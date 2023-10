हॉलीवुड

Avatar 2 Box Office: 200 करोड़ की तरफ तेजी से बढ़ रही जेम्स कैमरून की फिल्म, मंडे टेस्ट के बाद इतना रहा कलेक्शन

Avatar: The Way of Water के पांचवे दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है. जेम्स कैमरून की फिल्म 200 करोड़ की तरफ तेजी से बढ़ रही है.