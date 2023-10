72 Hoorain के बाद Bastar को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चाएं हो रही हैं. जानें इन दोनों फिल्मों की कहानी क्या है?

डीएनए हिंदी: इन दिनों फिल्मों को लेकर 'महा बवाल' खड़ा होना आम बात हो गई है. इस बीच 'द केरल स्टोरी' की जोड़ी विपुल अमृतलाल और सुदिप्तो सेन ने नई फिल्म का ऐलान कर दिया है. इस फिल्म का टाइटल होगा 'बस्तर' और इसकी टैगलाइन कुछ ऐसा ही जिससे मालूम होता कि इसे लेकर महा बवाल तय है. 'बस्तर' (Bastar) की टैगलाइन है 'छुपा हुआ सच देश में लाएगा तूफान'. सिर्फ 'बस्तर' ही नहीं इससे पहले एनाउंस हुई फिल्म '72 हूरें' (72 Hoorain) को लेकर खूब विवाद हुआ था. इस फिल्म का टीजर रिलीज होते ही लोग सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल तक डिबेट छिड़ गई थी. जानें आखिर इन दोनों फिल्मों की कहानी क्या होगी?

'सच जो देश में तूफान लेकर आएगा'

हाल ही में सुदिप्तो सेन ने नई फिल्म का ऐलान करते हुए पोस्टर जारी किया है. पोस्टर में जो टैगलाइन यूज की गई है, उससे ही लग रहा है कि जबरदस्त बवाल होने वाला है. इस पोस्टर में लिखा है कि 'छुपा हुआ सच जो देश में तूफान लेकर आएगा'. ये फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित होगी. फिल्म के पोस्टर में जंगल दिख रहा है और उसमें टूट कर गिरे हुए पेड़ नजर आ रहे हैं. इसके अलावा साइड में एक लाल झंड़ा भी दिखाई दे रहा है. इस झंडे से मालूम होता है कि ये फिल्म नक्सल गतिविधियों पर आधारित हो सकती है.

Unveiling our next, #Bastar. Prepare to witness another gripping true incident that will leave you speechless. Mark your calendars for April 5, 2024!#VipulAmrutlalShah @sudiptoSENtlm @Aashin_A_Shah#SunshinePictures pic.twitter.com/3qQVxKpCcG

— Sunshine Pictures (@sunshinepicture) June 26, 2023

क्या Bastar की कहानी?

सुदिप्तो सेन ने ट्वीट कर फिल्म की कहानी की झलक दी है. 6 अप्रैल 2010 को छत्तीसगढ़ के बस्तर के दंतेवाड़ा जिले के चिंतलनेर गांव में आतंकवादियों के खूनी हमले में 76 सीआरपीएफ जवान और 8 गरीब ग्रामीणों की मौत हो गई थी. सेन का कहना है कि ठीक 14 साल बाद अब इस घटना पर फिल्म बनाई गई है. बता दें कि छत्तीसगढ़ का जिला बस्तर नक्सल गतिविधियों के लिए बदनाम है. इस इलाके में कई नक्सलियों पर काबू पाने के लिए कई अभियान भी चलाए गए थे. 'बस्तर' अगले साल यानी 2024 को रिलीज होने वाली है.

ये भी पढ़ें- Bastar: द केरल स्टोरी के बाद मेकर्स फिर लाए 'ऐसा सच जो देश को हिलाकर रख देगा', इस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म

'72 हूरें' पर बवाल

'72 हूरें' के टीजर में इंटरनेशनल तौर पर बदनाम 8 आतंकवादियों का चेहरा दिखाया गया, जिनमें ओसामा बिन लादेन, अजमल कसाब, याकूब मेमन, मसूद अजहर, हाफिज सईद, सादिक सईद, बिलाल अहमद और हाकिम अली जैसे नाम शामिल हैं. इसके साथ ही टीजर में एक बैकग्राउंड आवाज भी सुनाई देती है, जिसमें एक शख्स कह रहा है कि 'तुमने जो जिहाद का रास्ता चुना है, वो रास्ता तुम लोगों को सीधा जन्नत में लेकर जाएगा. वहां अनछुई हूरें तुम्हारी होंगी, हमेशा के लिए'.

ये भी पढ़ें: क्या OTT पर कभी नहीं रिलीज होगी The Kerala Story? सुदीप्तो सेन बोले 'मिल रही सजा, नहीं है कोई खरीददार'

72 Hoorain की कहानी

इस टीजर में दावा किया गया है कि '72 हूरों की सच्चाई/झूठ का पर्दाफाश किया जाएगा'. ये फिल्म 7 जुलाई 2023 को रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में दिखाया जाएगा कि आतंकवादियों को दी जाने वाली ट्रेनिंग में किस तरह 'जन्नत में मिलने वाली 72 हूरों' का लालच दिया जाता है. इस फिल्म को नेशनल अवॉर्ड विनर फिल्ममेकर संजय पूरण सिंह बना रहे हैं. इस फिल्म के टीजर रिलीज के बाद से ही बवाल शुरू हो गया था. सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल्स तक खूब बहस हुई.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.