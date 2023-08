Avatar 2 ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, Avengers Endgame को पछाड़ बनी भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली Hollywood फिल्म

Avatar The Way of Water box office: James Cameron की फिल्म का दुनियाभर में जलवा कायम है. भारत में ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्म बन गई है

डीएनए हिंदी: Avatar The Way of Water box office collection: हॉलीवुड फिल्म 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' (Avatar: The Way of Water) जबसे रिलीज हुई है ऑडियंस में इसका जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. फिल्म ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. हर कोई फिल्म की कहानी से लेकर इसके VFX की जमकर तारीफ कर रहा है. पिछले साल 16 दिसंबर को रिलीज हुई ये फिल्म दुनियाभर में जबरदस्त कमाई कर रही है. वहीं भारत में भी फिल्म का अलग ही क्रेज देखने को मिल रहा है. ये फिल्म भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्म बनकर उभरी है.

अवतार: द वे ऑफ वॉटर ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी हिट स्ट्रीक को अभी तक जारी रखा है. जेम्स कैमरून के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने भारत में एवेंजर्स एंडगेम (Avengers Endgame) के लाइफटाइम बिजनेस को पीछे छोड़ दिया है. अवतार 2 का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (NBOC) 368.20 करोड़ रुपये है जबकि एवेंजर्स एंडगेम का 367 करोड़ रुपये है.

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्विटर पर अवतार 2 को लेकर लिखा, 'Avatar 2 ने इतिहास रच दिया है. Avengers Endgame के लाइफटाइम बिजनेस को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्म बनकर उभरी है. अवतार 2 ने 368.20 करोड़ एनबीओसी और एवेंजर्स एंडगेम ने 367 करोड़ रुपये एनबीओसी का बिजनेस किया है.'

उन्होंने लिखा, 'Avatar 2 ने पहले हफ्ते में: 182.90 करोड़ रुपये कमाए, दूसरे हफ्ते: 98.49 करोड़ रुपये कमाए, तीसरे हफ्ते: 54.53 करोड़ रुपये कमाए, चौथा हफ्ते: 21.53 करोड़ रुपये कमाए, पांचवे हफ्ते: 9.45 करोड़ रुपये कमाए, छठे हफ्ते शुक्रवार तक: 1.30 करोड़ रुपये कमाए कमाए यानी कुल: 368.20 करोड़ एनबीओसी इंडिया बिजनेस कर चुकी है फिल्म.'

दुनियाभर में फिल्म ने की इतनी कमाई

अवतार: द वे ऑफ वॉटर ने दुनियाभर में 1 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है और जल्द ही 2 बिलियन डॉलर को पार करने के लिए तैयार है. फिल्म में केट विंसलेट, सैम वर्थिंगटन, जो सलदाना, सिगोरनी वीवर और स्टीफन लैंग जैसे कलाकार लीड रोल में हैं.

