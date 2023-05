Guardians of Galaxy Vol 3 Review: थ्रिलर और सस्पेंस से भरपूर है MCU की फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3

guardians of the galaxy 3

डीएनए हिंदी: मार्वल की मोस्ट अवेटिड फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 बिग स्क्रीन पर लगातार लोगों का दिल जीत रही है. पिछले साल 'The Guardians of the Galaxy Holiday Special' को हॉटस्टार पर दिखाया गया था. जिसमें MCU की Thor:love and thunder के बाद गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के हीरो क्विल की लाइफ को दिखाया गया था. उसमें बताया गया था कि कैसे क्विल या पीटर के क्रिसमस को खुशनुमा बनाने के लिए उसकी टीम धरती से उसके फेवरेट सिंगर को किडनैप करके ले आते हैं. क्विल को उसकी बहन मिलती है और खुशी-खुशी सब क्रिसमस मनाते हैं. अब जो Guardians of the Galaxy Vol. 3 आई है उसकी कहानी वहीं से शुरू होती है जहां हॉलिडे स्पेशल में खत्म हुई थी तो आइए जानते हैं कैसी है ये फिल्म और क्या खास आपको इसमें देखने को मिलने वाला है.



फिल्म को रेटिंग: ⭐⭐⭐⭐ (इस फिल्म को हम 5 में से 4 स्टार देना चाहेंगे. )

Guardians of the Galaxy Vol. 3 की टॉप कास्ट

एक्टर/एक्ट्रेस फिल्म में किरदार क्रिस प्रैट पीटर क्विल चुकुवुडी इवुजी द हाइ इव्यूलेशनरी पोम क्लेमेंटिएफ़ मेंडिस डेव बॉतिस्ता ड्रैक्स करेन गिलन नेबुला ज़ो सलदाना गमोरा विन डीजल ग्रूट का वॉइस एक्टर ब्रैडली कूपर रॉकेट का वॉइस एक्टर सीन गुन क्रैग्लिन विल पॉल्टर एडम वॉरलॉक

Guardians of the Galaxy Vol. 3 को जेम्स गुन (James Gunn) ने डायरेक्ट किया है और इस जॉन मर्फी ने म्यूजिक कंपोज किया है.







Guardians of the Galaxy Vol. 3 फिल्म की कहानी

रॉकेट के उदास चेहरे वाली है एंट्री के साथ फिल्म की कहानी शुरू होती है कि अचानक एक वॉरलोक नाम का सोवेरियन, रॉकेट को किडनैप करने आ जाता है लेकिन क्विल (Chris Pratt), नेबुला (Karen Gillan) , ग्रूट (Vin Diesel), मेंडिस (Pom Klementieff) और ड्रैक्स (Dave Bautista) उसके प्लान को नाकाम कर देते हैं. इस बीच रॉकेट को गहरी चोट आ जाती है. रॉकेट के सभी दोस्त उसको बचाने के लिए उस जगह जाते हैं जहां रॉकेट को बनाया गया था. इस बीच गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के सभी लोगों को रोकेट की दर्दनाक कहानी का पता चलता है. कैसे रॉकेट को प्रोजेक्ट 8913 के तहत से बनाया गया था. P8913 का नाम रॉकेट कैसे पड़ा, रॉकेट की पहली गर्लफ्रेंड और दोस्तों के बारे में भी आपको जानने को मिलता है. यह पूरी कहानी कहीं ना कहीं रॉकेट की महानता और बहादुरी (heroism) को बयां करती है.

दर्शकों के लिए खास बात



इस फिल्म के जरिए क्विल की मरी हुई गर्लफ्रेंड और नेबुला की बहन गमोरा की झक्कास एंट्री आपका दिल जीत लेगी. इतना ही नहीं पीटर क्विल अपनी टीम को छोड़कर अपने प्लेनेट धरती पर जा चुका है. गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में एक नए हीरों की एंट्री हो चुकी है. अब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का कप्तान पीटर क्विल नहीं कोई और है. क्विल की सौतेली बहन मेंडिस भी Guardians of the Galaxy को छोड़कर जा चुकी है.

गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम का नया कप्तान कौन है? किस नए हीरो की टीम में एंट्री हुई है? क्या क्विल कभी पृथ्वी को छोड़कर वापिस गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम के पास जाएगा? क्या मेंडिस की दौबारा एंट्री होगी? क्या क्विल और गमोरा एक हो पाएंगे? ऐसे ना जाने कितने ही सवालों के जवाबों के लिए आपको ये फिल्म देखनी चाहिए.



स्क्रिप्ट और डायलॉग



गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की कहानी आपको शुरू से लेकर अंत तक बांधे रखती है. इस कहानी में कई इमोशनल पल आपकी आंखे नम भी कर सकते हैं. फिल्म में आपको कई बार हंसने और ठहाके लगाने का मौका मिलेगा. हालांकि हिंदी डबिंग में डायलॉग पर थोड़ा और काम किया जाना चाहिए था. फिल्म के पुराने भागों को देखें तो उनके मुकाबले इस फिल्म में आपको कोई ऐसा डायलॉग नहीं मिलेगा जो आपकी जुबां पर रट जाए.

सिनेमेटोग्राफी और तकनीकी पक्ष



इस बात में कोई दोराय नहीं है कि Marvel Studio के ग्राफिक्स और VFX शानदार होते हैं. इस फिल्म का लगभग 85-95% भाग VFX की मदद से बनाया गया है. जहां प्लेनेट अर्थ यानी धरती की बात है उसको वास्तविक बनाए रखने के लिए बिना VFX के शूट किया गया है. फिल्म की सिनेमेटोग्राफी काफी बेहतरीन है. इस फिल्म की डायरेक्शन जेम्स गुन (James Gunn) ने की है जिन्हें सांइस फिक्शन और VFX इफेक्ट्स जैसी फिल्मों को डायरेक्ट करने और बनाने में महारत हासिल है.



