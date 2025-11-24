Dharmendra Death Live Updates: नहीं रहे धर्मेंद्र, पीएम मोदी ने लिखा- यह सिनेमा के एक युग का अंत

Dharmendra Health Updates Live: धर्मेंद्र के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और कहा कि यह एक युग का अंत है. धर्मेंद्र 89 साल के थे. उनके निधन पर पूरा फिल्म जगत शोकाकुल है.

Dharmendra Death Live Updates: अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा- यह एक युग का अंत है. धर्मेंद्र ने 89 की उम्र में अंतिम सांस ली. बीते दिनों तबीयत बिगड़ने के बाद धर्मेंद्र को अस्पताल में भर्ती किया गया था. तब इलाज के बाद उन्हें जुहू स्थित घर में मेडिकल सुपरविज़न में रखा गया था. धर्मेंद्र उम्र से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे थे. अपने पीछे धर्मेंद्र एक भरा-पूरा परिवार और भारतीय सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ गए हैं. धर्मेंद्र के परिवार में उनकी दो पत्नियां प्रकाश कौर और हेमा मालिनी हैं, उनके अलावा उनके छह बच्चे सनी, बॉबी, ईशा, अहाना, अजेता, विजयेता हैं. धर्मेंद्र के निधन पर करण जौहर, करीना कपूर, सुनील शेट्टी, अजय देवगन जैसे सितारों ने शोक व्यक्त किया है.