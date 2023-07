Avatar 2 Box Office Collection: भारत ही नहीं फिल्म ने दुनिया भर में मचाया तहलका, होश उड़ा देंगे 14 दिन के आंकड़े

डीएनए हिंदी: Avatar 2 Box Office Collection: डायरेक्टर जेम्स कैमरून (James Cameron) की फिल्म 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' (Avatar: The Way Of Water) जब से रिलीज हुई है तब से धमाकेदार रिकॉर्ड्स कायम करती नजर आ रही है. इस फिल्म ने पहले दिन 41 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी. पहले वीकेंड पर इसकी कमाई 129 करोड़ रुपये पहुंच गई और पहले हफ्ते में फिल्म 192 करोड़ रुपए कमा चुकी थी. वहीं, अब रिलीज के 14 दिनों बाद फिल्म की कमाई के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं. इस फिल्म ने भारत के साथ-साथ दुनिया भर मों ताबड़तोड़ कमाई की है.

'अवतार 2', भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्म बन चुकी है. इस फिल्म ने 'एवेंजर्स एंडगेम' को पछाड़ दिया है और दिलचस्प बात ये है कि फिल्म से जुड़े बॉक्स ऑफिस आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. भारत में फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो पहले दिन 41 करोड़ और दूसरे दिन 42 करोड़ की कमाई के साथ 14वें दिन 9.50 करोड़ पर जाकर रुकी है. यानी अब तक फिल्म ने भआरत में 373.22 करोड़ रुपए कमा लिए हैं.

यही नहीं 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' ने दुनिया भर में तगड़ी कमाई की है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अवतार 2 का वर्ल्डवाइड कलेक्शन करीब 8500 करोड़ रुपये हो गया है. बता दें कि अवतार का पहला पार्ट 2009 में रिलीज हुआ था और करीब 13 साल बाद फिल्म का सीक्वल आया है. बताया जा रहा है कि फिल्म के लिए मेकर्स ने 2000 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया है.

