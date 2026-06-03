Aamir Khan तीसरी बार बनेंगे दूल्हा, 61 की उम्र में Gauri Spratt संग इस दिन करेंगे निकाह?

Aamir Khan To Marry Girlfriend Gauri Spratt: बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ शादी की खबरों को लेकर चर्चा में हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह जोड़ा 5 जुलाई को एक सादे समारोह में विवाह कर सकता है.

Aamir Khan To Marry Girlfriend Gauri Spratt: बॉलीवुड के 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' आमिर खान एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं. पिछले कुछ समय से आमिर और उनकी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के बीच बढ़ती नजदीकियों की खबरें चर्चा का विषय बनी हुई हैं, और अब उनके विवाह को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं.

क्या सचमें गौरी संग शादी करने वाले हैं आमिर खान?

हालिया मीडिया रिपोर्ट्स और फिल्मफेयर की खबरों के अनुसार, आमिर खान और गौरी स्प्रैट अपने रिश्ते को अगले पड़ाव पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि दोनों पिछले तीन वर्षों से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं और पिछले एक साल से लिव-इन में रह रहे हैं. रिपोर्ट्स का दावा है कि आमिर और गौरी 5 जुलाई को आमिर के आवास पर एक बेहद निजी और सादे समारोह में विवाह के बंधन में बंध सकते हैं. इस समारोह में केवल परिवार के सदस्य और कुछ करीबी दोस्त ही शामिल होंगे.

कौन हैं गौरी स्प्रैट?

गौरी स्प्रैट मूल रूप से बेंगलुरु की रहने वाली हैं और वर्तमान में मुंबई में एक सफल हेयर सैलून चलाती हैं. आमिर खान ने पिछले साल अपने जन्मदिन के अवसर पर गौरी को पहली बार सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने पेश किया था, जिसके बाद से ही वे अक्सर कई पारिवारिक कार्यक्रमों और फिल्मी पार्टियों में साथ दिखाई देते हैं.

आमिर खान का वैवाहिक जीवन

आमिर खान के निजी जीवन की बात करें तो यह उनकी तीसरी शादी होगी. उनकी पहली शादी रीना दत्ता से हुई थी, जिनसे उनके दो बच्चे- जुनैद खान और इरा खान हैं. इसके बाद आमिर ने किरण राव से विवाह किया, जिनसे उन्हें एक बेटा आजाद राव खान है. साल 2021 में आमिर और किरण का तलाक हो गया था, हालांकि दोनों आज भी आपसी सौहार्द और मित्रता बनाए हुए हैं.

फिलहाल, आमिर खान की ओर से शादी की इन खबरों पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन फैंस उनके इस नए सफर को लेकर काफी उत्साहित हैं.

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