Avatar The Way of Water box office: भारत में नहीं थम रहा अवतार का तूफान, 300 करोड़ के क्लब में हुई शामिल फिल्म

Avatar 2 दुनियाभर में ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. भारत में भी इस फिल्म को दर्शकों का काफी प्यार मिला रहा है. जानें फिल्म ने कितने करोड़ का कलेक्शन किया.

डीएनए हिंदी: हॉलीवुड फिल्म अवतार: द वे ऑफ वाटर ने जब से सिनेमाघरों में दस्तक दी है तब से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म अब दुनिया भर में ही नहीं भारत में भी कमाई के आंकड़े तोड़ रही है. भारत में केवल 10 दिनों में फिल्म का कुल कलेक्शन लगभग 300 करोड़ रुपये हो गया है. ऐसे में आने वाले दिनों में ये देश में 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा भी जल्द ही पार कर लेगी.

ट्रेड रिपोर्टों के अनुसार, अवतार: द वे ऑफ वॉटर ने शनिवार 24 दिसंबर को भारत में 21 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया, वहीं रविवार को इसमें बढ़त देखने को मिली. अवतार ने रविवार यानी 25 दिसंबर को 24-26 करोड़ रुपये कमाए. इससे देश में अब इसका कुल कलेक्शन 300 करोड़ रुपये हो गया है.

#AvatarTheWayOfWater collects ₹ 300 Crs gross at the India 🇮🇳 Box Office in 10 days.. pic.twitter.com/q9wpB836a4 — Ramesh Bala (@rameshlaus) December 26, 2022

ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला के मुताबिक, अवतार: द वे ऑफ वॉटर ने अब तक 850 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है. उनके ट्वीट में लिखा, 'Avatar The Way Of Water ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर $600 मिलियन डॉलर को पार कर लिया है. ये रकम करीब 7,000 करोड़ रुपये है.'

ये भी पढ़ें: Avatar 2: क्यों James Cameron की 'मास्टर पीस' है ये फिल्म, होश उड़ा देंगी ये बातें

बता दें कि जेम्स कैमरन की फिल्म अवतार का पहला पार्ट साल 2009 में रिलीज हुआ था. फिल्म ने लोगों का दीवाना बना दिया था. लगभग 13 साल बाद, इसका सीक्वल अवतार: द वे ऑफ़ वॉटर रिलीज हुआ. भारत में इस फिल्म को काफी प्यार मिला. दूसरे पार्ट को पांच भाषाओं में रिलीज किया गया था.

400 मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस फिल्म में सैम वर्थिंगटन, सिगोर्नी वीवर, ज़ो सलदाना और केट विंसलेट सहित कई एक्टर्स लीड रोल में हैं.

ये भी पढ़ें: Avatar 2 Box Office Collection: 7 दिन में 200 करोड़ के करीब पहुंची फिल्म की कमाई, दुनियाभर में भी बना रही रिकॉर्ड

ऑनलाइन लीक हुई फिल्म

अवतार: द वे ऑफ वॉटर के ग्लोबली रिलीज होने से पहले ही इसके ऑनलाइन लीक होने की खबरें सामने आई थीं. कहा जा रहा है कि ये फिल्म कई वेबसाइट्स पर मुफ्त में डाउनलोड हो रही है. अवतार 2 फिलहाल मेजर टोरेंट पोर्टल्स और गैरकानूनी स्ट्रीमिंग ऐप्स सहित लगभग हर पाइरेट डाउनलोड वेबसाइट पर उपलब्ध है. हालांकि, लीक हुई फिल्म का प्रिंट और ऑडियो क्वालिटी अच्छा नहीं है बावजूद इसके ये डाउनलोड हो रही है जिससे मेकर्स को नुकसान झेलना पड़ रहा है.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.