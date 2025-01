भारत में इन दिनों कोल्डप्ले कॉन्सर्ट (Coldplay) की काफी चर्चा हो रही है. वहीं, बीते दिनों ही इस कॉन्सर्ट की शुरुआत हुई है और इसके सिंगर क्रिस मार्टिन (Chris Martin) ने जय श्री राम का नाम लेकर कार्यक्रम शुरू किया था, जिसकी खूब तारीफ हुई थी. जैसा कि सभी जानते हैं कि इस दौरान प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है, जहां लोग गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं. इस बीच कोल्डप्ले के सिंगर क्रिस मार्टिन भी अपनी गर्लफ्रेंड डकोटा जॉनसन (Dakota Johnson) के साथ प्रयागराज पहुंचे हैं. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वायरल वीडियो में क्रिस मार्टिन और उनकी गर्लफ्रेंड डकोटा जॉनसन को एक कार में बैठे हुए देखा गया है. भारतीय परंपराओं का सम्मान करते हुए कपल को भगवा कपड़े पहनाए गए हैं. जैसे ही पपराजी उनके पास आए, वैसे ही दोनों ने मुस्कुराते हैं और उनकी कार भीड़ के बीच से निकलते हुए नजर आई.

#WATCH | Uttar Pradesh | American actress Dakota Johnson and co-founder of the rock band Coldplay & singer Chris Martin at Prayagraj #MahaKumbhMela2025 pic.twitter.com/8kttMyjrdG