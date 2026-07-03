कितने अमीर हैं 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' आमिर खान? गौरी स्प्रैट और पूर्व पत्नी किरण में किसके पास है ज्यादा दौलत

बॉलीवुड के 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' आमिर खान अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी हमेशा चर्चा में रहते हैं. अब वो तीसरी बार शादी करने करने जा रहे हैं.

आमिर खान 5 जुलाई को अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट से शादी कर रहे हैं

आमिर खान के पास पाली हिल इलाके में करीब 60 करोड़ रुपये का सी-फेसिंग डुप्लेक्स है

पंचगनी (महाबलेश्वर) में एक खूबसूरत फार्महाउस भी है

उनके गैराज में रोल्स-रॉयस घोस्ट और मर्सिडीज-बेंज S600 गार्ड जैसी महंगी गाड़ियां शामिल हैं

बॉलीवुड में जब भी शानदार अभिनय, बेहतरीन कहानियों और बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की बात होती है, तो दिमाग में सबसे पहला नाम 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' यानी आमिर खान का आता है. साल में भले ही उनकी एक फिल्म आए, लेकिन वो सिनेमाघरों में तहलका मचाने के लिए काफी होती है. हाल के दिनों में आमिर खान अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं. इसी बीच लोग ये जानने के लिए बेहद उत्सुक हैं कि आखिर आमिर खान के पास कितनी संपत्ति है और उनकी पूर्व पत्नी किरण राव और होने वाली पत्नी गौरी स्प्रैट में से कौन ज्यादा अमीर है

आमिर खान की नेटवर्थ कितनी है?

आमिर खान सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेता ही नहीं, बल्कि एक अच्छे बिजनेसमैन और फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं. सेलिब्रिटी नेटवर्थ और आउटलुक लक्स के मुताबिक, आमिर खान की कुल संपत्ति लगभग $200 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 1,862 करोड़ रुपये है. उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा फिल्मों की फीस से ज्यादा उनके प्रॉफिट-शेयरिंग मॉडल से आता है.

इसके अलावा, आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनने वाली फिल्में और नामी ब्रांड्स के विज्ञापन उनकी तिजोरी को भरने का काम करते हैं. उनके पास मुंबई के आलीशान पाली हिल इलाके में करीब 60 करोड़ रुपये का एक सी-फेसिंग डुप्लेक्स है, साथ ही महाबलेश्वर के पंचगनी में एक बेहद खूबसूरत फार्महाउस भी है. उनके गैराज में रोल्स-रॉयस घोस्ट और मर्सिडीज-बेंज S600 गार्ड जैसी कई लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं.

पूर्व पत्नी किरण राव की नेटवर्थ

आमिर खान की दूसरी पूर्व पत्नी किरण राव भले ही लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उनकी अपनी एक मजबूत पहचान है. वो एक शानदार डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर और प्रोड्यूसर हैं. उनके निर्देशन में बनी फिल्म 'लापता लेडीज' को दर्शकों और क्रिटिक्स ने खूब सराहा था.

अगर किरण राव की संपत्ति की बात करें, तो सेलिब्रिटी नेटवर्थ की एक रिपोर्ट के अनुसार, उनकी कुल संपत्ति लगभग $40 मिलियन यानी करीब 340 करोड़ रुपये है. किरण ने 'लगान' फिल्म में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर अपने करियर की शुरुआत की थी और आज वो स्वतंत्र रूप से करोड़ों की मालकिन हैं. तलाक के बाद भी आमिर और किरण के बीच काफी अच्छे रिश्ते हैं.

गौरी स्प्रैट की संपत्ति कितनी है?

आमिर खान और गौरी स्प्रैट आगामी पांच जुलाई को शादी करने वाले हैं. आमिर खान ने इस बात की पुष्टि की है. लोग गौरी स्प्रैट के बारे में जानने के लिए इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं. हालांकि, गौरी स्प्रैट फिल्म इंडस्ट्री या चकाचौंध वाली दुनिया से ताल्लुक नहीं रखती हैं, इसलिए उनकी सटीक नेटवर्थ या संपत्ति का कोई पुख्ता और आधिकारिक विवरण पब्लिक डोमेन में मौजूद नहीं है.

हालांकि, बड़े मीडिया हाउसेज के अनुमानों के अनुसार, गौरी स्प्रैट की अनुमानित निजी संपत्ति ₹8 करोड़ से ₹12 करोड़ के बीच हो सकती है. हालांकि, कुछ हालिया रियल एस्टेट और उद्योग विश्लेषण पोर्टलों का अनुमान है कि उनकी संपत्ति ₹24 करोड़ से ₹40 करोड़ के बीच भी हो सकती है.

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