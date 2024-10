मशहूर सिंगर और रैपर निक जोनस (Nick Jonas) के साथ कॉन्सर्ट में एक ऐसी घटना हुई जिससे उनके फैंस काफी परेशान हो गए हैं. हाल ही में वो अपने लाइव कॉन्सर्ट (Nick Jonas Live concert) के दौरान स्टेज से भागते हुए नजर आए. इसके बाद उन्होंने अपने गार्ड को इशारा भी किया. निक जोनास का ये वीडियो सोशल मीडिया (Nick Jonas viral video) पर तेजी से वायरल हो रहा है. यहां जानें आखिर पूरा मामला क्या है.

दरअसल सोशल मीडिया पर हाल ही में एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें निक जोनस स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे और फिर अचानक वहां से दौड़ने लगते हैं. इस दौरान देखा गया कि वो मंच से उतरते समय पास खड़े अपने सुरक्षा गार्ड को भी इशारा करते हैं और लाइव प्राग कॉन्सर्ट के बीच में ही मंच से भाग जाते हैं. वहीं एक और वीडियो में निक पर कोई लेजर चलाते देखा जा सकता है. इस दौरान 10 मिनट के लिए कॉन्सर्ट रोक को दिया गया.

Nick Jonas runs off the stage during Jonas Brothers concert in Prague after someone pointed a laser at him. pic.twitter.com/WGozUbDISW