Dharmendra Death Live Updates: नहीं रहे धर्मेंद्र, पीएम मोदी ने लिखा- यह सिनेमा के एक युग का अंत

Dharmendra Health Updates Live: धर्मेंद्र के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और कहा कि यह एक युग का अंत है. धर्मेंद्र 89 साल के थे. उनके निधन पर पूरा फिल्म जगत शोकाकुल है.
Dharmendra Death Live Updates: अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा- यह एक युग का अंत है. धर्मेंद्र ने 89 की उम्र में अंतिम सांस ली. बीते दिनों तबीयत बिगड़ने के बाद धर्मेंद्र को अस्पताल में भर्ती किया गया था. तब इलाज के बाद उन्हें जुहू स्थित घर में मेडिकल सुपरविज़न में रखा गया था. धर्मेंद्र उम्र से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे थे. अपने पीछे धर्मेंद्र एक भरा-पूरा परिवार और भारतीय सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ गए हैं. धर्मेंद्र के परिवार में उनकी दो पत्नियां प्रकाश कौर और हेमा मालिनी हैं, उनके अलावा उनके छह बच्चे सनी, बॉबी, ईशा, अहाना, अजेता, विजयेता हैं. धर्मेंद्र के निधन पर करण जौहर, करीना कपूर, सुनील शेट्टी, अजय देवगन जैसे सितारों ने शोक व्यक्त किया है.
Dharmendra Death Live Updates: अभिनेता अजय देवगन ने लिखा, 'धरम जी के जाने की खबर से दुखी हूं. उनकी गर्मजोशी, उदारता और उनकी उपस्थिति ने कलाकारों को प्रेरणा दी है. इंडस्ट्री ने अपने एक लेजेंड को खो दिया है और हमने एक ऐसे शख्स को खो दिया है जिसने भारतीय सिनेमा की आत्मा को आकार दिया.'
Heartbroken to hear about Dharam ji. His warmth, generosity and presence inspired generations of artists.— Ajay Devgn (@ajaydevgn) November 24, 2025
The industry has lost a legend… and we’ve lost someone who shaped the very soul of our cinema.
Rest in peace, Dharam ji.
Om Shanti 🙏🏻
Dharmendra Death Live Updates: अभिनेता सुनील शेट्टी ने लिखा, 'उनकी ग्रेस में उनकी ताकत थी. उनकी गर्मजोशी में उनका स्टारडम था. उनके साफ दिल में उनका हीरोइज्म था. यह धरम पाजी की लेगेसी है. दुनिया के लिए वह ही-मैन थे. जो उन्हें जानते थे उनके लिए वह साफ-दिल के गर्मजोशी से भरे शख्स थे. रेस्ट इन पावर धरम पाजी.'
Strength wrapped in grace. Stardom wrapped in warmth. Heroism wrapped in a pure heart.— Suniel Shetty (@SunielVShetty) November 24, 2025
Thats the legacy of Dharam Paaji
To the world he was the He-Man. To those who knew him, he was pure warmth.
Rest In Power Dharam Paaji
ॐ शांति pic.twitter.com/sYGPHK0uCL
Dharmendra Death Live Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्मेंद्र के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा, 'धर्मेंद्र का जाना भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत है. वह आइकॉनिक फिल्म पर्सनैलिटी थी, बेहतरीन एक्टर थे जो हर किरदार में एक गहराई और चार्म लेकर आते थे. उनके निभाए किरदारों ने अनगिनत लोगों के दिल को छुआ. धर्मेंद्र की सादगी और गर्मजोशी उन्हें खास बनाती थी. यह एक दुखद पल है. मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत फैन्स के साथ हैं.'
The passing of Dharmendra Ji marks the end of an era in Indian cinema. He was an iconic film personality, a phenomenal actor who brought charm and depth to every role he played. The manner in which he played diverse roles struck a chord with countless people. Dharmendra Ji was…— Narendra Modi (@narendramodi) November 24, 2025
Dharmendra Death Live Updates: धर्मेंद्र की अपकमिंग फिल्म Ikkis दिसंबर में रिलीज़ होने वाली है. 30 अक्टूबर को सनी देओल ने फिल्म का ट्रेलर पोस्ट करते हुए लिखा था, 'पापा फिर से रॉक करने वाले हैं. अच्छे लग रहे हैं पापा. लव यू. वो इक्कीस का था और इक्कीस का ही रहेगा.'
Dharmendra Death Live Updates: बतौर एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी रिलीज़्ड फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' थी. इस फिल्म में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट प्रमुख भूमिकाओं में थे. फिल्म में धर्मेंद्र और शबाना आज़मी की जोड़ी खूब पसंद की गई थी. इस फिल्म को करण जौहर ने डायरेक्ट किया था. धर्मेंद्र ने Ikkis में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, हालांकि फिलहाल यह फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई है.
Dharmendra Death Live Updates: करण जौहर ने धर्मेंद्र के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा कि यह एक युग का अंत है.
सोमवार दोपहर करीब 12 बजे धर्मेंद्र के जुहू स्थित आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई थी.
Mumbai: An Ambulance was seen entering actor Dharmendra’s residence, the area was barricaded 50 meters from the house pic.twitter.com/w16rSACXaB— IANS (@ians_india) November 24, 2025