मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती हुए 89 साल के धर्मेंद्र, जानें क्या है ताजा अपडेट

Dharmendra Hospitalized: बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र को हाल-ही में मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. मिली जानकारी के अनुसार चिंतित होने की कोई बात नहीं है और उनकी सेहत बेहतर है.

Dharmendra News: मुंबई में फिल्म-दुनिया के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र इस समय अपने स्वास्थ्य को लेकर चर्चा में आ गए हैं. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, धर्मेंद्र को हाल ही में ब्रेच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहां उन्हें रूटीन चेक-अप और परीक्षण कराने के लिए रखा गया है. मिली जानकारी के अनुसार उनकी स्वास्थ्य स्थिति फिलहाल संतोषजनक है और उम्र के इस पड़ाव पर समय-समय पर डॉक्टरों द्वारा जांच-पड़ताल आवश्यक होती रहती है.

फैंस ने राहत की सांस ली

गौरतलब है कि, धर्मेंद्र लगातार अपनी पर्सनल सोशल-मीडिया हैंडल्स से अपने जीवन की झलकियां साझा करते रहते हैं. कभी पुराने सितारों के साथ तस्वीरें, तो कभी फिटनेस मोमेंट्स. ऐसे में इस अस्पताल के दौरे ने उनके फैंस में थोड़ी चिंता पैदा कर दी थी. लेकिन जब अस्पताल से निकलते ही जानकारी मिली कि सब कुछ नियंत्रण में है, तो फैंस ने राहत की सांस ली.

