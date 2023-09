Zwigato Review: नए अवतार में Kapil Sharma कर पाए इंप्रेस? जानें Twitter पर हो रही कैसी बातें

डीएनए हिंदी: Zwigato Review: कॉमेडी शो के होस्ट कपिल शर्मा (Kapil Sharma) हाल ही में अपने फैंस के लिए एक सरप्राइज लेकर आए हैं. वो अपनी नई फिल्म 'ज्विगाटो' में एकदम अलग अवतार में नजर आए हैं. नंदिता दास (Nandita Das) के निर्देशन में बनी ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है और सभी कपिल का एक अलग ही रूप देखकर हैरान रह गए हैं. कपिल की इस फिल्म को सोशल मीडिया पर खूब बातें हो रही हैं. सेलेब्रिटीज से लेकर फैंस तक कई लोगों ने बता दिया है कि 'ज्विगाटो' कैसी है और इसमें कपिल शर्मा कमाल कर पाए हैं या नहीं.

कपिल शर्मा की फिल्म 'ज्विगाटो', 'मानस' (Kapil Sharma) नाम के एक आम आदमी की कहानी है. फैक्ट्री में फ्लोर मैनेजर की नौकरी कोविड में चले जाने के बाद मानस फूड डिलिवरी एप ज्विगाटो (Zwigato) में नौकरी करने को मजबूर हो जाता है. इस दौरान वो डिलिवरी पार्टनर के तौर पर पूरी मेहनत से और दिल- जान लगाकर काम करता है और अपनी तरफ से नौकरी इमानदारी से निभाने की कोशिश करता है. रेटिंग्स और इनकम के बीच उलझा हुआ मानस अपने परिवार का गुजारा करने के लिए जूझ रहा है. फिल्म में कपिल की पत्नी 'प्रतिमा' का रोल एक्ट्रेस सहाना गोस्वामी (Shahana Goswami) ने निभाया है.

Today I have witnessed a complete new side to India’s funny man who is always smiling and ensuring everyone’s laughter. What a performance,loved every minute of the film.Great story, wonderfully directed and an amazing cast. #Zwigato is a must watch! @kapilsharma @shahanagoswami

वहीं, ये फिल्म देखने के बाद कई सेलेब्रिटीज ने कपिल शर्मा की तारीफें की हैं. शहनाज गिल ने लिखा- 'आज मैंने सबको हंसाने वाले भारत के मजाकिया इंसान का एक अलग ही साइड देखा. क्या परफॉर्मेंस थी, मुझे फिल्म का हर लम्हा पसंद आया है. बेहतरीन कहानी, अदभुत डायरेक्शन और कास्ट, #Zwigato मस्ट वॉट फिल्म है'.

#Zwigato is the story a family told in the most subtle and illuminating manner. Film is filled with moments that makes you wonder the depth @nanditadas brings in her Cinema. @KapilSharmaK9 is a revelation and is best. Proud moment @ApplauseSocial @nairsameer @RanjibMazumder❤️ pic.twitter.com/4RBzTIFi84