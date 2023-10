हॉलीवुड

Avatar 2 Box Office: पहले ही दिन 38 करोड़ पर पहुंची 'अवतार 2', तोड़े Brahmastra के रिकॉर्ड, K.G.F 2 को पछाड़ने में नाकाम

Avatar: The Way of Water ने रिलीज के साथ ही धमाल मचा दिया है. फिल्म ने पहले ही दिन बड़े पर्दे पर जबरदस्त कमाई की है.