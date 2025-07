3 . अमिताभ बच्चन को मांगनी पड़ी थी माफी

इस विवाद के बाद अमिताभ बच्चन ने जया बच्चन के कमेंट के लिए अपने ब्लॉग और यहां तक कि पब्लिक मंच पर भी माफी मांगी. लेकिन इसके बाद भी राजनेता नाराज थे और वे चाहते थे कि जया बच्चन माफी मांगे.

Mr @SrBachchan apologised and regretted hurting Marathi emotions due 2 Jaya Ji’s comment on Marathi lang

If such a big superstar understands that something might hv not gone well

If can respect Marathi what’s stopping you ? #marathilanguage issue ?

Love n respect is the key pic.twitter.com/pRiFEDgh98