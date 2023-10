Avatar 2 Box Office Collection: 7 दिन में 200 करोड़ के करीब पहुंची फिल्म की कमाई, दुनियाभर में भी बना रही रिकॉर्ड

Avatar 2 BO collection: अवतार 2 दुनियाभर में ही नहीं भारत में भी कमाई के रिकॉर्ड तोड़ रही है. फिल्म जल्द ही 200 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली है.

डीएनए हिंदी: Avatar The Way of Water BO collection: जेम्स कैमरून (James Cameron) की साइंस फिक्शन ड्रामा फिल्म अवतार 2 (Avatar 2), साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. ये फिल्म 16 दिसंबर को दुनियाभर में रिलीज होने के बाद से जमकर कमाई के नए रिकॉर्ड तोड़ रही है. भारत में भी फिल्म का क्रेज कम नहीं है. यहां भी फिल्म को लेकर काफी बज है. ये फिल्म भारत में अब तक की हॉलीवुड की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर बन चुकी थी और इसने 2 से तीन दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. वहीं अब ये फिल्म जल्द ही 200 करोड़ का आंकड़ा भी छूने वाली है.

भारत में पहले ही दिन 40 करोड़ की कमाई करने वाली फिल्म अवतार 2 रोजाना डबल डिजिट में कमाई कर रही है. अब ये 200 करोड़ रुपये के क्लब के करीब पहुंच रही है. फिल्म ने अब तक 193 करोड़ की कमाई कर ली है और उम्मीद लगाई जा रही है कि ये 250 करोड़ का आंकड़ा भी जल्द ही पार कर लेगी. अवतार को दर्शकों का काफी प्यार मिल रहा है, यह बात तो जगजाहिर है.

फिलहाल हफ्ते के अंत में फिल्म का कारोबार रफ्तार पकड़ सकता है, लेकिन फिल्म को रणवीर सिंह और डायरेक्टर रोहित शेट्टी की फिल्म सर्कस का सामना करना पड़ेगा. वहीं वैश्विक स्तर पर, फिल्म ने रिलीज के एक हफ्ते से भी कम समय में बॉक्स ऑफिस पर 600 मिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई कर ली है. भारत में इस फिल्म को 3800 से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है.

250 मिलियन डॉलर (200 करोड़ रुपये) के बजट में बनी ये फिल्म साल 2009 में आई 'अवतार' का दूसरा पार्ट है. यही वजह है कि इसके दूसरे पार्ट को लेकर भी ऑडियंस में जबरदस्त बज देखने को मिल रहा है.

बड़े स्टार्स से सजी है फिल्म

फिल्म में सैम वर्थिंगटन, जो साल्डाना, स्टीफन लैंग, जोएल डेविड मूर, केट विंसलेट, विन डीजल, और सिगौरनी व्हिवर जैसे बड़े स्टार्स हैं.

