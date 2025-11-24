FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
Dharmendra की दोनों पत्नियां एक ही बार दिखी साथ, देखिए हेमा मालिनी और प्रकाश कौर की इकलौती तस्वीर

दिलीप कुमार को ईश्वर से थी एक ही शिकायत, बताया था- मुझे धर्मेंद्र जैसा...

Dharmendra Death: धर्मेंद्र क्यों नहीं लगाते अपना सरनेम 'देओल', He-Man की कहानी क्या है?

कितने करोड़ की संपत्ति छोड़ गए हैं धर्मेंद्र, जानिए 6 बच्चों के बीच कैसे बंटेगी संपत्ति!

Aadhaar Card: UIDAI ने Aadhaar App किया लॉन्च, जानें इस्तेमाल करने का तरीका और फायदा

53 वें CJI सूर्यकांत का फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? जानें कितने पढ़ें लिखे हैं पिता से लेकर पत्नी और बेटियां

Dharmendra Death Live Updates: नहीं रहे धर्मेंद्र, पीएम मोदी ने लिखा- यह सिनेमा के एक युग का अंत

Dharmendra Health Updates Live: धर्मेंद्र के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और कहा कि यह एक युग का अंत है. धर्मेंद्र 89 साल के थे. उनके निधन पर पूरा फिल्म जगत शोकाकुल है.

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Nov 24, 2025, 03:14 PM IST

Dharmendra Death Live Updates: अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा- यह एक युग का अंत है. धर्मेंद्र ने 89 की उम्र में अंतिम सांस ली. बीते दिनों तबीयत बिगड़ने के बाद धर्मेंद्र को अस्पताल में भर्ती किया गया था. तब इलाज के बाद उन्हें जुहू स्थित घर में मेडिकल सुपरविज़न में रखा गया था. धर्मेंद्र उम्र से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे थे. अपने पीछे धर्मेंद्र एक भरा-पूरा परिवार और भारतीय सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ गए हैं. धर्मेंद्र के परिवार में उनकी दो पत्नियां प्रकाश कौर और हेमा मालिनी हैं, उनके अलावा उनके छह बच्चे सनी, बॉबी, ईशा, अहाना, अजेता, विजयेता हैं. धर्मेंद्र के निधन पर करण जौहर, करीना कपूर, सुनील शेट्टी, अजय देवगन जैसे सितारों ने शोक व्यक्त किया है. 

LIVE BLOG

  • 24 Nov 2025, 03:06 PM

    Dharmendra Death Live Updates: अभिनेता अजय देवगन ने लिखा, 'धरम जी के जाने की खबर से दुखी हूं. उनकी गर्मजोशी, उदारता और उनकी उपस्थिति ने कलाकारों को प्रेरणा दी है. इंडस्ट्री ने अपने एक लेजेंड को खो दिया है और हमने एक ऐसे शख्स को खो दिया है जिसने भारतीय सिनेमा की आत्मा को आकार दिया.'

     

  • 24 Nov 2025, 03:01 PM

    Dharmendra Death Live Updates: अभिनेता सुनील शेट्टी ने लिखा, 'उनकी ग्रेस में उनकी ताकत थी. उनकी गर्मजोशी में उनका स्टारडम था. उनके साफ दिल में उनका हीरोइज्म था. यह धरम पाजी की लेगेसी है. दुनिया के लिए वह ही-मैन थे. जो उन्हें जानते थे उनके लिए वह साफ-दिल के गर्मजोशी से भरे शख्स थे. रेस्ट इन पावर धरम पाजी.'

  • 24 Nov 2025, 02:57 PM

    Dharmendra Death Live Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्मेंद्र के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा, 'धर्मेंद्र का जाना भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत है. वह आइकॉनिक फिल्म पर्सनैलिटी थी, बेहतरीन एक्टर थे जो हर किरदार में एक गहराई और चार्म लेकर आते थे. उनके निभाए किरदारों ने अनगिनत लोगों के दिल को छुआ. धर्मेंद्र की सादगी और गर्मजोशी उन्हें खास बनाती थी. यह एक दुखद पल है. मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत फैन्स के साथ हैं.'

  • 24 Nov 2025, 02:24 PM

    Dharmendra Death Live Updates: धर्मेंद्र की अपकमिंग फिल्म Ikkis दिसंबर में रिलीज़ होने वाली है. 30 अक्टूबर को सनी देओल ने फिल्म का ट्रेलर पोस्ट करते हुए लिखा था, 'पापा फिर से रॉक करने वाले हैं. अच्छे लग रहे हैं पापा. लव यू. वो इक्कीस का था और इक्कीस का ही रहेगा.'

     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    A post shared by Sunny Deol (@iamsunnydeol)

  • 24 Nov 2025, 02:23 PM

    Dharmendra Death Live Updates: 14 दिन में धर्मेंद्र 90 साल के होने वाले थे. धर्मेंद्र का जन्मदिन 8 दिसंबर को आता है. धर्मेंद्र 89 की उम्र में भी सुपर एक्टिव थे. 

  • 24 Nov 2025, 02:20 PM

    Dharmendra Death Live Updates: बतौर एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी रिलीज़्ड फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' थी. इस फिल्म में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट प्रमुख भूमिकाओं में थे. फिल्म में धर्मेंद्र और शबाना आज़मी की जोड़ी खूब पसंद की गई थी. इस फिल्म को करण जौहर ने डायरेक्ट किया था. धर्मेंद्र ने Ikkis में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, हालांकि फिलहाल यह फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई है.

  • 24 Nov 2025, 01:55 PM

    Dharmendra Death Live Updates: अभिनेत्री करीना कपूर ने धर्मेंद्र की फोटो इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट की और लिखा- चढ़दी कलां.

  • 24 Nov 2025, 01:48 PM

    Dharmendra Death Live Updates: करण जौहर ने धर्मेंद्र के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा कि यह एक युग का अंत है.

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    A post shared by Karan Johar (@karanjohar)

  • 24 Nov 2025, 01:47 PM

    बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र का 89 की उम्र में निधन हो गया है. धर्मेंद्र को उनके बड़े बेटे सनी देओल ने मुखाग्नि दी.

  • 24 Nov 2025, 01:44 PM

    मुंबई के विले पार्ले स्थित पवन हंस श्मशान घाट पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. अमिताभ बच्चन, आमिर खान समेत कई सितारों के श्मशान घाट पहुंचने की खबर आ रही है.

  • 24 Nov 2025, 01:42 PM

    सोमवार दोपहर करीब 12 बजे धर्मेंद्र के जुहू स्थित आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई थी. 

