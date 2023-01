Beverly Johnson: बेहद हॉट हैं 70 साल की ये मॉडल, 'दादी' की ग्लैमरस अदाएं देख चकरा जाएगा सिर

Beverly Johnson: अमेरिका की सुपरमॉडल बेवर्ली जॉनसन अपनी फिटनेस को लेकर काफी चर्चा में रहती हैं. हो भी क्यों ना, वो 70 साल की उम्र में भी काफी सेक्सी और बोल्ड नजर आती हैं. उनकी फोटो देख लोग उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं. 22 साल की उम्र में अमेरिकन वोग और एले फ़्रांस के कवर पेज पर आने वाली पहली अश्वेत महिला (First Black Women) बनीं.

