FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

बिहार- मोकामा हत्याकांड में पुलिस ने अबतक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, EC ने हत्याकांड की रिपोर्ट मांगी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs AUS: मेलबर्न में क्यों बिखरी टीम इंडिया, 17 साल बाद देखना पड़ा इतना बुरा दिन

IND vs AUS: मेलबर्न में क्यों बिखरी टीम इंडिया, 17 साल बाद देखना पड़ा इतना बुरा दिन

Sam Altman And Elon Musk: 7 साल पहले एलन मस्क की कंपनी ने सैम आल्टमैन को दिया धोखा, अब तक नहीं लौटाए पैसे

7 साल पहले एलन मस्क की कंपनी ने सैम आल्टमैन को दिया धोखा, अब तक नहीं लौटाए पैसे

Egg Quality: अंडे असली हैं या नकली, कैसे करें पता? जानें लगातार खराब हो रही क्वालिटी के पीछे की वजह 

Egg Quality: अंडे असली हैं या नकली, कैसे करें पता? जानें लगातार खराब हो रही क्वालिटी के पीछे की वजह

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों को मिलता है ऐश्वर्या राय की तरह सक्सेस-स्टारडम, मूलांक में छुपा है राज

Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों को मिलता है ऐश्वर्या राय की तरह सक्सेस-स्टारडम, मूलांक में छुपा है राज

1 नवंबर से बदल जाएंगे Aadhaar के ये 3 नए नियम, न जानने पर बढ़ सकती है मुश्किल!

1 नवंबर से बदल जाएंगे Aadhaar के ये 3 नए नियम, न जानने पर बढ़ सकती है मुश्किल!

November Upcoming Smartphones: Oppo, Realme से लेकर OnePlus तक, नवंबर में लॉन्च हो सकते हैं धांसू फोन, जानिए प्राइज

Oppo, Realme से लेकर OnePlus तक, नवंबर में लॉन्च हो सकते हैं धांसू फोन, जानिए प्राइज

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती हुए 89 साल के धर्मेंद्र, जानें क्या है ताजा अपडेट

Dharmendra Hospitalized: बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र को हाल-ही में मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. मिली जानकारी के अनुसार चिंतित होने की कोई बात नहीं है और उनकी सेहत बेहतर है.

Latest News

राजा राम

Updated : Oct 31, 2025, 07:29 PM IST

मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती हुए 89 साल के धर्मेंद्र, जानें क्या है ताजा अपडेट

बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र

Add DNA as a Preferred Source

Dharmendra News: मुंबई में फिल्म-दुनिया के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र इस समय अपने स्वास्थ्य को लेकर चर्चा में आ गए हैं. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, धर्मेंद्र को हाल ही में ब्रेच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहां उन्हें रूटीन चेक-अप और परीक्षण कराने के लिए रखा गया है. मिली जानकारी के अनुसार उनकी स्वास्थ्य स्थिति फिलहाल संतोषजनक है और उम्र के इस पड़ाव पर समय-समय पर डॉक्टरों द्वारा जांच-पड़ताल आवश्यक होती रहती है. 

यह भी पढ़ें: November OTT Release: 'जॉली LLB 3' से 'महारानी 4' तक, नवंबर में ओटीटी पर दिखेंगी ये दमदार सीरीज व मूवीज

फैंस ने राहत की सांस ली

गौरतलब है कि, धर्मेंद्र लगातार अपनी पर्सनल सोशल-मीडिया हैंडल्स से  अपने जीवन की झलकियां साझा करते रहते हैं. कभी पुराने सितारों के साथ तस्वीरें, तो कभी फिटनेस मोमेंट्स. ऐसे में इस अस्पताल के दौरे ने उनके फैंस में थोड़ी चिंता पैदा कर दी थी. लेकिन जब अस्पताल से निकलते ही जानकारी मिली कि सब कुछ नियंत्रण में है, तो फैंस ने राहत की सांस ली. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
IND vs AUS: मेलबर्न में क्यों बिखरी टीम इंडिया, 17 साल बाद देखना पड़ा इतना बुरा दिन
IND vs AUS: मेलबर्न में क्यों बिखरी टीम इंडिया, 17 साल बाद देखना पड़ा इतना बुरा दिन
Sam Altman And Elon Musk: 7 साल पहले एलन मस्क की कंपनी ने सैम आल्टमैन को दिया धोखा, अब तक नहीं लौटाए पैसे
7 साल पहले एलन मस्क की कंपनी ने सैम आल्टमैन को दिया धोखा, अब तक नहीं लौटाए पैसे
Egg Quality: अंडे असली हैं या नकली, कैसे करें पता? जानें लगातार खराब हो रही क्वालिटी के पीछे की वजह 
Egg Quality: अंडे असली हैं या नकली, कैसे करें पता? जानें लगातार खराब हो रही क्वालिटी के पीछे की वजह
Mokama News: मोकामा हत्याकांड में बड़ा खुलासा ! 'दुलारचंद यादव' की मौत गोली लगने से नहीं हुई, चुनाव आयोग ने DGP से मांगी रिपोर्ट
मोकामा हत्याकांड में बड़ा खुलासा ! 'दुलारचंद यादव' की मौत गोली लगने से नहीं हुई, चुनाव आयोग ने DGP से मांगी रिपोर्ट
IND-W vs SA-W Final: साउथ अफ्रीका और इंडिया की जीत-हार का समझिए पुराना गणित, किसके पास खिताब जीतने का चांस
IND-W vs SA-W Final: साउथ अफ्रीका और इंडिया की जीत-हार का समझिए पुराना गणित, किसके पास खिताब जीतने का चांस
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों को मिलता है ऐश्वर्या राय की तरह सक्सेस-स्टारडम, मूलांक में छुपा है राज
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी लड़कियों को मिलता है ऐश्वर्या राय की तरह सक्सेस-स्टारडम, मूलांक में छुपा है राज
1 नवंबर से बदल जाएंगे Aadhaar के ये 3 नए नियम, न जानने पर बढ़ सकती है मुश्किल!
1 नवंबर से बदल जाएंगे Aadhaar के ये 3 नए नियम, न जानने पर बढ़ सकती है मुश्किल!
November Upcoming Smartphones: Oppo, Realme से लेकर OnePlus तक, नवंबर में लॉन्च हो सकते हैं धांसू फोन, जानिए प्राइज
Oppo, Realme से लेकर OnePlus तक, नवंबर में लॉन्च हो सकते हैं धांसू फोन, जानिए प्राइज
कौन हैं रिंकू सिंह? John Cena को पटखनी देने वाला, लाखों की कमाई छोड़ कैसे बने प्रेमानंद जी महाराज के सेवादार
कौन हैं रिंकू सिंह? John Cena को पटखनी देने वाला, लाखों की कमाई छोड़ कैसे बने प्रेमानंद जी महाराज के सेवादार
Aishwarya Rai Affairs: अभिषेक बच्चन से पहले इन 7 सेलेब्स के लिए धड़का ऐश्वर्या का दिल, कैसे बनी अमिताभ बच्चन की बहू?
Aishwarya Rai Affairs: अभिषेक बच्चन से पहले इन 7 सेलेब्स के लिए धड़का ऐश्वर्या का दिल, कैसे बनी अमिताभ बच्चन की बहू?
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE