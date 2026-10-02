इतिहास से सिनेमा तक... इन 5 फिल्मों में दिखी बापू की कहानी, पर्दे पर उतरा दौर-ए-आजादी

Gandhi Jayanti 2026: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन पर कई फिल्मकारों ने एक से एक बेहतरीन फिल्में बनाई हैं. 'गांधी माई फादर' से लेकर 'हे राम' तक में उनके जीवन और विचारों को बड़े पर्दे पर अपने-अपने अंदाज में दिखाया गया है.

पर्दे पर दिखी महात्मा गांधी की कहानी

सिनेमा में दिखाए गए गांधी जी के अलग-अलग रूप

गांधी के विचारों को फिल्मों ने दिया एक नया अंदाज

इतिहास के कई पहलू पर्दे में उतारे गए



Gandhi Jayanti 2026: हर साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है. इस साल उनकी 157वीं जयंती है. स्कूलों और कॉलेजों के साथ-साथ अलग-अलग जगहों पर भाषण और कार्यक्रमों के जरिए उनके विचारों और बलिदानों को याद किया जाता है. उनके जीवन और विचारों ने देश ही नहीं, बल्कि दुनियाभर के लोगों को प्रभावित किया. आजादी की लड़ाई में उनके योगदान से लेकर सत्य की राह पर चलने वाले उनके सिद्धांतों तक, उनका जीवन हमेशा चर्चा का विषय रहा है.

गांधी जी की कहानी को सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रखा गया, बल्कि अलग-अलग समय पर उनके जीवन और विचारों को पर्दे पर भी उतारा गया है. कुछ फिल्मों में उनके राजनीतिक सफर और स्वतंत्रता आंदोलन के दौर को अलग-अलग अंदाज में दिखाया गया है. आप अपने परिवार के साथ उनकी कुछ फिल्मों को घर बैठे आसानी से देख सकते हैं. बापू सिनेमा से कोसों दूर रहा करते थे, लेकिन फिर भी दशकों से उनके जीवन पर फिल्में बनाई जा रही हैं.

इन फिल्मों में दिखीं बापू की अलग-अलग झलकियां

1. 'हे राम' (2000)

'हे राम' फिल्म साल 2000 में रिलीज हुई थी. इसमें नसीरुद्दीन शाह ने बापू का किरदार निभाया है. उनकी एक्टिंग शानदार थी. फिल्म को कमल हासन ने डायरेक्ट किया.

इस फिल्म में शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, हेमा मालिनी, वासुंदरा दास, ओम पुरी, गिरीश कर्णाड और अतुल कुलकर्णी जैसे कई बड़े कलाकार शामिल थे. भारत के विभाजन और महात्मा गांधी की हत्या की पृष्ठभूमि पर यह फिल्म आधारित है.

फिल्म 18 फरवरी 2000 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसे तमिल और हिंदी, दो भाषाओं में बनाया गया था. कमल हासन ने इसे बनाने के लिए काफी सालों तक रिसर्च की थी. इसकी शूटिंग मुंबई, कोलकाता और दिल्ली जैसे ऐतिहासिक स्थानों पर हुई थी.

इसे बनाने में लगभग 9 से 11 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म अपनी लागत वसूल नहीं कर पाई. कमल हासन ने एक फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान खुलासा किया था कि शाहरुख खान ने इस फिल्म के लिए कोई फीस नहीं ली थी. इस फिल्म ने 3 नेशनल अवॉर्ड भी अपने नाम किए.



2. 'गांधी माई फादर' (2007)

'गांधी माई फादर' फिल्म 3 अगस्त 2007 को रिलीज हुई थी. इस फिल्म में अक्षय खन्ना ने लीड रोल निभाया है. फिरोज अब्बास खान के निर्देशन में यह फिल्म बनाई गई. इसमें दर्शन जरीवाला, शेफाली शाह, भूमिका चावला, विनय जैन जैसे कलाकार शामिल थे.

यह फिल्म महात्मा गांधी और उनके बड़े बेटे हरिलाल गांधी के रिश्ते के इर्द-गिर्द घूमती है. लोगों ने उस समय इस फिल्म को काफी पसंद किया था. दर्शन जरीवाला ने महात्मा गांधी का किरदार निभाया था, जबकि अक्षय खन्ना हरिलाल गांधी के रूप में नजर आए.

यह फिल्म चन्दूलाल दलाल की किताब पर आधारित है. फिल्म को रिलीज करते समय किसी तरह का कोई शोर-शराबा नहीं हुआ था, लेकिन इसे देखने वाले लोगों ने काफी पसंद किया. अनिल कपूर इस फिल्म के निर्माता रहे.

