Emergency Teaser: Indira Gandhi के 5 फैसलों ने हिला दिया था देश, Kangana Ranaut की फिल्म में भी दिखेगा ये सब?

Emergency Teaser, Kangana Ranaut, Indira Gandhi: इमरजेंसी टीजर

डीएनए हिंदी: Emergency Teaser: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने हाल ही में अपने नए अवतार से सभी को चौंका दिया है. वो अपनी आने वाली फिल्म 'इमरजेंसी' में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) का किरदार निभाती दिखाई देंगी. इस फिल्म से कंगना का फर्स्ट लुक भी जारी कर दिया गया है जो लोगों को खूब भा रहा है. हाल ही में सामने आए इस फिल्म के टीजर में इंदिरा गांधी के स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की एक झलक भर देखने को मिली है. वहीं, लोगों को उम्मीद है कि फिल्म में उनके उन 5 बड़े फैसलों (Indira Gandhi Big Decisions) के बारे में भी बताया जाएगा जिनकी वजह से भारत की तस्वीर बदल गई थी.

इंदिरा गांधी को भारत की 'आइरन लेडी' कहा जाता था. इंदिरा गांधी आजाद भारत के इतिहास की इकलौती महिला हैं जो प्रधानमंत्री बनीं. प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने भारत के लिए कई कड़े फैसले लिए थे. उनके फैसलों पर सवाल भी उठाए गए थे और खूब विरोध हुआ था लेकिन इंदिरा अपने फैसलों पर अडिग खड़ी रही थीं. आगे जानें इंदिरा गांधी के 5 बड़े फैसलों के बारे में-

Emergency

कंगना रनौत की फिल्म 'इमरजेंसी' में इंदिरा के शासन के दौरान 'आपातकाल' को लेकर लिए गए फैसले को दिखाया जाएगा. इंदिरा गांधी के इस फैसले पर खूब बवाल हुआ था और ये अब तक के सबसे विवादित फैसले में गिना जाता है. 1971 में उनके खिलाफ जब चुनावों में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगा तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साल 1975 के लोकसभा चुनाव को रद्द कर दिया गया और 6 सालों का बैन लगा दिया गया. विपक्ष ने मौके का फायदा उठाते हुए इंदिरा से इस्तीफा मांगा, उनके खिलाफ प्रदर्शन किया लेकिन झुकने के बजाए इंदिरा ने आपातकाल की घोषणा कर दी. प्रेस की आजादी पर रोक लग गई और कई बड़े फेरबदल हुए. इस फैसले से नाराज जनता ने उन्हें 1977 के चुनाव में हरा दिया था.

Nationalisation Of Banks

1966 में देश में केवल 500 बैंक शाखाएं थीं. आबादी ज्यादा और बैंकों की संख्या कम होने के कारण सिर्फ अमीर वर्ग ही इसका लाभ ले पाता था. ये सब देखते हुए इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार के दौरान बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था. इसके बाद ही आदमी ने भी बैंक में पैसा जमा करना शुरू किया था. उस दौर में इंदिरा गांधी के फैसले को जमकर विरोध झेलना पड़ा था लेकिन आज देश के लगभग हर नागरिक के पास बैंक खाता है.

War With Pakistan And Rise Of Bangladesh

पाकिस्तान जब भारत से अलग हुआ था तब बड़ी संख्या में बंगाली शरणार्थी भारत आने लगे थे. इंदिरा गांधी ने पहले पाकिस्तान को चेतावनी थी लेकिन अमेरिका सपोर्ट होने की वजह से पाकिस्तान अपनी जिद पर अड़ा रहा था. इसके बाद इंदिरा ने पूर्वी पाकिस्तान पर हमला करके उस इलाके को आजाद कराया और बांग्लादेश का निर्माण कराया था.

Operation Blue Star

इंदिरा गांधी के विवादित और यादगार फैसलों में 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' भी शामिल है. जब पंजाब से अलग खालिस्तान की मांग उठने लगी थी तब खालिस्तान समर्थकों ने स्वर्ण मंदिर को पर कब्जा जमा लिया था. आतंकी घटनाएं बढ़ती देख इंदिरा गांधी ने भिंडरावाला की गिरफ्तारी का आदेश दिया था. इसी के बाद सेना ने 1984 में एक ऑपरेशन चलाते हुए भिंडरावाला को मार गिराया था लेकिन स्वर्ण मंदिर को भी काफी नुकसान हुआ. बताया जाता है कि इस फैसले से सिख समुदाय आहत हुआ था और यही उनकी हत्या का कारण भी बना.

