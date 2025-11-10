FacebookTwitterYoutubeInstagram
एंटरटेनमेंट

Dharmendra Health Update: ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हुए धर्मेंद्र, टीम ने कहा- वो ठीक हैं, घबराने की बात नहीं

Dharmendra Health Update

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Nov 10, 2025, 04:40 PM IST

Dharmendra Health Update: बॉलीवुड स्टार धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया है. रिपोर्ट्स की मानें तो धर्मेंद्र वेंटीलेटर सपोर्ट पर हैं. सांस लेने में तकलीफ़ के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. धर्मेंद्र 89 साल के हैं. अगले महीने वह 90 साल के होने वाले हैं. कुछ दिन पहले भी रूटीन चेकअप के लिए धर्मेंद्र को अस्पताल ले जाया गया था. धर्मेंद्र की टीम का कहना है कि वो रिकवर कर रहे हैं और घबराने की कोई बात नहीं है.

LIVE BLOG

  • 10 Nov 2025, 04:35 PM

    इससे पहले अक्टूबर में रूटीन चेकअप के लिए धर्मेंद्र को ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया था. तब भी फैन्स ने उनकी सेहत को लेकर चिंता जाहिर की थी. इसे लेकर धर्मेंद्र की टीम ने कहा- उनकी उम्र के चलते समय-समय पर उनके टेस्ट किए जाते हैं, इसके लिए उन्हें अस्पताल आना पड़ता है. उनकी टीम का कहना है कि धर्मेंद्र पूरी तरह ठीक हैं और घबराने की कोई बात नहीं है.

  • 10 Nov 2025, 04:21 PM

    अभिनेता धर्मेंद्र को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सांस लेने में तकलीफ़ के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें वेंटीलेटर सपोर्ट पर रखा गया है. उनकी टीम की तरफ से बताया गया कि कि धर्मेंद्र की सेहत में सुधार है और चिंता की कोई बात नहीं है.