इसे बनाने में लगभग 8 करोड़ रुपये की लागत आई थी. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी.



3. 'गांधी' (1982)

'गांधी' फिल्म 30 नवंबर 1982 को रिलीज हुई थी. इस फिल्म में महात्मा गांधी के पूरे जीवन को विस्तार से दिखाया गया है. उनके जीवन के कई महत्वपूर्ण किस्सों को गहराई से दिखाया गया है.

इसमें बेन किंग्सले, रोहिणी हट्टंगड़ी, रोशन सेठ, कैंडिस बर्गेन, जॉन गिलगुड, एडवर्ड फॉक्स, मार्टिन शीन, ट्रेवर हॉवर्ड, जॉन मिल्स, इयान चार्ल्सन और विजय कश्यप जैसे कलाकार शामिल रहे. इस फिल्म में महात्मा गांधी का किरदार बेन किंग्सले ने निभाया है, वहीं रोशन सेठ इस फिल्म में जवाहर लाल नेहरू के किरदार में नजर आए.

अपनी फैमिली के साथ बैठकर आप इसे देख सकते हैं. इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण रिचर्ड एटनबरो ने किया था. फिल्म में गांधी के दक्षिण अफ्रीका के शुरुआती दौर के अनुभवों से लेकर भारत लौटने और स्वतंत्रता आंदोलन तक के कई महत्वपूर्ण पड़ावों को दिखाया गया है.

इसे अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में बनाया गया था. 'गांधी' फिल्म को तीन देशों भारत, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में अलग-अलग समय पर रिलीज किया गया था.

इस फिल्म का रिकॉर्ड आज कोई भी तोड़ नहीं पाया है. यह उस समय की सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी. फिल्म लगभग 22 मिलियन डॉलर यानी 183 करोड़ रुपये में बनाई गई थी. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 127.8 मिलियन डॉलर यानी लगभग 1050 करोड़ रुपये की इस फिल्म ने कमाई की थी.



4. 'द मेकिंग ऑफ महात्मा गांधी' (1996)

'द मेकिंग ऑफ महात्मा गांधी' फिल्म 4 अक्टूबर 1996 को रिलीज हुई थी. इस फिल्म का निर्देशन श्याम बेनेगल ने किया था. फिल्म दक्षिण अफ्रीका में बिताए गए उनके वर्षों की कहानी पर आधारित है.

इसमें रजित कपूर, पल्लवी जोशी, कीथ स्टीवेन्सन, पॉल स्लाबोलेप्सी, हिमालय देवराइन, स्ट्रिनी पिल्लई जैसे कलाकार शामिल रहे. रजित कपूर ने गांधी की भूमिका निभाई थी. फिल्म की कहानी को लोगों ने खूब पसंद किया था.

आप इसे अभी भी ओटीटी पर घरवालों के साथ बैठकर देख सकते हैं. इसे अंग्रेजी और हिंदी, दो भाषाओं में बनाया गया था. यह फिल्म राइटर फातिमा मीर की किताब 'द अप्रेंटिसशिप ऑफ ए महात्मा' पर आधारित थी.

फिल्म में रजित कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिया गया था. भारत और दक्षिण अफ्रीका में इस फिल्म को रिलीज किया गया था. फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म के लिए भी नेशनल अवॉर्ड से नवाजा गया था. लोगों को यह फिल्म काफी पसंद आई थी.

5. 'लगे रहो मुन्ना भाई' (2006)

'लगे रहो मुन्ना भाई' फिल्म 1 सितंबर 2006 को रिलीज हुई थी. फिल्म के निर्देशक राजकुमार हिरानी थे. इसमें गांधी जी के विचारों को एक अलग और मनोरंजक अंदाज में लोगों तक पहुंचाया गया.

संजय दत्त, अरशद वारसी, विद्या बालन, बोमन ईरानी, दिलीप प्रभावलकर, दिया मिर्जा, जिमी शेरगिल, कुलभूषण खरबंदा जैसे कलाकार इसमें शामिल थे. इस फिल्म में गांधी के विचारों को आधुनिक शहरी जीवन की कहानी के साथ जोड़ा गया है.

फिल्म ने गांधी के विचारों को युवा दर्शकों तक मनोरंजक तरीके से पहुंचाया, जिसे लोगों ने खूब प्यार दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म को लगभग 19 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया था.

दुनिया भर में इसने लगभग 125 से 127 करोड़ रुपये तक की कमाई की थी और बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. आप इस फिल्म को घर बैठे फैमिली के साथ देख सकते हैं.