Dharmendra Health Update: ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हुए धर्मेंद्र, टीम ने कहा- वो ठीक हैं, घबराने की बात नहीं

Dharmendra Health Update

Dharmendra Health Update: बॉलीवुड स्टार धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया है. रिपोर्ट्स की मानें तो धर्मेंद्र वेंटीलेटर सपोर्ट पर हैं. सांस लेने में तकलीफ़ के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. धर्मेंद्र 89 साल के हैं. अगले महीने वह 90 साल के होने वाले हैं. कुछ दिन पहले भी रूटीन चेकअप के लिए धर्मेंद्र को अस्पताल ले जाया गया था. धर्मेंद्र की टीम का कहना है कि वो रिकवर कर रहे हैं और घबराने की कोई बात नहीं है.