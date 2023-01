नहीं रहीं 'दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला', Photos में देखें क्यों सुपरस्टार्स भी थे इनके दीवाने

जीना लोलोब्रिगिडा (Gina Lollobrigida) 95 साल की थीं और मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो उम्र के चलते बीमारियों के चलते उनका निधन (Gina Lollobrigida Passed Away) हो गया था. ये दुखद खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोग शोक जाहिर कर रहे हैं. जीना को 'दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला' (Most Beautiful Woman Of The World) का टाइटल दिया गया था. वहीं, निधन के बाद उनकी कुछ पुरानी तस्वीरें वायरल हो रही हैं. इन फोटोज से जाहिर है कि उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला क्यों कहा जाता था और उनके लुक्स के लोग दीवाने क्यों थे.