हैं भारत में मौजूद

इन रहस्यमयी जगहों पर एकदम जीरो है ग्रेविटी, 2 तो हैं भारत में मौजूद

Dussehra 2025: दशहरे के दिन ये लोग मनाते हैं मातम, रावण दहन के बाद निभाई जाती है अनोखी रस्म, वजह जान चौंक जाएंगे आप

Dussehra 2025: दशहरे के दिन ये लोग मनाते हैं मातम, रावण दहन के बाद निभाई जाती है अनोखी रस्म, वजह जान चौंक जाएंगे आप

10 Demons of Mind: गंभीर मानसिक बीमारियों से रहना है दूर, तो कर दें दिमाग के इन 10 'रावण' का भी दहन

10 Demons of Mind:: गंभीर मानसिक बीमारियों से रहना है दूर, तो कर दें दिमाग के इन 10 'रावण' का भी दहन

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

यूट्यूब-Google के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका, Abhishek-Aishwarya ने मांगा ₹4 करोड़ का हर्जाना, जानें पूरा मामला

अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन ने कोर्ट से गुजारिश की है कि वह यूट्यूब-गूगल को आर्डर करे कि उनके वीडियो को मोनेटाइज न करे. उनकी आवाज का गलत इस्तेमाल न किया जाए.

Latest News

रईश खान

Updated : Oct 02, 2025, 09:58 PM IST

यूट्यूब-Google के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका, Abhishek-Aishwarya ने मांगा ₹4 करोड़ का हर्जाना, जानें पूरा मामला

Abhishek Bachchan and aishwarya rai (file photo)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन ने YouTube और Google के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में दावा किया है कि यूट्यूब और गूगल पर उनके कई ऐसे वीडियो और तस्वीरें मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल इन प्लेटफॉर्म पर फर्जी, भ्रामक और अपमानजनक तरीकों के लिए किया गया है. इनसे उनकी छवि खराब हो रही है. कपल ने 4 करोड़ रुपये के हर्जाने मांग की है.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अभिषेक-ऐश्वर्या ने 1,500 पन्नों की याचिका कोर्ट को सौंपी है. इसमें सैंकड़ों वीडियो के लिंक और स्क्रीनशॉट शामिल हैं. कपल ने कोर्ट से गुजारिश की है कि वह यूट्यूब को आर्डर पास करे कि उनके वीडियो को मोनेटाइज न करे. उनकी आवाज का गलत इस्तेमाल न किया जाए. AI डीपफेक वीडियोज बनाने पर भी रोक लगाई जाए.

कपल ने इनके खिलाफ भी उठाया कदम
कपल ने यूट्यूब और गूगल के खिलाफ ही कदम नहीं उठाया है, बल्कि उन मर्चेंडाइज़ बेचने वाले पर रोक लगाने की मांग की है, जो पोस्टर्स, मग्स, स्टीकर्स यह अन्य चीजों पर उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं. याचिका में कहा गया है कि AI मॉडलों को ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे कंटेंट उल्लंघनकारी उपयोग के मामलों को कई गुना बढ़ा सकते हैं.

बॉलीवुड कपल ने याचिका में कहा कि फेक और मोनेटाइज वीडिजोय न केवल उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रहे हैं, बल्कि उनकी निजता के मौलिक अधिकारों का भी हनन कर रहे हैं.

15 जनवरी को अगली सुनवाई
दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए गूगल को नोटिस जारी किया है और लिखित में जवाब मांगा है. कपल की याचिका पर मामले में अगली सुनवाई 15 जनवरी 2026 को होगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
IND vs SA Highlights: तिलक-अभिषेक के तूफान में उड़ा अफ्रीका, टीम इंडिया ने सीरीज में 2-1 से बनाई बढ़त
Highlights: तिलक-अभिषेक के तूफान में उड़ा अफ्रीका, टीम इंडिया ने सीरीज में 2-1 से बनाई बढ़त
दोपहर में झपकी लेने के ये फायदे जानकर रह जाएंगे हैरान, कई समस्याओं से मिल सकता है छुटकारा
दोपहर में झपकी लेने के ये फायदे जानकर रह जाएंगे हैरान, कई समस्याओं से मिल सकता है छुटकारा
Shubman Gill ने BCCI के साथ की धोखाधड़ी? उम्र छुपाने का लगा इल्जाम, जानें क्या है सच्चाई
Shubman Gill ने BCCI के साथ की धोखाधड़ी? उम्र छुपाने का लगा इल्जाम, जानें क्या है सच्चाई
Delhi Air Pollution: धुंध छाते ही 'गंभीर' श्रेणी में Delhi AQI, अब हर सांस में भर रहा कई सिगरेट जितना जहर
धुंध छाते ही 'गंभीर' श्रेणी में Delhi AQI, अब हर सांस में भर रहा कई सिगरेट जितना जहर
शरीर में जमा यूरिक एसिड को बाहर निकालने में कारगर है ये सूखा पत्ता, जानें इस्तेमाल करने का तरीका
शरीर में जमा यूरिक एसिड को बाहर निकालने में कारगर है ये सूखा पत्ता, जानें इस्तेमाल करने का तरीका
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
इन रहस्यमयी जगहों पर एकदम जीरो है ग्रेविटी, 2 तो हैं भारत में मौजूद
इन रहस्यमयी जगहों पर एकदम जीरो है ग्रेविटी, 2 तो हैं भारत में मौजूद
Dussehra 2025: दशहरे के दिन ये लोग मनाते हैं मातम, रावण दहन के बाद निभाई जाती है अनोखी रस्म, वजह जान चौंक जाएंगे आप
Dussehra 2025: दशहरे के दिन ये लोग मनाते हैं मातम, रावण दहन के बाद निभाई जाती है अनोखी रस्म, वजह जान चौंक जाएंगे आप
10 Demons of Mind: गंभीर मानसिक बीमारियों से रहना है दूर, तो कर दें दिमाग के इन 10 'रावण' का भी दहन
10 Demons of Mind:: गंभीर मानसिक बीमारियों से रहना है दूर, तो कर दें दिमाग के इन 10 'रावण' का भी दहन
DU में गोल्ड मेडलिस्ट से लेकर UPSC ISS में टॉपर बनने तक, जानें कशिश कसाना की सफलता की पूरी दास्तान
DU में गोल्ड मेडलिस्ट से लेकर UPSC ISS में टॉपर बनने तक, जानें कशिश कसाना की सफलता की पूरी दास्तान
इन 5 जगहों पर आज भी मिलती है गांधी जी के विचारों की झलक, गूंजती है बापू के आत्मा की आवाज
इन 5 जगहों पर आज भी मिलती है गांधी जी के विचारों की झलक, गूंजती है बापू के आत्मा की आवाज
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE