मशहूर सिंगर एड शीरन (Ed Sheeran) इन दिनों भारत में हैं. चेन्‍नई के बाद अब बेंगलुरु में उनका कॉन्सर्ट होने वाला है. इसी बच सिंगर का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो बेंगलुरु में सड़क किनारे माइक और गिटार लेकर गाना गाते नजर आए. पॉप सिंगर को परफॉर्म करते देख वहां भीड़ जमा हो गई. इसी दौरान वहां पुलिस भी आ पहुंची. शीरन को गाना गाते देख उन्‍होंने उनका माइक और गिटार उठाकर वहां से जाने के लिए कहा. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्‍यादा वायरल हो रहा है.

एड शीरन ने रविवार की सुबह चर्च स्ट्रीट पर अचानक परफॉर्म कर बेंगलुरु में फैंस को चौंका दिया था. बिना किसी पूर्व सूचना के उन्होंने फुटपाथ पर गाना शुरू कर दिया, जिससे देखते ही देखते भीड़ जुट गई. जैसे ही भीड़ बढ़ी बेंगलुरु पुलिस वहां पहुंच गई. इसी दौरान ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अधिकारी एड शीरन को पहचान नहीं पाए और उन्हें प्रदर्शन रोकने को कहा.

Police officer pulled plug when Ed Sheeran surprised everyone on Church Street#DNAVideos | #EdSheeran | #Bengaluru | #police | #viralvideo | #viral | #policeofficer pic.twitter.com/zIGiGDYGsv