'आमिर खान की एक नाजायज संतान भी है',भाई फैजल खान का चौंकाने वाला दावा, परिवार से तोड़े सारे रिश्ते

आमिर खान के भाई फैसल खान ने कुछ चौंकाने वाले दावे किए हैं. उन्होंने कहा है कि आमिर खान का विवाहेतर संबंध था और 'उनका एक बिना शादी का बच्चा भी है.
फिल्म 'मेला' से मशहूर हुए अभिनेता फैजल खान ने एक बार फिर अपने सुपरस्टार भाई आमिर खान को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है. हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई सनसनीखेज आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि वह अपने भाई, सुपरस्टार आमिर खान और उनके परिवार से सारे रिश्ते तोड़ रहे हैं. फैजल का आरोप है कि आमिर खान का अपनी शादी के दौरान और किरण राव को डेट करने के दौरान रीना के साथ अफेयर था और उस महिला से उनका एक बच्चा भी है.
प्रेस कॉन्फ्रेंस के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जहाँ वे आमिर खान और उनके परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान करते हैं. इसके साथ ही, वे सबसे बड़ा बयान देते हैं कि आमिर खान के तीन बच्चों के अलावा, उनकी एक नाजायज़ संतान भी है. फैजल खान ने कहा, "मेरा परिवार मुझसे शादी करने के लिए कह रहा था. आमिर की रीना से शादी टूट चुकी थी और वह जेसिका के साथ रिश्ते में थे, जिनसे उनका बिना शादी के एक बच्चा भी है."
प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैजल खान ने कहा कि आमिर खान ने उन्हें मजबूर किया था. इसके साथ ही उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में कहा कि वह भारी मन से कह रहे हैं कि वह पूरे परिवार से नाता तोड़ रहे हैं. यह बहुत मुश्किल फैसला था लेकिन तमाम मुश्किलों से बाहर निकलने और आगे बढ़ने के लिए यह ज़रूरी है. वह अपनी नई ज़िंदगी में कदम रख रहे हैं. जहाँ सकारात्मकता और सच्चाई के साथ वह मज़बूती से खड़े रहेंगे.
यह भी पढ़ें: औकात में रहो..’ जावेद अख्तर को किस पर आया इतना गुस्सा? अपनी ही पोस्ट पर लिख दिया कुछ ऐसा
इससे पहले, आमिर खान के परिवार ने भी फैजल खान के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने इन सभी आरोपों को झूठा बताया था. उन्होंने यह भी कहा था कि वे बहुत दुखी हैं कि फैजल खान ने ऐसे दिल दहला देने वाले आरोप लगाए हैं. इन सब बातों से उनकी माँ, बहनों और भाई को बहुत दुख पहुंचा है.
