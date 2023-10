Stephen Boss: हॉलीवुड एक्टर स्टीफन बॉस ने की आत्महत्या, इस हालत में मिला शव

डीएनए हिंदी: Stephen Boss: अमेरिकी फ्रीस्टाइल हिप-हॉप डांसर, कोरियोग्राफर और एक्टर स्टीफन लॉरेल 'ट्विच' बॉस (Stephen Laurel "tWitch" Boss) ने मंगलवार को आत्महत्या कर ली. वो 40 साल के थे. उनकी पत्नी एलीसन होल्कर बॉस (Allison Holker Boss) ने उनकी मौत की पुष्टि की है. हाल ही एक्टर और उनकी पत्नी ने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी.

स्टीफन लॉरेल की पत्नी एलीसन होल्कर बॉस ने कहा, 'मुझे बेहद भारी मन से बताना पड़ रहा है कि मेरे पति स्टीफन हमें छोड़कर चले गए हैं. वो परिवार, दोस्तों और समुदाय को सबसे ऊपर महत्व देते थे, और प्यार के साथ नेतृत्व करना उनके लिए सब कुछ था. वह हमारे परिवार की रीढ़, सबसे अच्छे पति और पिता और अपने प्रशंसकों के लिए प्रेरणा थे. मुझे यकीन है कि ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब हम उनकी स्मृति का सम्मान नहीं करेंगे.'

एलिसन ने आगे कहा, 'स्टीफन, हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तुम्हें याद करते हैं.'

TMZ के अनुसार, स्टीफन ने 2014 में एलेन के शो में डीजे करना शुरू किया था. मई 2022 में शो खत्म होने तक वो शो के साथ थे. वो 2020 में शो में एक executive producer बन गए थे.

The Ellen DeGeneres Show की होस्ट एलेन डीजेनेरेस ने भी दुख जाहिर किया है. वो इस खबर से काफी सदमे में हैं.

I’m heartbroken. tWitch was pure love and light. He was my family, and I loved him with all my heart. I will miss him. Please send your love and support to Allison and his beautiful children - Weslie, Maddox, and Zaia. pic.twitter.com/lW8Q5HZonx