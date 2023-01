Avatar 2 box office collection: नहीं थम रहा James Cameron की फिल्म का क्रेज, एक महीने बाद भी कमाए इतने करोड़ रुपये

अवतार 2

डीएनए हिंदी: Avatar The Way of Water: फिल्म अवतार: द वे ऑफ वॉटर दुनियाभर में शानदार कमाई कर रही है. भारत में भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धांसू ओपनिंग कर अब तक कमाई के रिकॉर्ड तोड़ रही है. फिल्म ने पहले दिन (Avatar 2 first day collection) जबरदस्त कमाई करते हुए 41 करोड़ रुपये कमाए थे. अब फिल्म को रिलीज हुए लगभग एक महीना हो गया है बावजूद इसके फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है. अवतार 2 ने 30वें दिन ग्रोथ देखी है. साफ जाहिर है फिल्म का क्रेज लोगों के सिर से उतर नहीं रहा है.

जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार द वे ऑफ वॉटर भारत में ब्लॉकबस्टर साबित हुई. फिल्म ने 30वें दिन यानी शनिवार को करीब 2.25 करोड़ रुपये की कमाई की. इसी के साथ अवतार 2 ने भारत में लगभग 386 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. यही नहीं फिल्म ने हिंदी बाजार के अलावा साउथ में भी अच्छा प्रदर्शन किया है.

साल 2009 में 'अवतार' का पहला पार्ट रिलीज हुआ था. ये फिल्म भी भारत में काफी पसंद की गई थी. इसी कारण इस बार भी लोगों के बीच इस दूसरे पार्ट को लेकर एक्साइटमेंट नजर आ रहा.

अवतार द वे ऑफ़ वॉटर, 16 दिसंबर को रिलीज हुई थी. इसमें सैम वर्थिंगटन, जो सलदाना, सिगोरनी वीवर, स्टीफन लैंग और केट विंसलेट लीड रोल में हैं.

वहीं दुनिया भर में फिल्म की कमाई पर नजर डालें तो आंकड़े हैरान करने वाले हैं. Sacnilk ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है फिल्म ने वर्ल्डवाइड अब तक 14,288 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली है.

